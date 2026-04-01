Nhóm bạn U.60 đạp xe xuyên Việt 'gom' yêu thương

Có niềm tin là có tất cả

Ban đầu, nhóm có 5 người xuất phát từ Hà Nội. Trên đường đi, thêm 5 thành viên khác tham gia từ Quảng Trị, Huế, Gia Lai… "10 thành viên đạp xe xuyên Việt cùng 2 người bạn đã đóng góp trước 29 triệu đồng. Trong 20 ngày, nhờ sự lan tỏa và ủng hộ của gia đình, bạn bè và cộng đồng, chúng tôi quyên góp thêm gần 40 triệu đồng", ông Hùng cho biết.

Nhóm đạp xe xuyên Việt xuất phát từ Hà Nội ẢNH: NVCC

Ngày 8.3, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai, nhóm trao 30 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm (P.Quy Nhơn Tây). Ngày 15.3, tại TP.HCM, nhóm trao số tiền còn lại cho Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đại diện nhà trường bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của nhóm, nhìn nhận đây là nguồn động viên lớn đối với các học sinh.

Chia sẻ về hành trình, ông Hùng cho biết: "Chúng tôi đều ngoài 50 tuổi mới thực hiện được chuyến đi mơ ước. Trẻ em là độ tuổi nuôi dưỡng ước mơ, nên chúng tôi muốn gửi đến các em thông điệp: dám ước mơ và dám thực hiện".

Những ngày đầu, hầu hết thành viên gặp khó khăn về thể lực. Tuy nhiên, từ ngày thứ tư trở đi, khi quen nhịp, hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn. Các cung đường khó như đèo Ngang, đèo Hải Vân… vừa là thử thách vừa mang lại cảm xúc đặc biệt. Từng đến nhiều địa điểm trong nước và cả nước ngoài để du lịch, thi đấu thể thao… nhưng cảm giác tự đạp xe leo lên đèo cao rồi ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến ai cũng xúc động.

"Chúng tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, niềm tin là điều quan trọng nhất. Mất niềm tin là mất tất cả", ông Hùng nói.

Lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe

Các thành viên trong nhóm đều có thói quen rèn luyện thể thao, tham gia chạy bộ, đạp xe, tập 3 môn phối hợp… Trước chuyến đi khoảng nửa năm, họ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện hành trình xuyên Việt.

Số lượng thành viên tăng lên theo thời gian ẢNH: NVCC

Trong nhóm, người lớn tuổi nhất là ông Đặng Vĩnh Hùng (63 tuổi). Có người mới chuyển từ chạy bộ sang đạp xe, có người từng gặp vấn đề sức khỏe nhưng vẫn quyết tâm tập luyện để tham gia.

Là thành viên mới đạp xe, ông Võ Thanh Bình (50 tuổi) chưa có kinh nghiệm đạp cũng như sửa xe nên khi bể bánh, phải nhờ các thành viên hỗ trợ. Ông Bình cho biết trước giờ xuất phát nhiều người bạn đùa rằng ông không thể trụ được đến ngày thứ ba nhưng cuối cùng tất cả đều phải tấm tắc khâm phục sự bền bỉ và quyết tâm của ông. "Nửa chặng đường đầu tiên, hầu như hôm nào tôi cũng đạp cuối đoàn vì không thể theo kịp tốc độ của mọi người nhưng càng về sau tôi thấy mình khỏe hơn", ông Bình chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Dũng (53 tuổi), tham gia từ Quảng Trị, chia sẻ niềm vui khi được trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc trên đường đi.

Trên hành trình, khi đi qua các vùng quê, nhóm bất ngờ khi nhiều em nhỏ chào hỏi vì tưởng họ là người nước ngoài. Điều đó khiến các thành viên nhận ra chuyến đi còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, khám phá và hình ảnh cộng đồng đạp xe.