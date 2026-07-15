Nhiều người vẫn hiểu nhầm đường màu xanh lam trên Google Maps

Google Maps đã trở thành một công cụ thiết yếu cho người dùng trong việc điều hướng và tìm kiếm thông tin địa lý. Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt các tính năng của ứng dụng này, đặc biệt là với các đường màu xanh, có thể gây nhầm lẫn cho không ít người dùng.

Hiểu rõ về các màu sắc trên Google Maps sẽ giúp người dùng điều hướng dễ hơn, đặc biệt tại các khu vực lạ ẢNH: K .VĂN

Chẳng hạn, các tuyến đường thủy được hiển thị bằng màu xanh lam có thể bị hiểu nhầm là đường bộ, trong khi đường bộ đã được chuyển sang màu xám từ năm 2023. Trước năm 2023, đường bộ được hiển thị bằng màu vàng, trong khi nước có màu xanh lam đậm. Giờ đây, màu xanh lam biểu thị cho tất cả các vùng nước, bao gồm hồ, biển, sông và kênh đào. Sự nhầm lẫn này thường xuyên xảy ra ở những thành phố có hệ thống kênh đào bố trí theo dạng lưới.

Sự thay đổi cách biểu thị màu sắc của Google Maps

Google Maps đã trải qua một cuộc tái thiết kế lớn từ năm 2020, với việc giảm bảng màu từ hơn 700 xuống chỉ còn 25 màu. Mùa hè năm đó, ứng dụng đã được cập nhật với nhiều màu sắc hơn và độ chính xác cao hơn, giúp người dùng dễ dàng nhận diện địa hình thực tế. Năm 2021, Google bổ sung chi tiết cho đường sá, bao gồm vỉa hè và lối đi bộ, nhằm cải thiện trải nghiệm điều hướng.

Đến cuối năm 2023, Google tiếp tục cập nhật ứng dụng với bảng màu mới cho đường phố và thành phố, dẫn đến sự bối rối cho một số người dùng. Đường phố đã chuyển từ màu vàng sang màu xám, trong khi đường thủy chuyển sang màu xanh nhạt. Mặc dù có sự thay đổi, người dùng vẫn sẽ thấy cùng một bảng màu trên các nền tảng khác nhau như Android, iPhone hay web.

Những đường màu xanh lam nhạt trên Google Maps không phải để hiển thị đường phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để phân biệt các sắc thái khác nhau của màu xanh trên Google Maps, người dùng có thể chuyển sang chế độ Vệ tinh để xem rõ hơn. Đường thủy sẽ hiển thị màu xanh lam, bao gồm cả các kênh đào. Khi kích hoạt Chế độ xem Phố (Street View), người dùng sẽ thấy lớp phủ màu xanh lam nhạt trên các con đường để ám chỉ các khu vực đã được lập bản đồ bởi xe Street View của Google.

Vào năm ngoái, Google Maps đã thực hiện một bản cập nhật lớn về giao thông công cộng nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện các tuyến giao thông công cộng với nhiều màu sắc khác nhau. Để làm quen với các màu sắc này, người dùng có thể khám phá các chế độ khác nhau ở nhiều thành phố, trong đó Amsterdam (Hà Lan) là một điểm khởi đầu lý tưởng nhờ vào hệ thống kênh đào phong phú.