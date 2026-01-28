'Làm sạch' vỉa hè bằng công nghệ

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 1.2026, Công an Hà Nội triển khai phạt nguội từ dữ liệu của hệ thống camera AI và các camera khác. Trong tuần qua, Công an Hà Nội đã phát hiện và bàn giao công an cấp xã xác minh, xử lý hơn 1.000 trường hợp, trong đó hàng trăm vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI. Theo Công an Hà Nội, quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị được khép kín. Từ trung tâm chỉ huy, vi phạm được ghi nhận và chuyển về cơ sở để xử lý, người vi phạm sẽ được xem hình ảnh rõ nét từ "mắt thần" camera AI để đảm bảo tính minh bạch.

Phạt nguội tạo sự công bằng, tự giác

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ đồng tình cao và đánh giá đây là biện pháp "cứng rắn nhưng cần thiết". Nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng camera AI giúp khắc phục triệt để tình trạng người vi phạm chỉ chấp hành khi có mặt lực lượng chức năng, rồi tái lấn chiếm ngay sau đó.

Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) bị camera AI phát hiện ẢNH: CAHN

"Điều tôi thấy thuyết phục nhất là camera giám sát 24/7. Người vi phạm không thể canh lúc vắng công an để bày hàng hay đỗ xe tràn lan. Khi biết mình luôn bị ghi nhận hành vi, họ buộc phải thay đổi", BĐ Trần Khánh nhận xét.

Không ít BĐ cho rằng, việc phạt nguội bằng hình ảnh cũng giúp chấm dứt tình trạng xử lý nửa vời, hay còn gọi là "bắt cóc bỏ đĩa" tồn tại suốt nhiều năm qua. "Trước đây, vỉa hè chỉ sạch được vài hôm sau mỗi đợt ra quân. Nay camera ghi lại vi phạm liên tục, không còn chuyện làm cho có phong trào", BĐ Thùy Linh ý kiến.

Một ưu điểm khác nhận được nhiều sự ủng hộ là tính minh bạch trong xử phạt. Theo BĐ Hữu Toàn, hình ảnh từ camera AI là bằng chứng rõ ràng, giúp tránh những tranh cãi không cần thiết giữa người dân và lực lượng thực thi công vụ. "Nói có sách, mách có chứng. Có hình ảnh thì không còn chuyện cãi lý hay xin xỏ", BĐ này ý kiến thêm.

Nhiều BĐ nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của việc siết chặt quản lý vỉa hè là trả lại không gian an toàn cho người đi bộ. "Vỉa hè sinh ra để phục vụ giao thông, không phải để biến thành chợ cóc hay bãi giữ xe tự phát... Nếu duy trì nghiêm túc, người yếu thế như người già, trẻ nhỏ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất", BĐ Mai Anh bày tỏ.

Muốn bền vững, không chỉ trông vào camera

Không dừng lại ở hiệu quả trước mắt, nhiều BĐ kỳ vọng mô hình camera AI giám sát vỉa hè sẽ được nhân rộng, trước hết tại các "điểm nóng" về trật tự đô thị như khu vực bệnh viện, trường học, chợ dân sinh, sau đó là triển khai đồng bộ ở các phường, xã khác của Hà Nội và tiến tới áp dụng trên phạm vi cả nước. "Nếu chỉ làm đẹp vài tuyến phố kiểu mẫu thì chưa đủ. Cần mở rộng sang những nơi phức tạp nhất để tạo sự thay đổi thực chất", BĐ Minh Quân đề xuất.

Bên cạnh xử phạt, nhiều ý kiến cho rằng cần song song giải bài toán sinh kế cho người dân. Theo BĐ Ngọc Phú, việc quy hoạch các khu vực bán hàng tập trung, bãi đỗ xe hợp lý sẽ giúp người dân có chỗ mưu sinh ổn định, tránh cảnh "đuổi chỗ này, chạy chỗ kia".

BĐ Vũ Thanh ý kiến: "Camera AI chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi đi kèm hạ tầng phù hợp. Không thể yêu cầu người dân giữ sạch vỉa hè nếu thùng rác công cộng quá ít, hay không đủ bãi đỗ xe hợp pháp".

"Việc Hà Nội ứng dụng camera AI để lập lại trật tự vỉa hè được xem là bước đi đúng hướng trong quản lý đô thị hiện đại. Tuy nhiên, để tạo ra cuộc "cách mạng" thật sự về trật tự đô thị, điều quan trọng không chỉ là công nghệ, mà còn là sự kiên trì, đồng bộ và đặt người dân vào trung tâm của quá trình quản lý", BĐ Thanh Thuận thẳng thắn.