Nhiều việc làm lương cao cho chiến sĩ nghĩa vụ công an hết phục vụ tại ngũ

Ưu tiên tuyển dụng chiến sĩ công an xuất ngũ

Sáng 12.1, Công an TP.HCM tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ năm 2023 với sự tham gia của đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp.



Tại đây, hơn 600 chiến sĩ nghĩa vụ công an hết phục vụ tại ngũ được tiếp cận với hàng loạt cơ hội việc làm lương cao.

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ năm 2023 do Công an TP.HCM tổ chức vào sáng 12.1 THANH NAM

Công ty TNHH Hasu Asia tuyển 100 lao động làm việc tại Nhật Bản với nhiều vị trí như: đóng gói sản phẩm, cơ khí, xây dựng, may mặc… với mức lương cơ bản từ 28 – 32 triệu đồng/tháng. Đại diện công ty này cho biết ưu tiên tuyển dụng những chiến sĩ công an xuất ngũ.

Công ty TNHH Dũng Giang, Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản với thu nhập 30 – 50 triệu đồng/tháng ở các công việc: cấy ghép cây trồng, chế tạo, kiểm tra sản phẩm nhựa, kỹ thuật công trình…

Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Thăng Long 24, H.Hóc Môn (TP.HCM), cũng tuyển 300 nhân viên làm việc tại Khu công nghệ cao TP.HCM, với mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM (hàng trên, ngoài cùng bên trái), tham quan Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ năm 2023 THANH NAM

Hay Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Quốc, Q.Gò Vấp (TP.HCM) cũng tuyển cán bộ nghiệp vụ và nhân viên bảo vệ, nhằm cung cấp nhân lực làm việc tại các ngân hàng, sân gofl… với mức lương khoảng 10.5 triệu đồng/tháng. Tổng công ty may Việt Tiến, Q.Tân Bình (TP.HCM) cũng tuyển nhân viên vào làm việc ở nhiều vị trí với mức lương từ 11 - 30 triệu đồng/tháng.

Cũng tại ngày hội, nhiều đơn vị giáo dục dành những suất học bổng, ưu đãi cho chiến sĩ nghĩa vụ công an hết phục vụ tại ngũ.

Hạ sĩ Nguyễn Minh Tuấn, đang tham gia nghĩa vụ công an tại Công an Q.Bình Tân (TP.HCM), cho biết đã đăng ký nhận học bổng ở Viện Đào tạo quốc tế FPT để nhận ưu đãi giảm 12 triệu đồng theo học công nghệ thông tin sau khi xuất ngũ. Hạ sĩ Tuấn mong muốn sau này có thể làm công việc lập trình game, thiết kế vi mạch bán dẫn hoặc quản trị an ninh mạng và đám mây.

Còn hạ sĩ Nguyễn Huỳnh Anh Phát, đang tham gia nghĩa vụ công an tại Công an TP.Thủ Đức, cho biết đăng ký xét tuyển các công việc tại Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực hàng không Việt Nam. "Nếu đủ điều kiện được tuyển vào học và làm việc trong ngành hàng không. Tôi sẽ theo công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, hoặc nhân viên chất xếp, cân bằng trọng tải…", hạ sĩ Phát cho hay.

Đông đảo chiến sĩ nghĩa vụ công an sắp hết thời gian phục vụ tại ngũ tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội THANH NAM

Góp phần đáp ứng yêu cầu thiếu hụt lao động trẻ tại TP.HCM

Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM, cho biết mỗi năm tại TP.HCM có gần 1.000 công dân tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân. Do các điều kiện, quy định, nên có rất ít người phục vụ lâu dài trong lực lượng công an, mà đa số sẽ xuất ngũ trở về địa phương.

"Với vai trò là lực lượng trẻ của xã hội, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ đã thông qua môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt và có nề nếp, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đó là những tố chất giúp chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ trở thành lực lượng lao động tốt trong các đơn vị, doanh nghiệp", thượng tá Trần Anh Thanh nói.

Đại diện nhiều doanh nghiệp tư vấn và tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội THANH NAM

Theo Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM, việc quan tâm giải quyết việc làm sẽ khai thác được những ưu điểm của chiến sĩ xuất ngũ góp phần đáp ứng yêu cầu thiếu hụt lao động trẻ tại TP.HCM. Qua đó tạo điều kiện để chiến sĩ lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình, khắc phục tư tưởng dựa dẫm vào vào gia đình, cũng như cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời còn là động lực, niềm tin và cổ vũ, động viên để công dân trẻ hăng hái đăng ký lên đường tham gia thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân.

"Tuy nhiên, tỷ lệ chiến sĩ xuất ngũ có việc làm ổn định chưa nhiều, công tác quản lý, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm còn gặp một số hạn chế. Do đó, rất cần sự phối hợp hơn nữa của các đơn vị để tạo nhiều hơn cơ hội việc làm cho chiến sĩ có tay nghề chuyên môn và tạo được việc làm đáp ứng yêu cầu hiện nay", thượng tá Trần Anh Thanh nói thêm.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, lưu ý với các chiến sĩ xuất ngũ cần trang bị kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ để có thể nhanh chóng tiếp cận với thị trường lao động thời kỳ chuyển đổi số, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.