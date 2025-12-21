Nhóm học sinh đánh người vô gia cư: Hồi chuông báo động về lỗ hổng giáo dục

Cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh, làm rõ clip một nhóm học sinh đánh đập một người đàn ông vô gia cư đang lan truyền trên mạng Ảnh: Chụp từ clip

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh thuộc một trường THCS vây đánh, nhục mạ một người đàn ông trung niên được cho là người vô gia cư tại TP.Huế. Hình ảnh người đàn ông hoảng loạn, liên tục van xin khi bị tấn công, xúc phạm, trong khi các thiếu niên vẫn thản nhiên cười đùa, nhổ nước bọt và tiếp tục hành hung, còn quay clip và đăng tải lên mạng đã khiến dư luận phẫn nộ.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng hành vi của nhóm học sinh là phản cảm, hành xử vô văn hóa, côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm con người. Từ vụ việc này, không ít ý kiến cho rằng đây không chỉ là hành vi mang tính bạo lực, mà còn làm dấy lên lo ngại về sự xuống cấp trong đạo đức, văn hóa của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt khi các em còn ở độ tuổi vị thành niên.

Nghệ sĩ đau lòng, bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm học sinh

Trao đổi với Thanh Niên, ca sĩ Long Nhật bày tỏ sự đau lòng và phẫn nộ trước vụ việc liên quan đến nhóm thiếu niên này. Là một người cha và cũng là người con của TP.Huế, Long Nhật cho biết anh cảm thấy phẫn nộ, tổn thương, bởi hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với truyền thống hiền hòa, nhân hậu vốn có của mảnh đất cố đô. "Đoạn clip cho thấy các em còn nhỏ nhưng đã có những hành vi hết sức dã man. Đây là một hồi chuông báo động rất nghiêm trọng về sự xuống cấp đạo đức của con người, đặc biệt là ở các em nhỏ", anh nói.

Ca sĩ Long Nhật cho rằng cần có những biện pháp răn đe nghiêm khắc từ phía cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình Ảnh: FBNV

Long Nhật cho rằng nguyên nhân của những hành vi lệch chuẩn này phát từ nhiều phía, sự ngông nghênh của tuổi trẻ, tâm lý muốn thể hiện bản thân, hiệu ứng đám đông, cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh bạo lực, trò chơi và các nội dung độc hại trên mạng. Nam ca sĩ nhấn mạnh, trong tình huống gặp một người vô gia cư, điều đúng đắn cần làm là giúp đỡ, chứ không phải đánh đập hay có những hành vi xúc phạm.

Theo anh, nếu không kịp thời răn đe và uốn nắn, những hành vi lệch chuẩn này của nhóm thiếu niên sẽ để lại hậu quả trong tương lai. Từ đó, Long Nhật kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, cơ quan công an và các cấp quản lý giáo dục, không chỉ riêng tại Huế mà trên phạm vi cả nước, nhằm xử lý dứt điểm và ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Trong khi đó, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng cô cảm thấy đau lòng khi biết những hành vi bạo lực được thực hiện một cách dễ dàng bởi những học sinh đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Đáng lo ngại hơn, các học sinh này còn quay clip, đăng tải lên mạng xã hội như một trò vui hay để thỏa mãn cảm giác hả hê. "Các bạn nghĩ là làm cho vui, nghĩ rằng người bị hại quá yếu thế nên sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng điều đó cho thấy ý thức của các em còn rất hạn chế, và một lần nữa cho thấy giáo dục của chúng ta vẫn chưa đủ", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi mang tính bạo lực của nhóm thiếu niên này xuất phát từ việc chưa được giáo dục đúng cách, chưa trang bị đầy đủ nhận thức về đúng, sai và trách nhiệm đối với hành vi của mình. Theo nữ diễn viên, từ vụ việc này, trách nhiệm không chỉ nằm ở chính các thiếu niên này mà còn thuộc về gia đình và nhà trường. "Cả cha mẹ và nhà trường phải chịu trách nhiệm một phần khi đã để xảy ra trường hợp như vậy. Nếu cha mẹ dạy kỹ, nhà trường dạy đúng và đủ, thì các con sẽ không có những hành vi như vậy", nữ nghệ sĩ nhìn nhận.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy không ủng hộ việc đuổi học các em học sinh. Thay vào đó, cô cho rằng gia đình, nhà trường cần đối thoại, giải thích đúng sai và có biện pháp giáo dục uyển chuyển Ảnh: FBNV

Theo Hạnh Thúy, khi còn nhỏ, cô cũng từng có những lúc thiếu kiểm soát, nhưng luôn ý thức được là sẽ không làm điều gì gây đau cho người khác. "Cái gì mình không muốn người khác làm với mình thì đừng làm với họ. Đó là điều bà ngoại tôi thường dạy. Chỉ cần ý thức được như vậy thôi là tôi đã có thể điều chỉnh hành vi rất nhiều", cô nói. Nữ nghệ sĩ 7X cho rằng, hiện nay một bộ phận trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi những hành vi thiếu kiểm soát từ một số nhân vật trên mạng xã hội, dẫn đến việc hiểu sai và xem nhẹ hậu quả. Các em nhỏ cho rằng đó chỉ là những hành động vô hại, mà không lường hết những tổn hại nghiêm trọng về mặt xã hội, nhân thân và ý thức có thể gây ra cho người khác.

Trước câu hỏi về biện pháp răn đe và chấn chỉnh đối với học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng cần áp dụng những giải pháp giáo dục phù hợp, thay vì các hình thức kỷ luật cứng nhắc. Theo nữ diễn viên Tro tàn rực rỡ, việc đuổi học là không phù hợp với lứa tuổi học sinh, bởi "nếu mỗi lần các con sai lại đuổi học thì ai sẽ tiếp tục dạy các con?".

Thay vào đó, Hạnh Thúy đề xuất cần giáo dục một cách kiên nhẫn và linh hoạt, trong đó phụ huynh và thầy cô phải trực tiếp ngồi lại, trò chuyện, định hướng đúng sai cho học sinh. Bên cạnh việc phân tích, người lớn có thể đưa ra những tình huống thực tế, những trường hợp tương để các em tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, từ đó hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi. "Giáo dục phải uyển chuyển, chứ không thể hở ra là kỷ luật hay đuổi học", cô nói.

Dân mạng phẫn nộ, đề nghị xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục

Hình ảnh người đàn ông chỉ biết van xin, bị nhóm học sinh nhổ nước bọt, hành hung khiến dân mạng phẫn nộ Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội, vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong giáo dục của gia đình, nhà trường và sự tác động của môi trường mạng. Nhiều câu hỏi được đặt ra về vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường cũng như việc kiểm soát nội dung độc hại trên không gian mạng.

Các ý kiến khác thể hiện sự lo ngại, bởi nếu không kịp thời uốn nắn, những hành vi bạo lực từ khi còn rất nhỏ này có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội trong tương lai. Chính vì thế, dân mạng đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh để vừa răn đe, vừa giáo dục. Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần có những chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, tránh để những hành vi lệch chuẩn tiếp tục tái diễn.

"Thật sự kinh khủng, không thể chấp nhận được. Người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi ông của các em lại bị nhục mạ, hành hung. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức học đường. Học sinh không chỉ cần kiến thức mà còn cần đạo đức nữa", "Tuổi này đã hành hung, đánh đập người khác không thương tiếc. Nếu không răn đe kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy sau này cho chính tụi nhỏ, gia đình nói riêng, xã hội, đất nước nói chung", "Vấn đề về đạo đức ngày càng đáng báo động, ảnh hưởng của mạng xã hội, sự thiếu quan tâm của gia đình, cách giáo dục của nhà trường cũng cần xem lại", "Đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm răn đe, giáo dục giới trẻ...", là những ý kiến được đồng tình rất nhiều mạng xã hội.