Tối 21.11, đêm công diễn và trao giải Liên hoan Âm nhạc học sinh, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 đã diễn ra tại Ký túc xá khu B ĐH Quốc gia (P.Đông Hòa, TP.HCM) thu hút rất đông bạn trẻ tham dự.

Ca sĩ Tăng Phúc khuấy động đêm nhạc với ba ca khúc: “Đừng chờ anh nữa”, “Hy vọng sai lầm” và “Sun Song” ẢNH: TIỂU YẾN

Bùng nổ bữa tiệc âm nhạc của sinh viên ẢNH: TIỂU YẾN

Ngoài phần khuấy đảo đêm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng, những phần thi của các đội cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả vì sự đầu tư chỉn chu và những giá trị mà mỗi sản phẩm âm nhạc để lại.

Vượt qua 7 đội thi, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với chương trình "Thanh xuân bao tuổi?", tái hiện hình ảnh người lính trong những năm tháng bom đạn cùng lời hứa trở về ngày hòa bình. Bằng vũ đạo và lời ca mang sự hồn nhiên, tươi sáng của thế hệ trẻ, đội thi đã gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước và thôi thúc người trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ.

Đội thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn lấy đi nước mắt của khán giả với câu chuyện về tình cảm mẹ con và sự hy sinh của người lính ẢNH: TIỂU YẾN

Những sản phẩm được đầu tư công phu của sinh viên ẢNH: TIỂU YẾN

Đội thi Trường ĐH Khoa học sức khỏe đã mở ra bức tranh đất nước rạng rỡ với tiết mục “Việt Nam tinh hoa” ẢNH: TIỂU YẾN

Trao giải Liên hoan Âm nhạc học sinh, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 ẢNH: TIỂU YẾN

Giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với chương trình "Nếu là người". Tiết mục tạo nên một dòng chảy cảm xúc, dẫn dắt người xem từ giai điệu vui tươi, yêu đời đến những giây phút nghẹt thở trong cuộc chiến dưới địa đạo. Đặc biệt, hình ảnh người con hy sinh và nỗi xót xa xen lẫn tự hào của người mẹ đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Chứng kiến những cảm xúc chân thật trên sân khấu, Huỳnh Thị Huỳnh Giao, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, không kìm được sự xúc động. "Sự nhập tâm và sáng tạo của các bạn khiến mình như thật sự trải qua nỗi đau của người mẹ mất con vì chiến tranh, cùng nỗi tiếc thương cho người con chẳng thể trở về ăn mứt dừa của mẹ. Bình thường mình ít đi xem ca nhạc, nhưng những đêm nhạc thế này rất ý nghĩa vì giúp mình làm quen thêm những người bạn mới có chung sở thích và trải nghiệm nhiều sắc màu âm nhạc khác nhau", Huỳnh Giao bày tỏ.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh để lại dấu ấn với màu sắc âm nhạc đa dạng và không khí bùng nổ qua ba ca khúc “Em đau”, “Giả vờ” và “Liên khúc CITOPIA” ẢNH: TIỂU YẾN

14 Casper mê mẩn khán giả bởi sự duyên dáng và giọng hát ấm áp qua ba ca khúc: “Taking A Break”, “Bao nhiêu một mớ bình yên?” và “Một đời” ẢNH: TIỂU YẾN

Ca sĩ Tăng Phúc ẢNH: TIỂU YẾN

Ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến khán giả khó quên với giọng ca đầy nội lực và tinh thần năng lượng ẢNH: TIỂU YẾN

Không chỉ thu hút bạn trẻ bởi các phần thi đầy sáng tạo, đêm nhạc còn là điểm hẹn để các bạn sinh viên gặp gỡ thần tượng. Lê Đức Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, đã dành 4 tiếng hóa trang với mái tóc bạch kim và hàng mi dài đặc trưng trong album "Giữa một vạn người" của ca sĩ Phùng Khánh Linh.

"Mình hâm mộ chị Linh đã 8 năm nay, từ lúc chị mới ra mắt bài hát Hôm nay tôi buồn. Mình hóa trang với hy vọng chị sẽ tận mắt thấy được tình cảm và sự hâm mộ này. Mình bận cả tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nếu cuối tuần chỉ dành để ngủ thì rất phí nên mình cần những "món ăn" tinh thần như thế này để tiếp thêm năng lượng cho tuần mới", Đức Nhân chia sẻ.

Ca sĩ Hoàng Dũng bùng nổ đêm nhạc với ca khúc “Đoạn kết mới”, “Một ngày nào đó” và bản hit “Nàng thơ” ẢNH: TIỂU YẾN

Nhóm nhạc Chillies mang đến chuyến xe thanh xuân đáng nhớ nhất qua ba ca khúc: “Đại lộ mặt trời”, “Mascara” và “Vùng ký ức” ẢNH: TIỂU YẾN

ẢNH: TIỂU YẾN

ẢNH: TIỂU YẾN

ẢNH: TIỂU YẾN

ẢNH: TIỂU YẾN