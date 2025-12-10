Nhiều nơi chưa có quy chế nâng lương, thưởng, Bộ Nội vụ lên tiếng

Đây là thực tế trong quá trình Bộ Nội vụ theo dõi và khảo sát về chế độ tiền lương, tiền thưởng tại các bộ ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn ẢNH: T.N

Theo Bộ nội vụ, Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn đối với trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nêu rõ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, cùng người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết một số cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp vẫn chưa ban hành quy chế nâng lương trước hạn và quy chế tiền thưởng; hoặc quy chế đã ban hành nhưng nội dung chưa rõ, chưa phù hợp với thực tiễn triển khai.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương rà soát và ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng phải rà soát và xây dựng quy chế tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, bảo đảm việc thưởng dựa trên thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm...