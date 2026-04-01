Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Nhóm bạn U.60 đạp xe xuyên Việt 'gom' yêu thương

Phan Diệp
01/04/2026 10:30 GMT+7

Trong 20 ngày đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội đến TP.HCM, nhóm của ông Trần Văn Hùng (56 tuổi) không chỉ chinh phục hơn 2.350 km mà còn quyên góp được hơn 67 triệu đồng để hỗ trợ trẻ em mù, khuyết tật. Hành trình của 10 thành viên để lại nhiều cảm xúc với những người theo dõi thông qua mạng xã hội.

Có niềm tin là có tất cả

Ban đầu, nhóm có 5 người xuất phát từ Hà Nội. Trên đường đi, thêm 5 thành viên khác tham gia từ Quảng Trị, Huế, Gia Lai… "10 thành viên đạp xe xuyên Việt cùng 2 người bạn đã đóng góp trước 29 triệu đồng. Trong 20 ngày, nhờ sự lan tỏa và ủng hộ của gia đình, bạn bè và cộng đồng, chúng tôi quyên góp thêm gần 40 triệu đồng", ông Hùng cho biết.

Nhóm đạp xe xuyên Việt xuất phát từ Hà Nội

Ngày 8.3, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai, nhóm trao 30 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm (P.Quy Nhơn Tây). Ngày 15.3, tại TP.HCM, nhóm trao số tiền còn lại cho Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đại diện nhà trường bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của nhóm, nhìn nhận đây là nguồn động viên lớn đối với các học sinh.

Chia sẻ về hành trình, ông Hùng cho biết: "Chúng tôi đều ngoài 50 tuổi mới thực hiện được chuyến đi mơ ước. Trẻ em là độ tuổi nuôi dưỡng ước mơ, nên chúng tôi muốn gửi đến các em thông điệp: dám ước mơ và dám thực hiện".

Những ngày đầu, hầu hết thành viên gặp khó khăn về thể lực. Tuy nhiên, từ ngày thứ tư trở đi, khi quen nhịp, hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn. Các cung đường khó như đèo Ngang, đèo Hải Vân… vừa là thử thách vừa mang lại cảm xúc đặc biệt. Từng đến nhiều địa điểm trong nước và cả nước ngoài để du lịch, thi đấu thể thao… nhưng cảm giác tự đạp xe leo lên đèo cao rồi ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến ai cũng xúc động.

"Chúng tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, niềm tin là điều quan trọng nhất. Mất niềm tin là mất tất cả", ông Hùng nói.

Lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe

Các thành viên trong nhóm đều có thói quen rèn luyện thể thao, tham gia chạy bộ, đạp xe, tập 3 môn phối hợp… Trước chuyến đi khoảng nửa năm, họ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện hành trình xuyên Việt.

Số lượng thành viên tăng lên theo thời gian

Trong nhóm, người lớn tuổi nhất là ông Đặng Vĩnh Hùng (63 tuổi). Có người mới chuyển từ chạy bộ sang đạp xe, có người từng gặp vấn đề sức khỏe nhưng vẫn quyết tâm tập luyện để tham gia.

Là thành viên mới đạp xe, ông Võ Thanh Bình (50 tuổi) chưa có kinh nghiệm đạp cũng như sửa xe nên khi bể bánh, phải nhờ các thành viên hỗ trợ. Ông Bình cho biết trước giờ xuất phát nhiều người bạn đùa rằng ông không thể trụ được đến ngày thứ ba nhưng cuối cùng tất cả đều phải tấm tắc khâm phục sự bền bỉ và quyết tâm của ông. "Nửa chặng đường đầu tiên, hầu như hôm nào tôi cũng đạp cuối đoàn vì không thể theo kịp tốc độ của mọi người nhưng càng về sau tôi thấy mình khỏe hơn", ông Bình chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Dũng (53 tuổi), tham gia từ Quảng Trị, chia sẻ niềm vui khi được trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc trên đường đi.

Trên hành trình, khi đi qua các vùng quê, nhóm bất ngờ khi nhiều em nhỏ chào hỏi vì tưởng họ là người nước ngoài. Điều đó khiến các thành viên nhận ra chuyến đi còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, khám phá và hình ảnh cộng đồng đạp xe.

Khám phá thêm chủ đề

xuyên Việt lan tỏa trên mạng xã hội đạp xe xuyên Việt yêu thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận