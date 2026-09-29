Nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng vọt thành viên: Điều gì đang xảy ra?

Khoảng 2 ngày nay, nhóm cộng đồng tên "con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội Facebook đang tăng số lượng thành viên nhanh chóng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nhóm lập ra từ tháng 1.2021, do tài khoản tên Nguyễn Ly làm quản trị viên. Từ đó đến nay, tài khoản cá nhân của người này chỉ đăng 2 bài viết trong nhóm. Trong đó có bài với dòng trạng thái: "Con mệt rồi, cho con nghỉ tí đi".

Ngày 28.9, PV Thanh Niên truy cập vào nhóm, thấy có hơn 44.000 thành viên. Đến sáng 29.9, số thành viên đã lên đến gần 100.000 người. Đến khoảng 15 giờ ngày 29.9, số lượng thành viên vẫn đang tiếp tục tăng nhanh chóng, hơn 110.000 thành viên. Riêng hôm nay có hơn 4.000 bài viết.

Nhóm tăng vọt số thành viên trong 2 ngày qua Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ tăng nhanh về số lượng thành viên, bài đăng trong nhóm cũng tăng vọt, từ 3 -5 bài/ngày lên đến hàng chục bài/ngày. Các nội dung thường được đăng tải bằng chế độ ẩn danh.

Trước đây, các bài đăng thường là của những người con viết tâm sự về ba mẹ mình. Có người kể về việc đã khóc rất nhiều trong ngày sinh nhật vì bị ba mẹ la mắng. Có người kể rằng suốt thời thơ ấu đã không được mẹ tin tưởng, dù học giỏi, chăm ngoan. Người này cho biết khi trưởng thành đã có công việc ổn định, thu nhập cao nhưng đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và vẫn mang nhiều tổn thương trong mối quan hệ với mẹ. Có người lại tâm sự về nỗi cô đơn khi ba mẹ ly hôn, bản thân phải sống cùng ông bà… Dưới các bài viết, nhiều tài khoản cũng để lại những bình luận động viên, chia sẻ, an ủi.

Không những thế, nhóm cũng có nhiều thành viên đăng bài với góc độ là phụ huynh. Họ đăng bài viết chia sẻ lý do tham gia nhóm là để hiểu thêm về những đứa trẻ thời hiện đại, rút ra bài học trong việc dạy con.

Một bài đăng trong nhóm ngày 28.9 Ảnh: Chụp màn hình

Anh Dương Văn Phú (41 tuổi, ở phường Long Bình) là phụ huynh có con học cấp 1 cho biết anh vừa biết đến nhóm này từ tối hôm 28.9 nhờ bạn bè chia sẻ. "Ở góc độ là phụ huynh, theo tôi trẻ em có nhu cầu nói chuyện, được lắng nghe và người lớn cũng vậy. Trẻ không nói chuyện, tâm sự những điều thầm kín được với ba mẹ, người thân thì có thể sẽ phải tìm đến bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ không thể nói với ai, chỉ có thể viết lên nhóm mạng xã hội thì có thể cho thấy đây là những đứa trẻ cô đơn. Từ đó, người lớn thay vì phán xét trẻ thì nhìn nhận lại bản thân đã tạo được sự gần gũi, tin tưởng, lắng nghe con cái chưa? Nhà trường, thầy cô đã làm tốt vai trò của mình trong công tác tư vấn tâm lý học đường cho trẻ hay chưa?", anh Phú nói.

Trong mấy ngày qua, khi nhóm có nhiều thành viên hơn, các bài đăng đến chủ yếu đến từ những người lớn, phụ huynh với 2 luồng ý kiến.

Thứ nhất, nhóm đăng tải nhiều câu chuyện tiêu cực, trẻ em tham gia sẽ học theo nhau để trách móc, phán xét cha mẹ, cần phải xóa ngay lập tức nhóm. Thứ 2, có người cho rằng có thể vì trẻ thật sự cô đơn nên mới tìm cách chia sẻ lên mạng xã hội, nên cho trẻ sự thông cảm. Còn quan điểm của bạn thì sao?

Ngày 22.9, tại hội thảo "Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới", TS Giang Thiên Vũ, Tổng thư ký Hội Khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM cho biết tỷ lệ bất ổn sức khỏe tâm thần ở học sinh TP.HCM khá cao. Theo kết quả khảo sát trên 409 học sinh (từ 12-18 tuổi) của đơn vị, cho thấy 38,5% học sinh vượt ngưỡng bất ổn sức khỏe tâm thần (tỷ lệ khoảng 4/10 học sinh có dấu hiệu bất ổn). Các biểu hiện nổi bật nhất gồm căng thẳng, mệt mỏi (37%) và suy giảm niềm tin vào bản thân (34,6%). Tỷ lệ này tương đồng và kéo dài so với một khảo sát của hội đã thực hiện năm 2023, phản ánh các tác động hỗ trợ hiện nay vẫn mang tính cục bộ, chưa đồng bộ. Độc giả có thể xem thêm tại đây.



