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    Nhiều năm sống chung với ngập, người dân Bình Phước chờ ngày 'giải cứu' vòng xoay Hùng Vương
    VideoThời sự

    Nhiều năm sống chung với ngập, người dân Bình Phước chờ ngày 'giải cứu' vòng xoay Hùng Vương

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Dự án chống ngập đang triển khai ở phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai được kỳ vọng sẽ chấm dứt nỗi khổ hàng chục năm qua của người dân khi cứ mưa lớn là ngập ở khu vực vòng xoay Hùng Vương.

    Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn kéo dài tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Phú Riềng Đỏ (đường ĐT.741) và Tôn Đức Thắng (phường Bình Phước,thành phố Đồng Nai) đã diễn ra hàng chục năm qua. Cứ mỗi trận mưa lớn kéo dài là nước bắt đầu dâng cao do hệ thống thoát nước không kịp rút, khiến các khu vực nêu trên… biến thành sông.

    Nhiều năm sống chung với ngập, người dân Bình Phước chờ ngày 'giải cứu' vòng xoay Hùng Vương

    Ông Nguyễn Phúc Ánh, khu phố Tân Bình 2,phường Bình Phướcchia sẻ: "Khu này bị ngập hơn 10 năm nay khiến người dân đi khó khăn, nhiều khi xe lớn đi qua tạo thành sóng khiến nước tràn vào nhà dân. Nhiều hộ buộc phải xây nền nhà cao hơn đường để tránh ngập. Xe ô tô đi trên đường nhiều khi ngập nước chết máy, phải kêu cứu hộ. Được chính quyền, nhà nước quan tâm, nâng hệ thống thoát nước, người dân rất mừng. Mong sao không bị ngập lụt nữa".

    Dự án chống ngập có chấm dứt nỗi khổ cứ mưa lớn là ngập ở Bình Phước?- Ảnh 5.

    Ông Nguyễn Phúc Ánh (trái) mong dự án hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ngập lụt cục bộ

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng này còn gây thiệt hại tài sản cho các hộ kinh doanh. Anh Lê Trọng Ngân (chủ cửa hàng ắc quy, nhớt trên đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Tân Bình 2), cho biết: "Mưa lớn là khu vực này ngập hết, nước lên cao nhưng thoát chậm. Nhiều khi chúng tôi phải lấy đồ che chắn lại trước cửa nhà hoặc ra đường ngăn xe và nói tài xế thông cảm chạy chậm để nước không tràn vào nhà".

    Dự án chống ngập có chấm dứt nỗi khổ cứ mưa lớn là ngập ở Bình Phước?- Ảnh 6.

    Anh Lê Trọng Ngân kỳ vọng hệ thống thoát nước phát huy hiệu quả để không gây ngập úng cục bộ

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    "Mình kinh doanh bình ắc quy và nhớt, bao bì là giấy carton, nước tràn vào dễ hư. Mình giờ chỉ kỳ vọng hệ thống thoát nước tốt thôi, chứ năm nào cũng ngập", anh Ngân mong muốn.

    Trao đổi với phóng viên BáoThanh Niên, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng và đường Phú Riềng Đỏ đều là những trục giao thông huyết mạch với lưu lượng phương tiện di chuyển lớn. Vào mùa mưa, khả năng thu và tiêu, thoát nước ở một số vị trí còn hạn chế, dẫn tới tình trạng ngập cục bộ.

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