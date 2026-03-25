Nhóm 'cát tặc' tẩu thoát, bỏ lại phương tiện khi bị CSGT truy đuổi

Ngày 25.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa tạm giữ 4 phương tiện thủy để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, gắn thiết bị bơm hút trái phép và vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hai phương tiện thủy có gắn thiết bị bơm, hút cát trái phép bị lực lượng công an tạm giữ ẢNH: HỒNG MINH

Ráng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến kênh Bảo Định (đoạn qua phường Đạo Thạnh), Đội CSGT đường thủy số 2 phát hiện một phương tiện vận chuyển cát có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Phương tiện do T.H.T (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc.

Đáng chú ý, ngay trong lúc đang xử lý, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện 2 phương tiện vỏ sắt có gắn thiết bị bơm hút cát trái phép hoạt động gần khu vực trên. Tổ công tác lập tức triển khai truy đuổi.

Phát hiện lực lượng chức năng áp sát, 6 người trên 2 phương tiện bất ngờ nhảy xuống kênh Bảo Định tẩu thoát, bỏ lại toàn bộ phương tiện cùng thiết bị bơm hút cát. Các phương tiện này sau đó bị lực lượng chức năng đưa về phục vụ điều tra.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh chủ sở hữu các phương tiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.