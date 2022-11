Nhóm máu có nguy cơ ung thư tuyến tụy cao hơn 70%

Thực tế, một nghiên cứu trước đây do các chuyên gia từ Đại học Harvard (Mỹ) thực hiện, cho thấy những người thuộc nhóm máu này có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn 72% so với nhóm máu có nguy cơ thấp nhất, theo trang tin Best Life.

Có một nhóm máu làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy lên 72%

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra điều đáng chú ý: Người nhóm máu B có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy cao hơn 72% so với nhóm máu có nguy cơ thấp nhất là O.

Những người có nhóm máu A và nhóm máu AB cũng có nguy cơ cao hơn, so với nhóm máu O, cụ thể:

Người thuộc nhóm máu A có nguy cơ cao hơn 32%

Và người thuộc nhóm máu AB có nguy cơ cao hơn 51%, so với nhóm máu O.





Là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất

Các chuyên gia từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết ung thư tuyến tụy là "một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất", mặc dù tương đối hiếm.

Tỷ lệ tử vong cao của ung thư tuyến tụy một phần là do nó thường được phát hiện muộn. Ung thư tuyến tụy hiếm khi được phát hiện ở giai đoạn đầu là khi dễ chữa khỏi nhất. Nguyên nhân là do bệnh không có triệu chứng cho đến khi ung thư đã lan sang các cơ quan khác.

Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn, bệnh nhân có thể biểu hiện các triệu chứng như vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa, phân màu sáng, đau bụng hoặc đau lưng, giảm cân, buồn nôn và nôn, cục máu đông hoặc khởi phát bệnh tiểu đường.

Vì vậy, nếu nhận thấy những triệu chứng này, hãy đi khám ngay.

Có thể làm gì để giảm rủi ro?

Các chuyên gia cho biết có thể giảm thiểu nguy cơ ung thư tuyến tụy bằng cách bỏ hút thuốc, giảm uống rượu, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát bệnh tiểu đường và hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, theo Best Life.