Nhiều người bất chấp nguy hiểm, xuống chân tràn xả lũ ở Quảng Ngãi bắt cá

Trưa 11.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết ngay sau khi nhận được thông tin người dân tụ tập bắt cá tại khu vực hồ Hóc Sằm, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, yêu cầu mọi người chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.
Theo ông Thái, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức, trong đó có hồ Hóc Sằm, dâng cao và bắt đầu tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ.
Hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nước từ hồ đổ về với lưu lượng lớn, chảy xiết qua khu vực tràn xả. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của đơn vị quản lý, sáng 11.11, nhiều người vẫn tập trung sát mép tràn bê tông trơn trượt, thậm chí lội xuống tận chân tràn, nơi dòng nước đang cuồn cuộn chảy, để đón bắt cá đang theo dòng nước tràn ra ngoài.
Việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, bởi dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người bắt cá bất cứ lúc nào.
Trước tình hình trên, chính quyền xã Mộ Đức phối hợp Ban Quản lý các công trình thủy lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, bơi lội, lội qua hoặc đánh bắt thủy sản tại khu vực tràn xả, chân đập và các dòng dẫn hạ lưu hồ chứa khi công trình đang vận hành xả tràn. Người dân cần tuân thủ nghiêm các biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào bảo vệ an toàn công trình thủy lợi.
"Chính quyền địa phương cũng lưu ý các gia đình quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ nhỏ tiếp cận, vui chơi tại khu vực hồ chứa, kênh mương và tràn xả lũ. Lực lượng chức năng đang tăng cường chốt chặn, tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập", ông Thái nói.
Có nơi lượng mưa hơn 630 mm
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 10.11 đến 9 giờ ngày 11.11), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.
Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại Trà Thanh (xã Thanh Bồng) lên đến 630,8 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 533,4 mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 428,8 mm, Ngọc Tem (xã Kon Plông) 422,8 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 401,8 mm, Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 397,6 mm và Măng Bút (xã Măng Bút) 366 mm.
Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi ở mức cao; đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều khu vực trong tỉnh.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những hộ sinh sống ven sông suối, khu vực đồi núi và chân taluy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như nước suối đột ngột dâng cao, chảy xiết, đất đá trên sườn dốc có dấu hiệu dịch chuyển để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, tránh những tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra.
Lốc xoáy làm hư hỏng 22 nhà dân, hàng quán
Không chỉ đối mặt với nguy cơ lũ lụt, người dân Quảng Ngãi còn chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khoảng 21 giờ tối 10.11, một trận lốc xoáy với sức gió mạnh quét qua thôn Đức Lợi, xã Long Phụng khiến 22 ngôi nhà và hàng quán bị hư hỏng.
Nhiều nhà dân bị tốc mái, trần la phông đổ sập, đồ đạc bên trong hư hỏng nặng. Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.
Ngay trong sáng 11.11, chính quyền xã Long Phụng đã huy động lực lượng tại chỗ, gồm bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, gia cố lại nhà cửa, hạn chế thiệt hại khi mưa gió tiếp tục diễn biến phức tạp.
Địa phương cũng khuyến cáo người dân, nhất là các hộ sinh sống ở khu vực ven biển, tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lốc xoáy, triều cường. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh và sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.
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