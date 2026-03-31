Nhiều nắp hộp điện, linh kiện trụ đèn chiếu sáng bị mất

Trương Thuận
31/03/2026 05:00 GMT+7

Tại hẻm 401 Nguyễn Duy Trinh nối với đường số 7, đoạn khu vực cầu Giồng Ông Tố, P.Bình Trưng (trước đây thuộc P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), TP.HCM, chúng tôi thấy có nhiều hộp điện được lắp đặt ở các thân trụ đèn chiếu sáng công cộng bên đường bị kẻ gian tháo mất nắp bảo vệ, để lộ công tắc, dây điện lòi ra ngoài dễ bị chập, cháy nổ, rất nguy hiểm.

Tương tự, trên đường Lương Định Của, P.An Khánh (trước đây thuộc P.An Phú và P.Bình Khánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng có nhiều hộp điện được lắp đặt ở các thân trụ đèn chiếu sáng công cộng hai bên đường bị kẻ gian trộm mất nắp bảo vệ.

Nhiều nắp hộp điện, linh kiện trụ đèn chiếu sáng bị mất- Ảnh 1.
Nhiều nắp hộp điện, linh kiện trụ đèn chiếu sáng bị mất- Ảnh 2.

Trụ đèn tại hẻm 401 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng (ảnh trái) và trụ đèn trên đường Lương Định Của, P.An Khánh, bị mất nắp đậy 

Ảnh: Trương Thuận

Một người dân ngụ đường Lương Định Của, P.An Khánh, cho biết: "Do trên đoạn đường này bị lan can cầu che khuất và xa nhà dân, khi thấy vắng người qua lại nên kẻ gian tháo trộm. Những nắp đậy bảo hộ này chỉ được gắn cố định vào thân trụ bằng bu lông nhỏ nên kẻ gian dễ dàng tháo gỡ lấy nắp đậy và linh kiện bên trong để bán phế liệu. Điều đáng lo là vị trí lắp những nắp đậy này thường ngang tầm người đi đường, lại gần lối dành cho người đi bộ trên cầu, dây điện lòi ra bên ngoài tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người qua lại".

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục các trụ đèn bị mất linh kiện và nắp đậy này, nhằm ngăn ngừa xảy ra sự cố về điện, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân.

mất nắp hộp điện trụ đèn chiếu sáng trộm cắp bán phế liệu
