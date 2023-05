Ngày 24.3.2022, bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương) bị tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Bị can Nguyễn Phương Hằng CÔNG AN CUNG CẤP

Lần gia hạn tạm giam thứ nhất

Hết thời hạn tạm giam 3 tháng, đến tháng 6.2022, Viện KSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam lần thứ nhất thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Nhìn lại 8 lần bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam

Lần gia hạn tạm giam thứ hai

Ngày 18.8.2022, Viện KSND TP.HCM nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can, Viện KSND TP.HCM ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Lần gia hạn tạm giam thứ ba

Đến tháng 9.2022, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ lần thứ nhất, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND là làm rõ vai trò đồng phạm, cũng như xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, để giải quyết triệt để vụ án.

Lần gia hạn tạm giam thứ tư

Tháng 11.2022, Viện KSND TP.HCM trả hồ vụ án lần thứ hai, đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân.

Cũng trong tháng 11.2022, Viện KSND TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Đây là lần gia hạn tạm giam thứ tư đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng sau 3 lần trả hồ sơ

Lần gia hạn tạm giam thứ năm

Đến tháng 2.2023, Viện KSND TP.HCM cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ ba, để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân (là tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM) mà cho rằng, có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác. Bà Nguyễn Phương Hằng bị gian hạn tạm giam lần thứ năm.

Lần gia hạn tạm giam thứ sáu

Tháng 4.2023, Viện KSND TP.HCM đã nhận kết luận điều tra lần thứ tư và hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm; đồng thời ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày, (từ ngày 7.4 đến ngày 25.4.2023).

Lần gia hạn tạm giam thứ bảy

Hết thời gian 19 ngày, đến cuối tháng 4.2023, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày (từ 26.4 đến ngày 5.5.2023) để hoàn tất các thủ tục tố tụng.

Đông thời, Viện KSND TP.HCM cũng hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Lần gia hạn tạm giam thứ tám

Lần gia hạn tạm giam gần nhất là vào sáng 5.5.2023, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết lãnh đạo TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng để chờ xét xử.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 2 tháng

Theo lãnh đạo TAND TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng bị truy tố ở khoản 2 điều 331, tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù, thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên thời hạn chuẩn bị xét xử của toà sẽ là 2 tháng.

Như vậy, vụ án Nguyễn Phương Hằng đã qua 3 lần trả hồ sơ; bị can Nguyễn Phương Hằng bị bắt từ ngày 24.3.2022 đến nay đã hơn 13 tháng với 8 lần gia hạn tạm giam.