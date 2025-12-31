Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhìn lại 2025: Bom đạn xung đột vẫn rền vang
Video Thế giới

Nhìn lại 2025: Bom đạn xung đột vẫn rền vang

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
31/12/2025 19:15 GMT+7

Trong khi hai cuộc xung đột tại Ukraine và Dải Gaza tiếp tục phủ sóng các tít báo, những điểm nóng khác cũng làm rung chuyển thế giới và gia tăng căng thẳng địa chính trị trong năm 2025.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông “đã chấm dứt 8 cuộc chiến” và “cứu hàng triệu sinh mạng” trên khắp thế giới. Tuy nhiên, thực tế không có nhiều lý do để lạc quan.

Tại Dải Gaza, thương vong dân thường vẫn diễn ra thường xuyên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10. Xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và sắp bước sang năm thứ năm.

Giao tranh ở biên giới Thái Lan - Campuchia trở lại sau một khoảng dừng ngắn. Hàng triệu dân thường bị kẹt giữa làn đạn nội chiến ở Sudan.

Năm 2025 cũng chứng kiến giao tranh ở Myanmar, trong khi bạo lực băng nhóm và xung đột vũ trang ở Haiti dẫn đến cuộc di tản chưa từng có của 1,4 triệu người.

Nhìn lại 2025: Những sự kiện quốc tế nổi bật

Trong khi đó, các cuộc xung đột ngắn ngày giữa Israel - Iran hay Ấn Độ - Pakistan dù đã chấm dứt, nhưng vẫn còn những lo lắng.

Trong những tháng cuối năm, Tổng thống Trump lệnh điều tàu chiến đến Caribbean để chống ma túy nhưng đồng thời leo thang gây sức ép lên Venezuela.

Theo tổ chức theo dõi xung đột độc lập phi lợi nhuận Vị trí xung đột vũ trang và Dữ liệu sự kiện (ACLED - Mỹ), khoảng 6% dân số thế giới chịu ảnh hưởng từ xung đột trong năm 2025.

Tin liên quan

Các tổng lãnh sự nói về Báo Thanh Niên: Uy tín, tin cậy, nhiều triển vọng hợp tác

Các tổng lãnh sự nói về Báo Thanh Niên: Uy tín, tin cậy, nhiều triển vọng hợp tác

Trong hành trình 40 năm qua, Báo Thanh Niên có những độc giả và đối tác đặc biệt: các đại diện ngoại giao tại Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

xung đột Bom đạn nhìn lại 2025 Nhìn lại recap 2025 tin tức quốc tế Tin tức thế giới Nga-Ukraine Hamas-Israel Palestine Venezuela Thái Lan - Campuchia Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận