Nhiều quán ăn giữ giá cơm 35.000 đồng ở TP.HCM: 'Tăng nữa, khách khó xoay xở'

Ni Na
07/05/2026 11:35 GMT+7

Dù chi phí tăng cao, nhiều quán cơm ở TP.HCM vẫn cố giữ mức giá 35.000 đồng hay tương đương để người lao động và sinh viên có bữa ăn vừa túi tiền.

Hiện nay ở TP.HCM vẫn có những quán ăn cố gắng giữ mức giá cơm 35.000 đồng, bán cho sinh viên, công nhân và người lao động bằng sự tử tế cùng những phần ăn sạch sẽ, đầy đặn.

Giá bình dân giữ chân người lao động

Quán cơm miền Tây của chị Nguyễn Thanh Hồng (44 tuổi) trên đường Bế Văn Đàn (phường Dĩ An) là một trong những địa chỉ quen thuộc của người lao động khu vực này. Mỗi ngày, chị nấu khoảng 30 kg gạo, chuẩn bị gần 20 món ăn, bán hơn 200 phần cơm với giá chỉ 30.000 đồng/phần.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 1.

Tại quán cơm 30.000 đồng của chị Hồng, các món được nấu theo khẩu vị người miền Tây

ẢNH: NI NA

Suốt nhiều năm trước đó, mỗi phần cơm tại đây chỉ có giá 25.000 đồng - mức giá được chị giữ nguyên từ khi mở quán cách đây 7 năm. Chỉ đến đầu năm 2026, khi giá thực phẩm tăng nhiều, chị đành phải tăng thêm 5.000 đồng mỗi phần.

Dù vậy, việc tăng giá cũng được chị cân nhắc rất kỹ. Mỗi ngày, riêng tiền chợ đã khoảng 3 triệu đồng, chưa tính tiền thuê người phụ, tiền điện, nước, gas và các khoản chi khác. "Đợt gas tăng mạnh, chi phí đội lên nhiều nhưng tôi không dám tăng thêm nữa. Khách chủ yếu là người lao động, tăng nữa họ khó xoay xở", chị Hồng chia sẻ.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 2.

Đồ ăn quán chị Hồng được chế biến sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng

ẢNH: NI NA

Gắn bó với quán suốt 3 năm, anh Mai Công Bình (46 tuổi, thợ sửa điện) là khách ruột mỗi ngày. Dù thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, anh vẫn phải tính toán chi tiêu khi cả gia đình sống ở TP.HCM, nhất là khi con đang học đại học. Với anh, bữa cơm trưa cũng cần "liệu cơm gắp mắm", bởi "chỗ khác mắc hơn vài nghìn thôi nhưng ăn lâu dài cũng thành áp lực".

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 3.

Giờ cao điểm, quán đông kín người lao động và sinh viên ghé ăn

ẢNH: NI NA

Không chỉ giữ giá thấp, quán còn duy trì phần cơm, canh thêm miễn phí để khách no bụng. Nhiều khách quen quanh khu vực đặt cơm, chị Hồng tranh thủ giao tận nơi mà không tính thêm chi phí.

Cách đó không xa, quán cơm gà Tam Kỳ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (52 tuổi) trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Xuân) cũng giữ mức giá "mềm" suốt nhiều năm. Bán hơn 15 năm, nhưng đến tết 2026, bà mới tăng giá từ 32.000 lên 35.000 đồng/phần. Mỗi ngày, quán tiêu thụ khoảng 10 - 15 con gà, chủ yếu phục vụ các món quen thuộc như cơm gà xé, cơm gà chặt, bên cạnh có món cháo để khách thay đổi khẩu vị.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 4.

Phần cơm 35.000 đồng ở quán gà ta Tam Kỳ của vợ chồng bà Diệp khá đầy đặn

ẢNH: NI NA

Không chỉ giữ giá "mềm", quán còn chú trọng sự gọn gàng, sạch sẽ trong cách chế biến và bày bán. Không thuê người giúp, vợ chồng bà Diệp tự tay chuẩn bị từ khâu sơ chế đến nấu nướng, vừa đảm bảo chất lượng món ăn, vừa giữ được sự ổn định cho quán suốt nhiều năm.

Chính sự chỉn chu, sạch sẽ của quán cũng là lý do giữ chân nhiều khách quen. Anh Vương Văn Tiến (40 tuổi, thợ sửa xe gần đó) đã gắn bó với quán bằng thời gian quán mở. Anh Tiến chia sẻ: "Ăn ở đây lâu vì hợp miệng, lại thấy yên tâm do quán lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ".

Lấy công làm lời

Với anh Nguyễn Hoàng Hảo (41 tuổi, quê Cần Thơ), chủ một quán cơm tấm trên đường An Bình (phường Dĩ An), việc giữ giá suốt nhiều năm đồng nghĩa với việc chấp nhận "lấy công làm lời".

Bán cơm gần 5 năm, suốt hơn 4 năm đầu, anh Hảo giữ mức giá chỉ khoảng 27.000 đồng/phần. Phải đến đầu năm 2026, khi chi phí đầu vào tăng mạnh, anh mới tăng thêm mỗi món 2.000 đồng. Quyết định tăng giá, theo anh, là điều không dễ vì khách hàng đa phần là công nhân, sinh viên.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 5.

Vào giờ cao điểm, anh Hảo nướng thịt liên tục không ngơi tay

ẢNH: NI NA

Để bù lại phần lợi nhuận mỏng, anh chọn cách kéo dài thời gian bán, từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối, gần như không nghỉ ngày nào trong tuần. Riêng tiền thuê mặt bằng đã khoảng 13 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí thuê thêm 2 người phụ bán. "Nếu bán một buổi thì không đủ chi phí, phải bán cả ngày mới gồng được tiền mặt bằng, điện nước, nhân công", anh Hảo thẳng thắn chia sẻ.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 6.

Phần cơm sườn 29.000 đồng ở quán cơm tấm của anh Hảo

ẢNH: NI NA

Giờ cao điểm từ 11 đến 13 giờ, anh Hảo gần như đứng liên tục bên lò than để nướng thịt, không kịp nghỉ tay. "Đứng lò nóng lắm, nhưng làm riết cũng quen. Cực chút để lo cho gia đình, chứ giờ kiếm tiền đâu có dễ", anh nói.

Mức giá vừa túi tiền giúp quán giữ được lượng khách ổn định suốt thời gian dài. Anh Phạm Sỹ Chiến (21 tuổi) đã trở thành người quen của quán nửa năm nay, cho biết cơm ở đây hợp miệng, giá bình dân nên ăn lâu thành quen, đặc biệt thích nhất là món sườn.

Thực tế quán cơm 35.000 đồng ở TP.HCM có gì? - Ảnh 7.

Anh Chiến (bên trái, trong cùng) cùng đồng nghiệp thường ghé các quán cơm 30.000 đồng hay giá tương đương vì giá cả hợp túi tiền và đồ ăn hợp khẩu vị

ẢNH: NI NA

Giữa lúc chi phí sinh hoạt tăng cao, những quán cơm 35.000 đồng vẫn âm thầm tồn tại, là lựa chọn quen thuộc của người lao động và sinh viên.

Gần 1 năm sau khi bà chủ của The Lunch Lady đột ngột qua đời vì đột tử tại Canada, anh chị ruột bán cùng bà cũng vừa mất. Liên tục gặp nhiều biến cố, quán ăn bình dân ở TP.HCM nổi tiếng thế giới hiện giờ ra sao?

