Nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt...

Để có được thành tựu của 50 năm ấy, Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn vững vàng "thắp sáng niềm tin" ở một siêu đô thị đầu tàu của đất nước.

Không chỉ bằng những con số tăng trưởng hay những thành tựu kỹ thuật, mà đằng sau nguồn sáng hôm nay còn có cả những con người dám nghĩ lớn, dám chịu trách nhiệm ở "một thời máu lửa". Nói đến ngành điện là phải nhớ ngay đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhân vật kiệt xuất với những dấu ấn đặc biệt, bằng tư duy phát triển luôn vượt trước thời đại.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500 kV Bắc - Nam Ảnh: TƯ LIỆU

Ánh sáng từ những quyết định không dễ

Lật lại từng trang báo cũ cùng dấu ấn vẻ vang của TP.HCM hôm nay với những khu công nghệ cao vận hành liên tục, tuyến metro điện khí hóa, những khu công nghiệp sáng đèn suốt đêm, ít người hình dung trước đây thiếu điện từng là nỗi lo lắng thường trực của cả miền Nam, khi nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế gia tăng rất nhanh nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ. Những đợt cắt điện, thiếu điện đã ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đời sống người dân mà cả hoạt động sản xuất, đầu tư và tương lai tăng trưởng.

Trong hoàn cảnh ấy, đã có những người nhìn xa hơn "bài toán thiếu thốn" trước mắt. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong số đó. Ông hiểu điện không chỉ là năng lượng mà còn là nền móng của phát triển. Không có điện, không thể nói đến công nghiệp hóa. Không có điện, không thể nói đến hiện đại hóa. Không có điện, những khát vọng lớn của một quốc gia sẽ mãi nằm trên giấy.

Chính sự "đổi mới tư duy" ấy, công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam được quyết định triển khai. Đó không chỉ là một dự án kỹ thuật mà là một quyết sách mang tầm chiến lược quốc gia. Và với tầm nhìn xa "dám nghĩ dám làm" và táo bạo ấy, người đứng đầu Chính phủ thời kỳ ấy đã chọn đi về phía khó khăn.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng khẳng định tinh thần rất nổi tiếng nếu thất bại, ông sẽ chịu trách nhiệm - không phải sự liều lĩnh, đó là bản lĩnh của một nhà lãnh đạo hiểu rằng có những thời điểm lịch sử đòi hỏi phải dám mở đường. Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam đã thay đổi vận mệnh năng lượng quốc gia. Lưới điện ba miền được kết nối, miền Nam từng thiếu điện được tiếp sức từ miền Bắc. Một "xương sống năng lượng" của đất nước được hình thành. Nhiều người gọi ông là "Thủ tướng điện" - cách gọi bình dị nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc.

Kỷ niệm 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác không chỉ để tự hào về những con số tăng trưởng hay những công trình đã hoàn thành. Ý nghĩa sâu hơn nằm ở việc nhìn lại để đi tới. "Ôn cố tri tân" - nhìn về quá khứ để hiểu tương lai - chưa bao giờ mang ý nghĩa lớn như lúc này.

Tinh thần của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không chỉ nằm ở một công trình đường dây 500 kV. Điều lớn hơn là tư duy phát triển: Dám làm những điều chưa ai làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đó là phẩm chất mà bất kỳ một đột phá nào cũng cần đầu tiên.

Ánh sáng của hôm nay bắt đầu từ những người mở đường. Tri ân đến người đi trước không phải chỉ bằng những lời nhắc nhớ trong ngày kỷ niệm. Tri ân lớn nhất chính là nối tiếp tinh thần của họ - tiếp tục dấn thân, tiếp tục đổi mới, tiếp tục nghĩ những điều lớn cho đất nước - để ngành điện không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn góp phần thắp sáng một VN đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Vào tháng 6 đến ngày giỗ ông, lại càng nhớ ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt…