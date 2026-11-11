Nhiều người bất chấp nguy hiểm, xuống chân tràn xả lũ ở Quảng Ngãi bắt cá

Trưa 11.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết ngay sau khi nhận được thông tin người dân tụ tập bắt cá tại khu vực hồ Hóc Sằm, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, yêu cầu mọi người chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Người dân bắt cá tại khu vực hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức, Quảng Ngãi) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Thái, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức, trong đó có hồ Hóc Sằm, dâng cao và bắt đầu tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ.

Hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nước từ hồ đổ về với lưu lượng lớn, chảy xiết qua khu vực tràn xả. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của đơn vị quản lý, sáng 11.11, nhiều người vẫn tập trung sát mép tràn bê tông trơn trượt, thậm chí lội xuống tận chân tràn, nơi dòng nước đang cuồn cuộn chảy, để đón bắt cá đang theo dòng nước tràn ra ngoài.

Việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, bởi dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người bắt cá bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Mộ Đức phối hợp Ban Quản lý các công trình thủy lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, bơi lội, lội qua hoặc đánh bắt thủy sản tại khu vực tràn xả, chân đập và các dòng dẫn hạ lưu hồ chứa khi công trình đang vận hành xả tràn. Người dân cần tuân thủ nghiêm các biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào bảo vệ an toàn công trình thủy lợi.

Người dân bất chấp nguy hiểm đi bắt cá dưới khu vực hồ Hóc Sằm, khi nước đang chảy mạnh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Chính quyền địa phương cũng lưu ý các gia đình quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ nhỏ tiếp cận, vui chơi tại khu vực hồ chứa, kênh mương và tràn xả lũ. Lực lượng chức năng đang tăng cường chốt chặn, tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập", ông Thái nói.

Có nơi lượng mưa hơn 630 mm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 10.11 đến 9 giờ ngày 11.11), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại Trà Thanh (xã Thanh Bồng) lên đến 630,8 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 533,4 mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 428,8 mm, Ngọc Tem (xã Kon Plông) 422,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 401,8 mm, Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 397,6 mm và Măng Bút (xã Măng Bút) 366 mm.

Nước lũ vào nhà dân ở xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi ở mức cao; đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều khu vực trong tỉnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những hộ sinh sống ven sông suối, khu vực đồi núi và chân taluy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như nước suối đột ngột dâng cao, chảy xiết, đất đá trên sườn dốc có dấu hiệu dịch chuyển để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, tránh những tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra.