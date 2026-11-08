Nhiều việc làm đang cần người lao động, có vị trí thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng

Việc làm không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập hấp dẫn

Tại Ngày hội thực tập và việc làm sáng nay, nhiều gian hàng tuyển dụng thu hút sự quan tâm của sinh viên, đặc biệt là những bạn sắp tốt nghiệp hoặc đang tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm chính thức.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, Công ty xuất nhập khẩu Sunrise cũng đang tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí như: kinh doanh xuất khẩu, nhân viên logistics, trợ lý phát triển khách hàng, điều phối logistics, kế toán tổng hợp... Doanh nghiệp đồng thời có nhu cầu tuyển thực tập sinh.

Sinh viên trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Nguyễn Quỳnh Anh, trợ lý giám đốc công ty, cho biết mỗi vị trí hiện cần khoảng 4 - 5 ứng viên. Với đặc thù thường xuyên mở rộng hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tùy từng thời điểm. “Mức lương cứng từ 8 - 20 triệu đồng/tháng, nhưng nếu tính thêm hoa hồng, nhân viên sales có thể đạt thu nhập 20 - 100 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn tùy vào năng lực”, chị Quỳnh Anh cho biết.

Trong khi đó, Công ty CP Việt Nam đang cần tuyển khoảng 20 - 30 vị trí làm việc tại TP.HCM và Đồng Nai, thuộc nhiều lĩnh vực từ quản trị kinh doanh, kế toán, luật, logistics đến công nghiệp thực phẩm, thú y, cơ khí, môi trường…

Đại diện các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu thông tin tuyển dụng cho sinh viên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Mạnh Tiến, trưởng nhóm tuyển dụng và thu hút nhân tài, cho biết phần lớn vị trí ưu tiên ứng viên mới ra trường. Với nhóm này, mức lương được đưa ra khoảng 9,5 - 12 triệu đồng/tháng; riêng các vị trí kinh doanh có thể đạt 15 - 20 triệu đồng/tháng.

“Ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng tin học văn phòng, doanh nghiệp đánh giá cao khả năng ngoại ngữ, tinh thần học hỏi và sự chủ động cập nhật xu hướng mới. Đặc biệt, ứng viên biết ứng dụng AI vào công việc cũng có thêm lợi thế”, anh Tiến cho biết.

Cơ hội cho cả lao động phổ thông lẫn sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ tập trung vào nhân sự văn phòng, nhiều doanh nghiệp còn mở rộng tuyển dụng ở các vị trí kinh doanh, thị trường, tài xế và lao động phổ thông.

Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Home, anh Bùi Khánh Vinh, nhân viên tuyển dụng, cho biết doanh nghiệp đang cần nhân sự cho các vị trí kinh doanh, nhân viên thị trường, kiểm soát bán hàng, công nhân và tài xế. Tùy vị trí, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu trình độ từ trung cấp hoặc cao đẳng trở lên.

Ngày hội thực tập và việc làm thu hút đông đảo sinh viên tham gia ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một chương trình đáng chú ý là quản trị viên dự nguồn Hoa Sen Home, hướng đến tìm kiếm đội ngũ quản lý kế thừa. Theo anh Vinh, chương trình mở cho ứng viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp đại học loại giỏi ở các ngành phù hợp, không yêu cầu kinh nghiệm. Mức thu nhập tối thiểu 12 triệu đồng/tháng, tổng mức đãi ngộ có thể lên đến 25 triệu đồng/tháng.

Ở lĩnh vực tài chính, Công ty cổ phần chứng khoán VPS cũng đang tuyển chuyên viên tư vấn đầu tư. Theo anh Trần Trung Hiếu, chuyên viên tư vấn đầu tư, ứng viên có đam mê với lĩnh vực này có thể ứng tuyển, bởi kiến thức và chuyên môn sẽ được công ty đào tạo. Thu nhập ở vị trí này, bao gồm lương cứng và hoa hồng, có thể đạt 27 - 28 triệu đồng/tháng.