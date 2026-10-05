Nhịp sống bình yên: 65 năm những người đi về phía ngọn lửa

Chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên là dấu ấn nổi bật nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4.10.1961 - 4.10.2026) và 25 năm ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4.10.2001 - 4.10.2026).

Sự kiện do Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu ẢNH: TRẦN KHA

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước bối cảnh mới với nhiều thách thức đặt ra, lãnh đạo Công an TP.HCM đề nghị toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Dòng chảy ký ức và những khoảnh khắc sinh tử

Dưới bàn tay dàn dựng của bộ đôi đạo diễn - nghệ sĩ Điền Trung và trung tá Lê Thị Phương Thanh, chương trình được xây dựng thành một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, nối dài ký ức 65 năm lịch sử đến nhịp sống hôm nay. Khán giả được dẫn dắt qua các đại cảnh và tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Bài ca Cảnh sát PCCC, tân cổ Hoa sen trong lửa, trích đoạn cải lương Lời thề giữa biển lửa hay trường đoạn Đi về phía ngọn lửa…

ẢNH: TRẦN KHA

Chương trình được xây dựng thành một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, nối dài ký ức 65 năm lịch sử đến nhịp sống hôm nay ẢNH: TRẦN KHA

Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận (giữa), Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng PC07, Công an TPHCM chia sẻ về sự nguy hiểm khi đối mặt với "giặc lửa" ẢNH: TRẦN KHA

Không dừng lại ở những con số hay sự kiện lịch sử khô khan, chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên đưa công chúng đến gần hơn với những người lính cứu hỏa bằng chất liệu đời thực.

Tại phần giao lưu "Những người trở về từ lằn ranh sinh tử", hội trường lặng đi trước những câu chuyện cứu người thót tim và đầy xúc động.

Đó là chiến sĩ trẻ Nguyễn Mai Thi (22 tuổi) với phản xạ cứu nạn đã thành bản năng . Khán giả như nín thở khi nghe anh kể lại khoảnh khắc trong chuyến hỗ trợ vùng lũ tại Đắk Lắk cuối năm 2025: chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi, Mai Thi đã không màn hiểm nguy lao mình kéo nữ sinh vào dải phân cách an toàn ngay trước đầu chiếc xe tải mất phanh đang lao dốc. Người lính trẻ mộc mạc bộc bạch rằng lúc ấy bản thân chẳng kịp nghĩ ngợi cho riêng mình, chỉ dồn hết sức lực và sự nhạy bén để giành lại sự sống cho nạn nhân - một phản xạ thép được trui rèn từ tính kỷ luật và sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình nơi quê nhà.

Cùng với sức trẻ ấy là sự dạn dày sương gió của thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (Phòng PC07, Công an TP.HCM) - người “trinh sát lửa” với hơn 20 năm thường xuyên đảm nhiệm vị trí mũi nhọn đi đầu. Anh đã đưa công chúng thâm nhập vào biển khói đen đặc quánh nơi hiện trường hỏa hoạn, nơi tầm nhìn bị triệt tiêu hoàn toàn và các chiến sĩ phải nối dây chuyên dụng, hạ thấp mình mò mẫm mở lối sinh tồn để đưa từng nạn nhân ra ngoài.

Từng vào sinh ra tử trong nước và cả tại tâm chấn thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Người chỉ huy trinh sát ấy khiến khán phòng ấm lại khi nở nụ cười hiền, tâm sự niềm tự hào giản dị: luôn mong muốn định hướng hai con nhỏ rèn luyện để sau này có thể tiếp bước cha, khoác lên mình màu áo lính cứu nạn, cứu hộ thiêng liêng.

Khoảnh khắc vinh danh và trao truyền ngọn lửa nghề giữa đại tá Lê Tấn Bửu (nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) và thượng tá Nguyễn Chí Thành (Phó trưởng phòng PC07, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) ẢNH: TRẦN KHA

Đặc biệt, khoảnh khắc vinh danh và trao truyền ngọn lửa nghề giữa đại tá Lê Tấn Bửu (nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) và thượng tá Nguyễn Chí Thành (Phó trưởng phòng PC07, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) đã mang lại niềm xúc động sâu sắc về sự tiếp nối lý tưởng giữa các thế hệ người lính cứu hỏa.

Bên cạnh âm hưởng tri ân, chương trình gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm phòng ngừa hỏa hoạn. Lời căn dặn năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng PCCC "Bác chúc các chú thất nghiệp" một lần nữa được nhắc lại như một lời nhắc nhở: Bình yên chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp luôn chủ động loại trừ mầm mống cháy, nổ ngay từ ban đầu.