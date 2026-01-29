Nhiều tuyến phố TP.HCM thông thoáng trở lại

Ghi nhận trên đường Tây Thạnh (P.Tây Thạnh), diện mạo khu vực đã thay đổi rõ rệt sau hơn 10 ngày TP ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè. Những trụ sắt, mái che từng chiếm trọn vỉa hè nay đã được tháo dỡ, trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Cổng chính chợ Bà Chiểu thông thoáng, đường phố rộng thênh thang ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ ngày 16.1 đến nay, Công an P.Tây Thạnh phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) lập biên bản 60 trường hợp vi phạm, phạt hơn 31,7 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu là lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, dừng đỗ xe sai quy định, tập trung quanh trường học và các khu chợ tự phát.

Tại P.Tân Tạo, nhiều "điểm nóng" như khu dân cư Bắc Lương Bèo, các tuyến quanh KCN Tân Tạo hay trước cổng Công ty PouYuen Việt Nam cũng đã được giải tỏa. Hàng quán tràn lan từng gây ùn tắc giao thông nay không còn. Phường đã dựng rào chắn, trồng hoa và khảo sát lắp camera tại 6 điểm để giám sát, xử lý phạt nguội nếu tái chiếm.

Đáng chú ý, địa phương không chỉ "dẹp" mà còn mở hướng sinh kế cho người buôn bán nhỏ. Chợ Bà Hom được chỉnh trang, mời gọi tiểu thương vào kinh doanh ổn định. Với khoảng 110 sạp trống, phường áp dụng chính sách miễn, giảm tiền thuê trong thời gian đầu cho các hộ khó khăn. Còn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Chợ Lớn), tuyến phố bán đồ trang trí tết nổi tiếng, vỉa hè nay đã "hiện ra" đúng nghĩa. Các cửa hàng thu gọn hàng hóa vào trong, không còn cảnh chèo kéo, bày sạp tràn xuống lòng đường như trước.

Để giữ trật tự, Công an P.Chợ Lớn phối hợp CSGT và PC06 tuần tra liên tục, yêu cầu tháo dỡ mái che, dây giăng lấn chiếm. Địa phương còn lập nhóm mạng xã hội để người dân phản ánh vi phạm, trường hợp tái chiếm sẽ bị phạt nguội.

Tại khu vực chợ Bà Chiểu (P.Gia Định), dù không có lực lượng túc trực thường xuyên, lòng đường vẫn thông thoáng. Các sạp trái cây, hoa tươi xếp gọn trong vạch sơn, chừa lối cho người đi bộ. Một vài trường hợp lấn chiếm bị nhắc nhở đã nhanh chóng thu dọn.

Tương tự, trên các tuyến đường ở P.Thạnh Mỹ Tây như Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, nhiều hộ đã tự giác tháo mái che, thu gọn bàn ghế. Hiện tượng "canh lực lượng" để bày bán trở lại gần như không còn.

Lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ duy trì kiểm tra xuyên suốt, kể cả ngày nghỉ, để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa", giữ cho vỉa hè thực sự là không gian của người đi bộ.