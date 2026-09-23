Thầy giáo đưa những điệu múa ngày xưa trở lại sân trường

Thầy giáo Võ Trọng Kỳ là giáo viên giáo dục thể chất tại Trường tiểu học Canh Vinh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai). Khoảng 2 năm nay, thầy được cộng đồng mạng yêu mến nhờ những clip dạy học sinh múa hát ở sân trường, gợi nhớ ký ức học trò của những người thuộc thế hệ 8x, 9x.

Ngày xưa hai bạn nắm chung một cành cây

Theo chia sẻ của thầy Kỳ, khi còn đi học, thầy được giáo viên hướng dẫn những động tác đơn giản theo các ca khúc dành cho thiếu nhi. "Qua lời ca tiếng hát, tôi thêm yêu trường lớp, bạn bè, thầy cô và quê hương, đất nước. Hồi đó, tôi cũng được thầy cô dạy những điệu múa đơn giản, nhịp nhàng, phù hợp với lứa tuổi học trò", thầy giáo trẻ nhớ lại.

Những năm gần đây, thấy học sinh tiếp xúc nhiều với các điệu nhảy đang thịnh hành trên mạng xã hội, trong đó có những bài hát và động tác mà theo thầy là chưa phù hợp với lứa tuổi, thầy nghĩ đến việc dạy lại những bài múa hát thiếu nhi mình từng biết.

Thầy Kỳ hướng dẫn học sinh múa hát trong sân trường Ảnh: NVCC

Thầy thường tận dụng giờ ra chơi để hướng dẫn học sinh. Các bài được thay đổi theo từng ngày trong tuần để các em không cảm thấy nhàm chán. Trong đó có những ca khúc quen thuộc như Ước mơ ngày mai, Hành khúc Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đội ta lớn lên cùng đất nước…

Một bài múa thường cần khoảng 5 - 7 buổi để học sinh nhớ động tác và có thể thực hiện đồng đều. Là giáo viên giáo dục thể chất, thầy Kỳ trực tiếp làm mẫu từng động tác rồi đứng phía trước để các em tập theo.

Những bài múa do thầy Kỳ hướng dẫn có nhiều động tác quen thuộc với các thế hệ học sinh trước đây

Nhìn học sinh tập múa, thầy lại nhớ sân trường của mình ngày trước. Khi ấy còn là sân đất, mỗi lần cả nhóm cùng múa, bụi bay mịt mù. Không có loa phát nhạc như hiện nay nên thầy trò vừa múa vừa hát. Có một chuyện đến giờ thầy vẫn nhớ. Những động tác cần nắm tay nhau thường khiến học sinh nam và nữ ngại ngùng. Có lúc hai bạn không chịu nắm tay nhau, phải cùng nắm vào một cành cây để tập. Còn học sinh bây giờ dạn dĩ hơn nhiều, theo nhận xét của thầy.

Khoảng hơn một năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy Kỳ còn đảm nhận vị trí tổng phụ trách Đội tại một điểm trường cách nhà khoảng 20 km. Tùy lịch, thầy phải di chuyển xa hơn nhưng vẫn duy trì những buổi múa hát với học sinh.

Từ giờ ra chơi đến sân khấu trung thu

Không chỉ xuất hiện trong giờ ra chơi, những bài múa do thầy Kỳ hướng dẫn còn được học sinh biểu diễn trong các hoạt động tập thể. Ngày 20.9 vừa qua, thầy cùng các em tham gia chương trình trung thu dành cho thiếu nhi do địa phương tổ chức. Trong chương trình, thầy Kỳ hóa thân thành chú Cuội.

Thầy Kỳ hóa thân thành chú Cuội trong chương trình trung thu dành cho thiếu nhi tại địa phương

Ông Vũ Trọng Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho biết nhiều bài hát được thầy Kỳ lựa chọn đã quen thuộc với thiếu niên, nhi đồng từ những năm 1980. Đây cũng là những ca khúc nhiều thế hệ từng hát, từng múa khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo ông Tiến, việc tập múa cho một nhóm trẻ không đơn giản bởi mỗi em có khả năng và tính cách khác nhau. Có em mạnh dạn, tiếp thu nhanh nhưng cũng có em nhút nhát, phải tập một động tác nhiều lần. Qua những lần theo dõi thầy trò tập luyện và biểu diễn, ông ghi nhận sự kiên nhẫn của thầy Kỳ với học sinh.

"Tôi nghĩ có những người làm công việc của mình bằng trách nhiệm, nhưng cũng có những người làm bằng cả tình yêu. Với tôi, thầy Kỳ thuộc về nhóm thứ hai", ông Tiến chia sẻ.