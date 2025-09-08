Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều phó giám đốc sở, chủ tịch phường ở TP.HCM nghỉ việc

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/09/2025 12:06 GMT+7

TP.HCM giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho 27 cán bộ là phó giám đốc sở, chủ tịch phường, lãnh đạo các ban thuộc HĐND và UBND TP.HCM.

Sáng 8.9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến trao quyết định có Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định về việc giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 của Chính phủ.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định cho 27 cán bộ nghỉ hưu, thôi việc từ ngày 1.9. Các cán bộ trước khi nghỉ việc công tác ở nhiều cơ quan từ sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc HĐND và UBND TP.HCM, lãnh đạo HĐND, UBND phường, xã.

Cụ thể, ở khối cơ quan HĐND TP.HCM có bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị; ông Lê Xuân Viên, Phó trưởng ban Đô thị; ông Lê Hà Hải, Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Nhiều phó giám đốc sở, chủ tịch phường ở TP.HCM nghỉ việc- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trao quyết định cho các cán bộ

ẢNH: C.T.V

Ở khối các cơ quan quản lý nhà nước, Sở Nội vụ TP.HCM có 3 phó giám đốc nghỉ gồm bà Huỳnh Thị Thanh Phương, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm và bà Nguyễn Ngọc Hằng.

Các sở khác có lãnh đạo nghỉ gồm ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Võ Thành Nhân, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (cũ).

Một số cơ quan khác có lãnh đạo nghỉ việc gồm Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội chữ thập đỏ TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ…

Đối với cấp phường, xã, UBND TP.HCM giải quyết cho 8 cán bộ thôi việc là chủ tịch phường, phó chủ tịch phường.

Cụ thể, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 4 trường hợp gồm: ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; ông Trần Kim Phúc, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ; ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Châu; ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.

Khu vực TP.HCM cũ có 4 trường hợp gồm: ông Trần Đức Kiên, Phó chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội; bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, ông Trần Bạch Ngọc, Phó chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận và ông Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận.

Nhiều phó giám đốc sở, chủ tịch phường ở TP.HCM nghỉ việc- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân phát biểu tại buổi lễ trao quyết định

ẢNH: C.T.V

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ đánh giá, trải qua quá trình dài công tác qua nhiều vị trí ở nhiều cơ quan, đơn vị, các cán bộ nêu trên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Thọ ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp và chúc các nhân sự không còn công tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và thành phố.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định phát biểu, bà Nguyễn Thị Thanh Vân gửi lời cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp tại các cơ quan, đơn vị nơi đã từng công tác quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhân sự hoàn thành nhiệm vụ.

Tin liên quan

Cán bộ, công chức và người dân TP.HCM hưởng lợi từ loạt chính sách mới

Cán bộ, công chức và người dân TP.HCM hưởng lợi từ loạt chính sách mới

HĐND TP.HCM vừa thông qua nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức và người dân, tập trung cải thiện thu nhập, nhà ở, an sinh bao trùm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phân công lại nhiệm vụ 7 phó chủ tịch

Nhân sự TP.HCM: PGS-TS Nguyễn Văn Y làm Giám đốc Học viện Cán bộ

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch phường Phó giám đốc sở nghỉ việc cán bộ TP.HCM nghỉ việc chính sách cán bộ thôi việc Nghị định 178
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận