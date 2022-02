Nhiều nơi tăng cường kiểm soát phòng chống dịch

Trong các trường hợp mắc mới có 14.982 ca trong cộng đồng.

Theo thống kê, số mắc Covid-19 mới đã tăng trong 2 ngày gần đây, sau kỳ nghỉ tết. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 97 ca tử vong tại 29 tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 3 ca (1 ca từ An Giang chuyển đến); Hà Nội cao nhất với 19 ca. Bình Định và Đồng Nai mỗi nơi 8 ca, Thừa Thiên-Huế 7 ca… Trong ngày 8.2 có 4.397 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 2.263 bệnh nhân nặng đang điều trị.

Tăng cường giám sát dịch tễ người trở lại TP.HCM sau tết

Ngày 8.2, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, có công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động người dân từ các tỉnh trở về và cư trú trên địa bàn tuân thủ thông điệp 5K, tự theo dõi sức khỏe; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm Covid-19 và xử trí theo quy định. Tăng cường rà soát và lập danh sách những người trở về từ các tỉnh hoặc đang sống trên địa bàn chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, và vận động người dân đến cơ sở y tế để được tiêm chủng phòng Covid-19. Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ mũi vắc xin Covid-19. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý người nhập cảnh cách ly.

Ngày 8.2, thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa phát hiện 1.496 giáo viên và học sinh mắc Covid-19, trong đó có 1.274 học sinh và 222 giáo viên. Số học sinh, giáo viên bị lây nhiễm Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được phát hiện qua sàng lọc y tế tại địa phương hoặc test nhanh tại trường học khi trở lại trường hôm 7.2. Một số địa phương có số lượng giáo viên, học sinh mắc Covid-19 trong dịp tết nhiều, như: TP.Thanh Hóa (432 ca), TX.Nghi Sơn (202), H.Quảng Xương (37), H.Hoằng Hóa (23)… Minh Hải

Giám đốc Sở Y tế giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) phát huy tính chủ động của đội đặc nhiệm trong việc giám sát, hỗ trợ quận, huyện và có cảnh báo sớm cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, TP.Thủ Đức khi phát hiện nguy cơ hoặc dấu hiệu cảnh báo bùng phát dịch bệnh trên địa bàn để chủ động có các giải pháp can thiệp, khống chế dịch bệnh ngay, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Phối hợp Sở TT-TT đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, đặc biệt lưu ý người dân từ các tỉnh khác quay trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ tết…





Vì sao Nghệ An tái lập kiểm soát việc tập trung đông người ?

Ngày 8.2, Nghệ An ghi nhận 1.618 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 370 ca nhiễm cộng đồng. Đây là số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay tại Nghệ An, cao gấp nhiều lần so với trước Tết Nguyên đán. Số ca nhiễm tăng mạnh kể từ ngày 6.2 với gần 1.000 ca và ngày 7.2 là 1.425 ca. Trong đó, có khoảng 50% số ca nhiễm không có triệu chứng, được phát hiện thông qua việc xét nghiệm sàng lọc. Đến nay, Nghệ An có 47 bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19, trong đó dịp tết vừa qua có 7 bệnh nhân tử vong.

89,7% phụ huynh “đồng ý và cân nhắc” cho con tiêm vắc xin Covid-19 Bộ Y tế vừa lấy ý kiến hơn 415.000 phụ huynh của trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành về tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm trẻ này khi có vắc xin tiêm chủng. Kết quả đến 12 giờ ngày 6.2 cho thấy có 60,6% phụ huynh tham gia khảo sát trực tuyến cho biết sẽ cho trẻ đi tiêm ngay; 29,1% cho biết sẽ cân nhắc cho con đi tiêm. Như vậy, có 89,7% phụ huynh tham gia khảo sát đồng ý cho con đi tiêm ngay và cân nhắc cho con đi tiêm. Với các ý kiến khác, có 1,9% ý kiến cho biết “không tiêm”; 0,7% trả lời là “không biết” và 7,6% cho biết “sẽ cho con tiêm nếu bắt buộc”. Theo Bộ Y tế, vắc xin tiêm cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi tại VN là Pfizer. Bộ Y tế cũng sẽ ban hành các hướng dẫn để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chi tiết, đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng cho trẻ. Các em sẽ được tiêm tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi vừa qua. Liên Châu

Ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết số ca nhiễm tại tỉnh này có xu hướng gia tăng do số lượng người dân trở về từ các vùng dịch gia tăng, mật độ giao lưu, mua sắm tết tăng cao. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch tại một số địa điểm như: các quán cà phê, các di tích, điểm du lịch, quán ăn, nhà hàng... trong dịp đầu xuân.

Sáng 8.2, tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP.Vinh (Nghệ An) yêu cầu tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui xuân tập trung đông người sau tết. TP.Vinh sẽ lập đoàn kiểm tra xử lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 8.2, sau khi có lệnh tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch, thì ở các điểm đền chùa, điểm vui chơi công cộng tại TP.Vinh và một số huyện phụ cận vẫn khá đông người đến đi lễ, vui chơi, nhưng nhiều nơi vẫn không thấy người hướng dẫn, kiểm soát phòng chống dịch.

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng Nghệ An không hạn chế việc buôn bán, làm ăn của người dân, nhưng do tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên việc hạn chế tập trung đông người ở những sự kiện đám cưới, liên hoan, vui chơi là rất cần thiết, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch.