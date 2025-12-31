Nhìn lại 2025: Bom đạn xung đột vẫn rền vang

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông “đã chấm dứt 8 cuộc chiến” và “cứu hàng triệu sinh mạng” trên khắp thế giới. Tuy nhiên, thực tế không có nhiều lý do để lạc quan.

Tại Dải Gaza, thương vong dân thường vẫn diễn ra thường xuyên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10. Xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và sắp bước sang năm thứ năm.

Giao tranh ở biên giới Thái Lan - Campuchia trở lại sau một khoảng dừng ngắn. Hàng triệu dân thường bị kẹt giữa làn đạn nội chiến ở Sudan.

Năm 2025 cũng chứng kiến giao tranh ở Myanmar, trong khi bạo lực băng nhóm và xung đột vũ trang ở Haiti dẫn đến cuộc di tản chưa từng có của 1,4 triệu người.

Nhìn lại 2025: Những sự kiện quốc tế nổi bật

Trong khi đó, các cuộc xung đột ngắn ngày giữa Israel - Iran hay Ấn Độ - Pakistan dù đã chấm dứt, nhưng vẫn còn những lo lắng.

Trong những tháng cuối năm, Tổng thống Trump lệnh điều tàu chiến đến Caribbean để chống ma túy nhưng đồng thời leo thang gây sức ép lên Venezuela.

Theo tổ chức theo dõi xung đột độc lập phi lợi nhuận Vị trí xung đột vũ trang và Dữ liệu sự kiện (ACLED - Mỹ), khoảng 6% dân số thế giới chịu ảnh hưởng từ xung đột trong năm 2025.