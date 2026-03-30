Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

'Quyển nhật ký online' về ông bà ngoại U.90

Cao An Biên
30/03/2026 06:30 GMT+7

Những thước phim ghi lại cuộc sống thường nhật bên ông bà ngoại U.90 ở miền Tây được cô cháu gái chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhân vật trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (34 tuổi), người đã lưu giữ những khoảnh khắc đời thường cùng ông bà ngoại U.90 là cụ Trần Văn Phước và cụ Nguyễn Thị Thôi (cùng 86 tuổi), sống ở vùng ngoại ô phường Long An, Tây Ninh.

Những khoảnh khắc chân thực

"Cuộc sống bình yên ở quê của Trang cùng ông bà ngoại U.90" là dòng mô tả ngắn gọn trên kênh mạng xã hội mang tên "Ngoại 8 Long An". Với chị Trang, kênh giống như một "quyển nhật ký online", nơi lưu giữ những kỷ niệm giản dị mà quý giá bên ông bà.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đời thường của ông bà ngoại được chị Trang chia sẻ

ẢNH: NVCC

Các đoạn clip chủ yếu ghi lại sinh hoạt hằng ngày của 2 cụ: bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi chiều làm vườn, trò chuyện với hàng xóm hay những phút nghỉ ngơi trên chiếc võng sau nhà. Nhịp sống chậm rãi, dung dị của miền quê hiện lên qua từng thước phim.

Chính sự chân thực ấy đã tạo nên thiện cảm với người xem. Nhiều clip thu hút hàng triệu lượt xem, kèm theo hàng loạt bình luận chúc ông bà sống lâu, vui khỏe bên con cháu. Không ít người cũng chia sẻ ký ức, kỷ niệm về ông bà của mình.

Chị Trang cho biết đã quay lại hình ảnh ông bà gần 3 năm nay, nhưng khoảng 5 tháng gần đây mới bắt đầu đăng tải lên mạng xã hội. Ban đầu, chị chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm gia đình, sau đó nhận ra những hình ảnh ấy có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người.

"Ông bà đã quen với việc tôi quay từ trước nên rất tự nhiên, thoải mái. Những gì tôi đăng đều là khoảnh khắc thật, không dàn dựng. Có lẽ chính điều đó khiến mọi người cảm thấy gần gũi", chị chia sẻ.

Khi biết mình được nhiều người quan tâm, cụ bà Thôi tỏ ra vui vẻ, hào hứng. Cụ kể mỗi lần đi chợ hay dự đám tiệc, nhiều người hỏi thăm, thậm chí người quen ở TP.HCM hay ở nước ngoài cũng nhắn hỏi về sự nổi tiếng của ông bà. "Mấy đứa nhỏ quay cho vui mà ai cũng biết tới", cụ bà cười nói.

"Còn ngoại là còn tất cả"

Ở tuổi U.90, vợ chồng cụ Phước cụ Thôi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, gắn bó với vườn tược, bếp núc và chăm sóc cháu chắt. Hai cụ có 3 người con gái, hiện sống cùng người con thứ.

- Ảnh 2.

Hai cụ sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu

ẢNH: NVCC

Chị Trang là cháu ngoại út trong gia đình. Từ nhỏ, do cha mẹ đi làm xa, chị và chị gái được ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Những bữa cơm, giấc ngủ, lời ru của ông bà đã trở thành ký ức tuổi thơ không thể quên.

"Mình là cháu nhỏ nhất nên được cưng chiều nhất. Lớn lên từ vòng tay của ngoại, đến khi học đại học mới xa nhà. Sau đó mình lại về quê sống với ngoại thêm vài năm. Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất là lúc ngoại dành dụm tiền mua xe máy cho mình đi học, dù hoàn cảnh không khá giả", chị xúc động kể.

Hiện chị Trang làm công việc tư vấn xuất khẩu lao động tại quê nhà, sống gần ông bà. Mỗi ngày, chị ghé thăm 2 lần: buổi sáng mang đồ ăn, buổi chiều về ăn cơm, trò chuyện cùng ông bà.

Với chị, từng khoảnh khắc bên ông bà đều đáng trân trọng. "Còn ngoại là còn tất cả. Mình chỉ mong ông bà luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn được làm cháu của ông bà", chị bày tỏ.

- Ảnh 3.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận