Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhịp xe nối dài tính nhân văn

19/04/2026 06:00 GMT+7

Đoàn xe đạp diễu hành đã thực hiện hành trình dài 7 km, xuất phát từ khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đến Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Đây là khu nghĩa trang lớn thứ 3 tỉnh Quảng Trị, sau Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Ngay sau lễ thượng cờ và khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, chuỗi hoạt động tri ân đã được triển khai đồng bộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức, các VĐV cùng đông đảo người dân.

Nhịp xe nối dài tính nhân văn- Ảnh 1.

Ban tổ chức chương trình trao quà, sẻ chia cùng người dân vùng “đất thép” Quảng Trị

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước lễ viếng, các vị lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông tại tháp chuông của nghĩa trang. Những tiếng chuông ngân vang như lời tri ân, tưởng nhớ và báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Trong nền nhạc trầm hùng, đoàn diễu hành thuộc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau nghi thức dâng hương, đại diện lãnh đạo cùng các đơn vị đồng hành đã trao 50 suất quà cho các đối tượng chính sách. Mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng, do Báo Thanh Niên, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp trao tặng. Những phần quà tuy không quá lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, là sự sẻ chia thiết thực đối với những gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Những món quà được trao tận tay không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin cho những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Qua đó, tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại.

Nhịp xe nối dài tính nhân văn- Ảnh 2.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tặng quà các gia đình chính sách

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao cách tổ chức của chương trình khi lồng ghép hài hòa giữa hoạt động thể thao và tri ân xã hội. Theo ông, đây là điểm nhấn nhân văn, giúp ngày hội không chỉ dừng lại ở phong trào thể dục thể thao mà còn mang giá trị cộng đồng sâu sắc.

"Những phần quà của ban tổ chức là nguồn động viên lớn đối với những người yếu thế, những người có thể chưa từng tham gia đạp xe; nhưng qua sự kiện này, họ vẫn cảm nhận được sự sẻ chia, hơi ấm từ cộng đồng yêu thể thao và yêu hòa bình", ông Liệu chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động tri ân, các đại biểu, VĐV và đơn vị tài trợ còn tham gia ký tên lưu niệm lên lá cờ của Lễ hội Vì hòa bình với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình". Lá cờ mang hình tượng chim bồ câu ngậm bông lúa, kết hợp các gam màu đỏ, vàng, xanh, tượng trưng cho hòa bình, độc lập và sự hồi sinh, phát triển. Đây được xem là điểm nhấn giàu ý nghĩa, kết nối tinh thần đoàn kết của những người tham gia.

Sáng nay 19.4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" diễn ra tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, do Báo Thanh Niên phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức.

Giải đấu gồm 3 nội dung dành cho nam theo các nhóm tuổi từ 16 đến trên 51 và 1 nội dung dành cho nữ, không phân nhóm tuổi.

Lộ trình thi đấu xuất phát trước tháp chuông Thành cổ, đi qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng rồi quay về điểm xuất phát, mỗi vòng dài 2,5 km. Nội dung nữ thi đấu 20 km (8 vòng), nam thi đấu 30 km (12 vòng), hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, tiếp nối thông điệp hòa bình từ những vòng xe không ngừng lăn bánh.

Đối với các VĐV, hành trình diễu hành và hoạt động tri ân mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị, cho biết các thành viên đều rất háo hức với giải đua "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ diễn ra ngày 19.4 tại Thành cổ Quảng Trị. Cũng theo ông Đức, những hoạt động tri ân trong ngày 18.4 là nguồn động lực tinh thần lớn nhất. "Đó như một liều "tăng lực" đặc biệt, giúp chúng tôi thêm tin yêu môn thể thao mình theo đuổi, bởi nó không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn", ông nói.

Sau phần ký tên, ban tổ chức tiến hành trao kỷ niệm chương cho các VĐV hoàn thành cự ly diễu hành. Những tấm huy chương không chỉ ghi nhận nỗ lực thể thao mà còn là dấu ấn của một hành trình ý nghĩa, nơi mỗi người tham gia đều góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình.

Chương trình diễu hành, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh cùng các hoạt động bên lề đã khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động. Từ vùng đất từng là tuyến lửa ác liệt, Quảng Trị hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến của tri ân, của hòa giải và của khát vọng xây dựng tương lai hòa bình, bền vững.

Đứng trên cầu Hiền Lương, người Quảng Trị xúc động trước ngày hội lớn

Đứng trên cầu Hiền Lương, người Quảng Trị xúc động trước ngày hội lớn

Cầu Hiền Lương (tỉnh Quảng Trị) bừng sáng trong sắc cờ hoa, nơi từng chia cắt đất nước nay trở thành điểm hẹn của hòa bình. Không khí rộn ràng lan khắp đôi bờ sông Bến Hải, khi người dân và du khách cùng chờ đón khoảnh khắc hàng ngàn vòng xe lăn bánh nối dài hành trình hòa bình.

Khám phá thêm chủ đề

Nhân văn đạp xe tri ân Di tích Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận