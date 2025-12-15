Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Nhớ chương trình ‘Tiếng thơ’ của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thanh Thảo
Thanh Thảo
15/12/2025 16:00 GMT+7

Khoảng tháng 2.1971, tôi đang hành quân trên Trường Sơn. Một đêm, đơn vị đã tới Trạm giao liên, đã nấu cơm ăn xong, anh em đều lên võng chuẩn bị một giấc ngủ giữa rừng. Chợt một người anh trong đoàn có radio xách tay mở chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc ấy đã 10 giờ đêm. Đúng vào chương trình Tiếng thơ của Đài.

Tôi nằm im, lắng nghe. Một giọng nửa đọc nửa ngâm một bài thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhan đề Tôi đi trên những con đường rừng cũ. Bài thơ sao nói đúng nơi chúng tôi đang nằm, một "ngã ba rừng hoang lá đầy". Bài thơ không dài, nhưng thật xúc động. Tôi nằm nghe, lòng trào lên bao ý nghĩ. Bao mong ước. Tôi ước, nếu mình có bài thơ được đưa vào chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam, chắc thầy má mình ở Hà Nội sẽ nghe được bài thơ của mình, và biết đứa con trai độc nhất của thầy má đang còn sống, đang vượt Trường Sơn. Mơ ước ấy của tôi không quá cao xa, vì trên Trường Sơn tôi đã viết được vài chục bài thơ, nhưng từ sổ tay của mình ra ngoài Bắc, rồi lên được chương trình Tiếng thơ quả không dễ dàng. Xin trích vài đoạn thơ thật xúc động trong bài thơ Tôi đi trên những con đường rừng cũ của anh Hoàng Phú Ngọc Tường:

"... Ôi những con đường chỉ một lần qua

Hai mươi năm biết ai còn nhớ

Nhưng từ đó cây hoang rừng già

Thương mãi đàn con gian khổ

Đất nhớ chân người thiết tha…"

Và đây nữa:

"... Hôm nay trên đường đánh Mỹ

Tôi dừng chân mắc võng qua đêm

Nghe suối khuya động tiếng thì thầm

Đang cùng tôi có mặt đêm nay

Quên một ngày đường dài dốc đổ

Trong giấc mơ thơm mùi cỏ lá

Ai người xưa một lần qua đây

Đang cùng tôi có mặt đêm nay

Người trước qua đây hành quân giết giặc

Người sau qua đây thấy dấu ông cha

Trên vết chân người nhọc nhằn gian khổ

Loài lan rừng mùa xuân nở hoa"

Nhớ chương trình ‘Tiếng thơ’ của Đài Tiếng nói Việt Nam- Ảnh 1.

MINH HỌA: GEMINI

Rồi, mấy năm sau, cứ như "mơ được ước thấy" tôi đã có thơ được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình Tiếng thơ. Ấy là vào năm 1974. Năm đó, thầy má tôi ở Hà Nội cũng vừa nhận được tập thơ chép tay Dấu chân qua trảng cỏ của tôi gửi một chú em vượt Trường Sơn mang ra Hà Nội. Sau ngày hòa bình, tôi ra Hà Nội gặp thầy má mình, nghe thầy tôi kể là ông cụ đã gìn giữ tập thơ chép tay trên giấy xấu của tôi còn hơn giữ vàng. Năm 1979, tập thơ ấy đã được trao tặng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là giải thưởng đầu tiên của Hội, và tôi nhận được tin vui này khi đã về Hội Văn nghệ Nghĩa Bình ở Quy Nhơn.

Cũng từ những năm ấy, tôi đã chơi thân với vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhớ bài thơ của anh Tường là nhớ cả một thời gian khổ nhưng không bao giờ quên được khi hành quân trên Trường Sơn.

Cách đây đã nhiều năm, khi nhà thơ Chim Trắng thân thiết với tôi còn sống, có lần anh gửi thư cho tôi đã nhắc tới bài thơ Tôi đi trên những con đường rừng cũ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Những bài thơ hay luôn sống trong lòng bè bạn làm thơ là như thế. Dù bây giờ cả nhà thơ Chim Trắng và nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đều không còn nữa.

Tin liên quan

Hào khí nhà Tây Sơn vọng về từ ký ức: Ngũ phụng thư, Thất hổ tướng

Hào khí nhà Tây Sơn vọng về từ ký ức: Ngũ phụng thư, Thất hổ tướng

Giữa miền đất thượng võ, nơi hào khí nhà Tây Sơn vẫn thấm trong từng thớ đất, dòng sông Kôn hiền hòa chảy qua làng Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, Gia Lai, trước đây thuộc H.Tây Sơn, Bình Định) như đang kể lại những huyền thoại bi tráng về một triều đại từng làm rạng danh non sông.

Bản sắc văn hóa của Đà Nẵng là gì?

Hào khí nhà Tây Sơn vọng về từ ký ức: Cây me, giếng nước kể chuyện xưa

