Nhiều ngôi sao được vinh danh tại Gala 'Vinh quang thể thao Việt Nam'

Quả bóng vàng Huỳnh Như NGỌC DƯƠNG

Gala "Vinh quang Thể thao Việt Nam" được sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, do Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục TDTT tổ chức.



Chương trình trao thưởng và tôn vinh những VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà trong năm 2022, được các nhà báo chuyên trách thể thao bầu chọn thông qua "Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2022", do Tạp chí Thể thao tổ chức.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng FBNV

Vinh quang thể thao Việt Nam 2022 sẽ vinh danh 10 VĐV, 5 HLV; 5 VĐV người khuyết tật và 3 HLV người khuyết tật tiêu biểu với những thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Theo đó, sẽ có 10 VĐV với những cái tên nổi bật như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Huỳnh Như (bóng đá nữ)…

HLV Mai Đức Chung trong chuyến khảo sát sân tại New Zealand - địa điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu World Cup 2023 MAI CHÍ

HLV Park Hang-seo VFF

5 HLV bao gồm: Mai Đức Chung (bóng đá nữ), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Park Hang-seo (bóng đá nam), Lưu Văn Thắng (cử tạ).

5 VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc là Đỗ Thanh Hải (môn bơi), Lê Văn Công (bử tạ), Vi Thị Hằng (môn bơi), Nguyễn Thị Hồng (bờ vua), Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh NGỌC DƯƠNG

3 HLV người khuyết tật là Nguyễn Đăng Viễn (môn bơi), Lê Quang Thái (cử tạ), Bùi Quang Vũ (cờ vua). Họ sẽ là những cái tên được vinh danh tại Gala.

Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia.

Gala "Vinh quang thể thao Việt Nam" được phát sóng trực tiếp vào 9 giờ ngày 19.3 trên kênh ON Sports, app ON Plus, ON thuộc hệ sinh thái thể thao của VTVcab (đơn vị truyền hình đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bản quyền SEA Games 32 trên đa nền tảng để phục vụ khán giả toàn quốc).