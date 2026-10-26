Nhiều trẻ em gái Cần Thơ yêu bóng đá hơn qua chương trình của UEFA và AFC hỗ trợ

Sau 3 ngày học tập, thực hành sôi nổi, khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA/AFC hỗ trợ diễn ra tại TP.Cần Thơ đã khép lại với nhiều dấu ấn. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 32 học viên đã tham gia.

Các học viên được trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ phối hợp tổ chức ẢNH: VFF

Trước khi khóa đào tạo khép lại, các học viên đã có cơ hội trực tiếp triển khai giáo án với sự tham gia của các em gái từ 6 đến 9 tuổi đến từ Trường tiểu học Cái Khế. Ở lứa tuổi mới làm quen với bóng đá, nhiều em còn bỡ ngỡ và thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Vì vậy, các học viên đã tạo không khí gần gũi, khơi gợi sự hứng thú, giúp các em gái tự tin hòa nhập và từng bước hình thành niềm yêu thích với trái bóng tròn.

Theo đó, nội dung thực hành đã được triển khai linh hoạt, bắt đầu bằng câu chuyện "Những bước chân nhiệm màu" kể về Nàng tiên Ốc nhằm thu hút sự chú ý của các em, tiếp nối là những trò chơi vận động và các bài tập di chuyển, sút cầu môn, khống chế bóng… Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, các em tích cực tham gia, mạnh dạn thể hiện bản thân và hào hứng trải nghiệm những hoạt động bóng đá đầu tiên.

Các em gái 6-9 tuổi được truyền đam mê bóng đá từ nhiều người có kinh nghiệm ẢNH: VFF

Đánh giá kết quả khóa học, hai giảng viên Huỳnh Việt Nam và cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động của các học viên trong các nội dung lý thuyết, thảo luận nhóm và thực hành xây dựng, trình bày giáo án trên sân. Việc tham gia đào tạo cũng rất thú vị vì phương pháp tiếp cận bóng đá thông qua những câu chuyện là hướng đi mới.

Tại lễ bế mạc, ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên VFF, gửi chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng thời, ông cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức và các giảng viên đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm đầy tâm huyết.

Ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên đồng hành cùng khóa đào tạo tại Cần Thơ ẢNH: VFF

Sau khóa đào tạo, đại diện VFF mong muốn các học viên vận dụng hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để tổ chức các buổi tập vui tươi, an toàn. Qua đó giúp các em gái phát triển kỹ năng cơ bản, tự tin tham gia và nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá.

Đặc biệt, ông Lưu Quang Điện Biên mong các học viên sẽ trở thành người truyền lửa, đồng hành cùng VFF trong quá trình triển khai chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần "Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu", để đưa bóng đá đến gần hơn với các em gái tại trường học, CLB và cộng đồng.