Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá rồng

Ngày 20.2, ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa (Sở Y tế Thanh Hóa), cho biết 2 người dân ở xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) có các triệu chứng buồn nôn phải nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng (một loại cá cảnh).

Theo ông Sơn, tối 19.2, có 11 người cùng nhau ăn lẩu trứng cá rồng tại một gia đình ở xã Ngọc Liên. Sau khi ăn, tất cả 11 người đều có triệu chứng buồn nôn, trong đó 2 người triệu chứng nặng hơn đã vào Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc và được truyền dịch, sau đó ổn định và xuất viện vào trưa 20.2. Những người còn lại triệu chứng nhẹ, sức khỏe bình thường nên không phải nhập viện điều trị.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc, cho biết đã có báo cáo ngành dọc và Sở Y tế Thanh Hóa.

Cùng ngày, Bộ Y tế thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị xác minh, điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá rồng nói trên.

Thông tin từ Bộ Y tế lại cho biết, nhiều người có các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá rồng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc vào tối 19.2.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc tổ chức điều trị, không để nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xác định nguyên nhân, giám sát diễn biến vụ việc để phát hiện và điều trị kịp thời cho những trường hợp tương tự có thể xảy ra.