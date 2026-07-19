Nhiều người ‘săn’ vị trí đẹp, chờ xem chung kết World Cup từ sáng sớm nay

Sáng 19.7, không khí của ngày cuối tuần trở nên sôi động hơn tại khuôn viên Công viên bờ sông Sài Gòn. Nhiều người hâm mộ có mặt từ sáng sớm, háo hức chờ đợi trận chung kết World Cup diễn ra vào rạng sáng ngày mai.

Nhiều bạn trẻ đến từ sớm để "săn' vị trí đẹp chờ xem chung kết World Cup ẢNH: THẾ DUY

Bên cạnh bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, sự kiện còn thu hút đông đảo khán giả nhờ concert quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Theo ghi nhận của người viết, từ 9 giờ sáng, khu vực sự kiện ngoài trời tại Công viên bờ sông Sài Gòn (P.An Khánh, TP.HCM) đã thu hút đông đảo người trẻ đến tham gia. Đây là Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Ẩm thực diễn ra từ 20 giờ ngày 19.7 đến 8 giờ ngày 20.7.

Rất đông người trẻ đi xem chung kết World Cup từ sáng sớm nay

ẢNH: THẾ DUY

Người hâm mộ được vào cổng tự do. Cùng với quy mô dàn ca sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Rhyder, Bùi Trường Linh, Hurrykng…, sự kiện tạo nên sức hút lớn đối với khán giả.

Với khuôn viên rộng lớn, ban tổ chức bố trí nhiều khu vực, gồm 2 khán đài có ghế ngồi với sức chứa khoảng 200 chỗ, trong đó có 1 khán đài phục vụ khách VIP. Khu vực camping trải dài với các lều và ghế ngồi được sắp xếp chỉn chu, sẵn sàng phục vụ người hâm mộ.

Không gian ẩm thực đa dạng với nhiều gian hàng phục vụ thực khách xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tại khu vực sân khấu chính, màn hình LED rộng 1.000 m² (theo thông tin từ ban tổ chức) hứa hẹn mang đến trải nghiệm bùng nổ cảm xúc khi khán giả hòa cùng nhịp đập âm nhạc trong concert Trọn vẹn cảm xúc cùng FIFA World Cup, đồng thời theo dõi những pha bóng hấp dẫn của trận chung kết.

"Quẩy" cùng thần tượng trước giờ G ẢNH: THẾ DUY

Nguyễn Khang Hoa (quốc tịch Trung Quốc), khán giả tham gia sự kiện, cho biết: "Mình biết thông tin sự kiện này khi lướt TikTok, ghé vào và hưởng ứng bầu không khí tại đây, quá sôi động. Vì đặc thù công việc, mình ít theo dõi bóng đá tại giải World Cup năm nay. Tuy nhiên, mình nghĩ trong trận đấu cuối, Argentina và Messi sẽ giành chiến thắng".

Chia sẻ về trận chung kết, Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (KOC do cho sự kiện) dự đoán: "Mình nghĩ trong trận chung kết, Argentina sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và Messi lại tiếp tục nâng cúp vàng".

Nói về sức hút của các nghệ sĩ tại sự kiện, Kỳ Duyên cho biết hình ảnh các bạn trẻ đứng kín khu vực hàng rào sân khấu khiến cô nhớ lại thời gian trước đây khi bản thân cũng từng chờ đợi thần tượng từ sáng sớm đến lúc chương trình diễn ra. Theo Duyên, điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trẻ dành cho các nghệ sĩ trong nước.

Giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng ẢNH: THẾ DUY

Tham gia các trò chơi tại sự kiện ẢNH: THẾ DUY

Cùng chung niềm tin vào đội tuyển áo sọc xanh trắng, Trần Đình Bảo (sinh năm 2004), sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, dự đoán: "Mình hy vọng trong trận chung kết, Argentina sẽ giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Trong đó, Messi sẽ ghi bàn thắng ấn định tỉ số".

Lần đầu tiên tham gia một sự kiện kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá, Bảo không khỏi bất ngờ trước quy mô, sức hút và năng lượng của người hâm mộ.

"Mình đến sự kiện lúc 6 giờ 30 sáng nay, là một trong những người đến sớm nhất. Tuy nhiên, vừa qua khỏi cổng an ninh, mình đã thấy phần đông khán giả chạy ùa lên khu vực rào chắn gần sân khấu. Vừa rồi, những màn trình diễn của ca sĩ, mình cũng thấy các bạn hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Cảm thấy rất khâm phục tinh thần của các bạn", Bảo tâm sự.

Trong khi đó, Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết sẽ tham dự trọn vẹn thời gian diễn ra sự kiện để thưởng thức các màn trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng, đồng thời chờ xem trận chung kết và cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha.

Kỳ vọng vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, Khoa chia sẻ: "Mình rất hy vọng đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Mình kỳ vọng Lamine Yamal sẽ ghi bàn trong trận đấu này, qua đó giành chức vô địch World Cup ở tuổi 19".