Đến sớm giữ chỗ, chờ xem “bữa tiệc ánh sáng”

17 giờ, khu vực đối diện trụ sở UBND TP.HCM trên đường Lê Thánh Tôn và đoạn đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người đổ về khu vực này, tranh thủ chọn những vị trí có tầm nhìn thoáng để chờ xem trình diễn ánh sáng 3D mapping vào tối nay.

Nhiều người có mặt từ sớm để giữ chỗ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những vị trí đứng chính diện, ít bị cây xanh hay dòng người qua lại che khuất nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên. Không ít người chủ động gửi xe từ vòng ngoài, đi bộ hoặc sử dụng xe buýt, metro để đến khu vực trung tâm, vừa tránh ùn tắc vừa thuận tiện tìm chỗ xem.

Hồ Thị Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thanh Trúc (22 tuổi, ngụ P.Thủ Đức) có mặt tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP.HCM từ 16 giờ 30. Hai cô gái chọn ngồi chờ từ sớm để không bỏ lỡ màn trình diễn ánh sáng.

Khu vực trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhộn nhịp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Đây là lần đầu tiên mình đi xem hoạt động này. Mọi lần chỉ thấy qua những clip trên mạng. Mình đi dạo ở đây nên tranh thủ tìm chỗ ngồi đợi luôn vì sợ sát giờ không còn chỗ để xem”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Thanh Trúc cũng háo hức chờ đợi “bữa tiệc ánh sáng”. Theo cô, dù chương trình chưa bắt đầu nhưng không khí tại khu vực đã rất đông đúc, nhộn nhịp, khiến cả hai càng mong chờ đến giờ trình diễn.

Thảo Nguyên (phải) và Thanh Trúc có mặt đợi xem trình diễn ánh sáng 3D mapping từ 16 giờ 30 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ P.Cầu Ông Lãnh, chị Lê Thị Thu Hồng (32 tuổi) đến khu vực trung tâm bằng xe buýt. Ban đầu, chị dự định tìm một quán cà phê trên cao để có thể ngắm màn trình diễn ánh sáng từ phía trên. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị quyết định chọn vị trí trước khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để trực tiếp hòa mình vào không khí đông vui.

Nhiều người tranh thủ đến sớm đi dạo và chọn vị trí đẹp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

"Đó cũng là lý do mà mình đi sớm. Ra đây vừa chờ đợi vừa hòa mình vào không khí sôi nổi của những hoạt động chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam”, chị Hồng chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Như Thùy, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, di chuyển từ P.Tân Tạo đến trung tâm cùng bạn. Cả hai đi xe máy gửi tại bãi xe khu vực ga Bến Thành rồi đi metro đến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối nay sẽ diễn ra "bữa tiệc ánh sáng" tại khu vực UBND TP.HCM ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thùy cho biết chọn đi sớm vì lo đến sát giờ sẽ khó tìm chỗ gửi xe cũng như vị trí thuận lợi để xem trình diễn. Đây cũng là lần đầu cô đến xem hoạt động này nên khá háo hức.

