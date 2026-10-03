Nhiều vị trí việc làm với mức lương hàng chục triệu đồng đang chờ sinh viên

Nhiều sinh viên tự tin phỏng vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật

Sáng nay, ngày hội việc làm tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia, mang đến khoảng 2.000 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề. Không chỉ có doanh nghiệp trong nước, ngày hội còn có sự góp mặt của các công ty đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc... mở ra cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động trẻ.

Nhóm sinh viên phỏng vấn bằng tiếng Nhật với nhà tuyển dụng người Nhật Bản tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ tìm hiểu thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ, sinh viên có thể trực tiếp phỏng vấn ngay tại ngày hội. Một số ứng viên còn có cơ hội thể hiện năng lực ngoại ngữ khi tham gia phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung với đại diện doanh nghiệp nước ngoài.

Đặc biệt, tại một số doanh nghiệp, ứng viên chỉ cần vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội là có thể được tuyển dụng chính thức, không phải trải qua thêm vòng phỏng vấn nào khác. Cơ hội này thu hút nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp đến tìm hiểu, ứng tuyển.

Tại một số công ty, sinh viên có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau vòng phỏng vấn này ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vừa hoàn thành khoảng 30 phút phỏng vấn với nhà tuyển dụng của một tập đoàn nhựa bằng tiếng Anh, Nguyễn Trần Nguyên Bá, tân cử nhân ngành kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ứng tuyển vào vị trí kỹ sư phối màu.

"Mình trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nếu trúng tuyển, công ty sẽ gửi email thông báo và mình có thể đi làm luôn", Bá chia sẻ.

Theo Bá, việc được phỏng vấn trực tiếp giúp bản thân có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời hiểu hơn về yêu cầu của công việc mà mình đang ứng tuyển. "Qua những câu hỏi của nhà tuyển dụng, mình cũng biết được tính cách của bản thân có phù hợp với công việc không, những trải nghiệm trước đây có đáp ứng được yêu cầu của vị trí này không. Đây cũng là cơ hội để mình giao tiếp, tích lũy thêm kinh nghiệm phỏng vấn xin việc", Bá nói.

Cũng tranh thủ phỏng vấn tìm việc tại ngày hội, Trần Ma Tài, sinh viên năm cuối ngành thiết kế vi mạch, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tham gia phỏng vấn trực tiếp với 4 doanh nghiệp. Tài cho biết ngày hội không chỉ giúp sinh viên tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu những ngành nghề liên quan.

"Dù có được nhận vào làm hay không, mình nghĩ đây vẫn là trải nghiệm hữu ích. Qua việc phỏng vấn, tụi mình có thêm kinh nghiệm, hiểu hơn về yêu cầu công việc cũng như văn hóa của từng công ty. Nếu chưa tìm được vị trí phù hợp với chuyên ngành, mình cũng có thể cân nhắc những lĩnh vực có liên quan", Tài chia sẻ.

Sinh viên được tư vấn việc làm tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Thái Anh Tuấn, chuyên viên tuyển dụng khu vực Đông Nam á của Tập đoàn nhựa KINGFA, cho biết doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm đối với một số vị trí.

"Những bạn đang phỏng vấn tại ngày hội, nếu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được nhận vào làm việc chính thức mà không cần trải qua thêm vòng phỏng vấn nào. Chúng tôi ưu tiên những ứng viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng", anh Tuấn cho biết.

Đối với yêu cầu ngoại ngữ, theo anh Tuấn, doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có tiếng Trung từ HSK4 trở lên, tiếng Anh đạt TOEIC 650 hoặc IELTS 5.0. Trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, ứng viên vẫn có thể ứng tuyển và bổ sung sau.

Đa dạng vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn

Bên cạnh cơ hội được tuyển dụng trực tiếp, mức thu nhập cũng là thông tin được nhiều sinh viên quan tâm khi tìm hiểu các vị trí việc làm tại ngày hội. Tại Tập đoàn nhựa KINGFA, doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí như: dự bị quản lý sản xuất, kỹ sư thu mua, kỹ sư mỹ thuật phối màu, kỹ sư điện, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư khai báo hải quan... với mức lương từ 14 - 30 triệu đồng.

Nhiều sinh viên xếp hàng đợi tới lượt tư vấn cơ hội việc làm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Công ty TNHH Vina Takeuchi mang đến nhiều cơ hội việc làm tại cả Việt Nam và Nhật Bản. Đại diện công ty, anh Nguyễn Quốc Lộc, nhân viên bộ phận quản lý thi công, cho biết mức lương khởi điểm dành cho ứng viên làm việc tại Việt Nam từ hơn 13 triệu đồng. Với những ứng viên lựa chọn làm việc tại Nhật Bản, mức lương có thể lên đến 48 triệu đồng, tùy năng lực và kinh nghiệm.

“Công ty đang tuyển các vị trí quản lý thi công, thiết kế điện - cơ điện công trình, dự toán... dành cho ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, cơ điện tử, cơ khí, địa kỹ thuật”, anh Lộc cho biết.

Ngoài thu nhập, doanh nghiệp còn có các chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở và đào tạo nghiệp vụ. Đặc biệt, ứng viên làm việc tại Nhật Bản được đào tạo tiếng Nhật miễn phí đến trình độ N3. "Trụ sở chính của công ty ở Nhật Bản, nhưng chúng tôi tuyển ứng viên làm việc ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Với những bạn có nhu cầu sang Nhật làm việc, công ty sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật", anh Lộc cho biết.

Tại Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam, chị Dương Hoàng Lan, trưởng phòng nhân sự, cho biết doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự cho các vị trí phát triển sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, đảm bảo sản xuất...

Ứng viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, điện tử, cơ khí, hóa học, công nghệ thông tin... có thể tìm hiểu và ứng tuyển. “Doanh nghiệp ưu tiên những ứng viên biết tiếng Nhật, tiếng Anh, nhưng có thể linh động tùy theo vị trí. Mức lương được thỏa thuận theo năng lực, người lao động được hưởng 93% lương trong thời gian thử việc và có thêm phụ cấp học ngoại ngữ”, chị Lan thông tin.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Tekcom cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng thuộc các lĩnh vực kỹ thuật và bảo trì, quản lý công nghiệp, logistics...

Chị Tạ Khánh Linh, nhân viên tuyển dụng và gắn kết công ty, cho biết doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển sinh viên mới tốt nghiệp, tùy vị trí sẽ có yêu cầu kinh nghiệm khác nhau. Mức lương khởi điểm dao động từ 10 - 15 triệu đồng, tùy năng lực. Đặc biệt, nhân viên được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc và có xe đưa đón nhân viên.