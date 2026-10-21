Nhiều người dành 30.000 đồng mua một 'con muỗi'

Từ nghề shipper đến người làm mô hình động vật độc lạ

Trên đầu ngón tay của Phạm Văn Huấn, 36 tuổi, sống tại P.Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên (trước là P. Sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn), hai con muỗi nhỏ xíu như đang đậu cạnh nhau. Phía dưới là một mô hình cóc với đôi mắt bóng, lớp da sần sùi và những mảng màu loang.

Mô hình muỗi và cóc của Phạm văn Huấn ẢNH: NVCC

Thoạt nhìn, những mô hình ấy dễ khiến người xem tưởng là động vật thật. Nhưng tất cả đều được Huấn tạo ra bằng công nghệ in 3D, sau đó hoàn thiện bằng cách lên màu thủ công.

Bắt đầu làm mô hình từ năm 2022, cơ duyên đến với công việc này của Huấn khá tình cờ, khi anh tiếp cận với thú chơi tiểu cảnh. Ban đầu, Huấn chưa xác định đây sẽ là công việc mang lại thu nhập. “Lúc đầu mình chỉ nghĩ làm chơi thôi”, Huấn kể.

Trước đó, anh làm shipper. Khi có lương, Huấn thường đưa phần lớn tiền cho vợ, giữ lại một khoản nhỏ để mua vật liệu, dụng cụ phục vụ việc làm mô hình. Anh tích góp từng chút, vừa làm vừa tìm cách cải thiện kỹ thuật. Từ các mô hình tiểu cảnh, Huấn chuyển sang tái hiện động vật, côn trùng với nhiều kích thước và đặc điểm khác nhau.

Anh không chỉ chọn những loài dễ thương, quen thuộc. Muỗi, cóc, chim non đều trở thành đối tượng sáng tạo. Thời gian tới, Huấn muốn thử sức với nhiều loài động vật, côn trùng khác, hiện anh đã làm cả mô hình ốc sên.

Không chọn những tạo hình động vật đáng yêu để dễ bán, Huấn lại làm những mô hình động vật độc lạ ẢNH: NVCC

Mô hình muỗi và 1 tổ ong ẢNH: NVCC

Để học nghề, Huấn chủ yếu tìm hiểu trên mạng, sau đó tự luyện tập và rút kinh nghiệm qua từng sản phẩm. Anh cho biết tay nghề hiện đã cải thiện đáng kể so với những ngày đầu.

Trước khi làm một loài vật, Huấn thường tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn, quan sát hình ảnh để hiểu đặc điểm hình dáng, cấu tạo. Với anh, điều quan trọng không chỉ là tạo ra một con vật có hình dáng gần giống, mà còn phải thể hiện được những chi tiết nhỏ thường bị bỏ qua.

Những mô hình tí hon đòi hỏi hàng giờ tỉ mỉ

Để tạo hình các loài vật, Huấn sử dụng công nghệ in 3D, sau đó lên màu thủ công. Công nghệ giúp anh tạo ra những bộ phận có cấu tạo phức tạp, còn công đoạn hoàn thiện đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và bàn tay khéo léo.

Một trong những tác phẩm khiến Huấn mất nhiều công sức nhất là mô hình chim non. Anh phải nghiên cứu kỹ hình dáng, đặc điểm của chim ở giai đoạn còn non để thể hiện sao cho chân thực.

“Mình thấy khó nhất là con chim non. Để mô tả đúng và chân thực nhất, mình đã nghiên cứu rất lâu, rất tỉ mỉ”, Huấn chia sẻ.

Với những mô hình nhỏ như muỗi, anh sử dụng in 3D để tạo các bộ phận cấu tạo, sau đó tiếp tục xử lý màu sắc, chi tiết.

Độ chân thực của tác phẩm đôi khi khiến người xem nhầm lẫn. Huấn kể, mô hình tê tê là một trong những sản phẩm dễ bị tưởng là động vật thật. Một số người nhìn ảnh, video rồi nhắn anh nên xóa bài vì lo liên quan đến động vật quý hiếm.

Ngay cả mô hình muỗi và chim non cũng có người khó nhận ra là sản phẩm nhân tạo nếu chỉ nhìn qua ảnh.

Các video giới thiệu tác phẩm của Huấn thường kết hợp sự độc lạ với yếu tố hài hước, đồng thời ghi lại quá trình làm ra sản phẩm. Theo anh, đây có thể là lý do khiến người xem tò mò, theo dõi đến khi mô hình hoàn thiện.

Tuy nhiên, thời lượng video ngắn không phản ánh hết công sức phía sau. Một tác phẩm chỉ xuất hiện vài giây trên màn hình có thể được tạo nên từ nhiều giờ quan sát, tạo hình và lên màu.

Huấn cho rằng những chi tiết nhỏ thường dễ bị bỏ qua. Khi nhắc đến muỗi, nhiều người chỉ nghĩ đến loài vật gây hại, ít chú ý đến cấu tạo của nó. Việc tái hiện bằng mô hình giúp anh đưa những đặc điểm ấy đến gần người xem hơn.

Mô hình muỗi 30.000 đồng/con bất ngờ bán chạy

Từ thú chơi ban đầu, Huấn dần đưa các mô hình ra thị trường. Anh nhận đặt làm theo yêu cầu, từ những loài vật cụ thể đến việc tái hiện một khoảnh khắc mà khách muốn lưu giữ.

Khách hàng tìm mua mô hình của anh chủ yếu qua Facebook, TikTok và YouTube. Họ mua để trang trí, sưu tầm hoặc lưu giữ kỷ niệm về một con vật từng gắn bó.

Có những khách đặt làm tượng mô phỏng con vật đã mất, mong giữ lại một phần ký ức. Với Huấn, đây là những đơn hàng có ý nghĩa riêng, bởi sản phẩm không chỉ là món đồ trang trí mà còn gắn với câu chuyện của người đặt.

Giá bán mỗi sản phẩm phụ thuộc vào độ phức tạp và thời gian thực hiện. Một con muỗi có giá 30.000 đồng, mô hình chim non khoảng 180.000 đồng, còn tê tê có giá khoảng 600.000 đồng do mất nhiều công sức hơn.

Điều khiến Huấn bất ngờ là mô hình muỗi lại bán được nhiều nhất, tiếp đến là chim non, ong và cóc. “Đến giờ mình cũng không hiểu sao mọi người lại mua muỗi nhiều đến vậy”, anh nói.

Phạm Văn Huấn và những sản phẩm thủ công anh làm ra ẢNH: NVCC

Có những mẫu anh làm xong nhưng gần như không muốn bán, bởi công sức bỏ ra quá lớn. Một chi tiết sai sót đôi khi khiến anh phải làm lại, trong khi thời gian thực hiện không thể rút ngắn tùy ý.

Hiện công việc làm mô hình đã mang lại cho Huấn một nguồn thu nhập nhỏ. Anh kỳ vọng việc kinh doanh sẽ phát triển hơn khi tiếp tục cải thiện tay nghề và mở rộng các mẫu động vật.

Hành trình ấy cũng có sự đồng hành của gia đình. Ban đầu, vợ Huấn, chị Lý Thị Thanh, phản đối vì lo công việc mới ảnh hưởng đến thời gian và thu nhập gia đình. "Khi còn làm shipper, anh Huấn thường dành từng khoản tiền nhỏ mua vật liệu, kiên trì thực hiện những tác phẩm đầu tiên. Dần dần, sự quyết tâm và những sản phẩm anh làm ra khiến chị thay đổi suy nghĩ", chị Thanh kể.

Hiện chị quán xuyến việc nhà, đồng thời hỗ trợ đóng gói, gửi mô hình cho khách. Huấn cũng có một học viên thường xuyên ở bên, vừa học vừa trực tiếp làm cùng anh.

Từ những con muỗi, chim non hay ốc sên đang được thực hiện, Huấn tiếp tục tìm kiếm những loài vật mới để tái hiện. Với anh, mỗi mô hình là một lần quan sát thế giới động vật kỹ hơn, đồng thời là cơ hội biến sự tỉ mỉ thành một công việc có thể theo đuổi lâu dài.