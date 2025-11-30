Nhóm bệnh thường gặp khi nước lũ rút

Những nhóm bệnh thường gặp trong, sau mùa lũ

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Liễu, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết trong mùa lũ và ngay sau khi nước lũ rút, môi trường thường ô nhiễm, sinh hoạt hằng ngày và bảo quản thực phẩm vô cùng khó khăn, từ thực tế đó, nhiều nhóm bệnh cũng dễ bùng phát.

Nhóm bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn… do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng phát triển trong nước và thức ăn bị ô nhiễm.

Bệnh da liễu: Xuất phát từ việc tiếp xúc lâu với nước bẩn hoặc đất sình lầy.

Bệnh hô hấp như viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, cúm… có nguy cơ cao khi thời tiết ẩm, lạnh và các điều kiện sống chật chội, ẩm thấp.

Các bệnh do muỗi và côn trùng như sốt xuất huyết, sốt rét, vì ao tù nước đọng là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Nhóm bệnh nhiễm trùng mô mềm và chấn thương: Thường xuất hiện do trượt ngã, vết thương khi di chuyển trong nước lũ, hoặc tiếp xúc với các vật sắc nhọn, hư hỏng.

Cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường Ảnh minh họa: AI

Những bệnh do tiếp xúc với nước bẩn trong thời gian dài

Tiếp xúc lâu với nước lũ hoặc đất bùn có thể khiến da và các vết trầy xước dễ bị nhiễm trùng. Ban đầu, người dân có thể gặp các tình trạng nhẹ như chốc lở, viêm nang lông, mụn nhọt. Nếu không được chăm sóc kịp thời, các vết thương có thể bị viêm nặng hơn, thậm chí dẫn đến áp xe dưới da hoặc lan rộng ra toàn bộ mô mềm, gây đau, sưng, nguy hiểm nếu không điều trị.

Ngoài ra, da ẩm ướt liên tục cũng tạo điều kiện cho nấm da phát triển, như hắc lào, lang ben, nấm kẽ chân, hoặc nấm ở những vết trầy xước, khiến da ngứa, đỏ, bong tróc. Một số bệnh ký sinh trùng cũng có thể xâm nhập qua da chân trần hoặc vết thương hở, gây ngứa kéo dài hoặc sưng tấy.

Các bệnh da liễu khác có thể bùng phát hoặc nặng thêm khi tiếp xúc với nước bẩn, gồm viêm da kích ứng, chàm mãn tính dễ bội nhiễm, hoặc nấm móng, nấm da toàn thân ở người sức đề kháng yếu. Một số trường hợp nghiêm trọng cần nhập viện ngay, ví dụ vết thương sưng đỏ, chảy mủ nhiều, đau nhức dữ dội hoặc sốt cao, vì nếu để lâu sẽ gây biến chứng toàn thân nguy hiểm.

Những người có nguy cơ cao nhất là trẻ em, người già, người có vết thương hở, người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, gan... Do đó, nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, mang giày dép kín, mặc quần áo bảo hộ, rửa và sát trùng các vết thương hở và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Làm thế nào để phòng tránh bệnh?

Theo bác sĩ Đoàn Thị Liễu, mùa lũ là thời điểm nước bị ô nhiễm cao, thực phẩm và nguồn nước dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, dẫn đến các bệnh tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tả, lỵ… Để phòng tránh, người dân cần đặc biệt chú ý vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Trước hết, uống nước phải an toàn: Dùng nước đã được đun sôi, lọc hoặc xử lý bằng viên khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc khi tiếp xúc với bùn, nước lũ.

Về thực phẩm, nên ăn chín, tránh các đồ sống hoặc bán sẵn ngoài trời. Thực phẩm còn lại cần được bảo quản kín, tránh để ngoài trời lâu, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm. Rau quả nên rửa sạch với nước an toàn, nếu có thể ngâm dung dịch sát khuẩn hoặc luộc sơ.

Ngoài ra, cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước lũ và bùn lũ, đặc biệt trẻ em. Nếu phải tiếp xúc, nên mang ủng, găng tay, và vệ sinh cơ thể ngay sau khi tiếp xúc. Cuối cùng, khi xuất hiện các dấu hiệu như tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt hoặc mất nước, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.