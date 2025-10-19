Nhóm sinh viên ở TP.HCM góp 50.000 đồng/tháng đã 'sinh lợi' 12 tỉ đồng năm 2025

Điều ấn tượng ấy không đến từ phép màu, mà bắt đầu từ khát vọng rất giản dị của một chàng sinh viên lớn lên từ mảnh đất Tây nguyên đất đỏ bazan là làm điều gì đó cho cộng đồng và đặc biệt là giáo dục vùng cao.

Từ những bữa cơm chay đầu tiên phát ở bệnh viện đến hệ sinh thái thiện nguyện cho những ngôi trường vùng cao…, CLB Từ thiện Ánh Sao (TP.HCM) do anh Nguyễn Quốc Tiến sáng lập, từng bước viết nên câu chuyện nhân ái đầy ắp yêu thương.

“Cơm vùng cao” lan tỏa đến 196 điểm trường

“Mình nhìn thấy tuổi thơ của mình trong các bạn nhỏ, những ký ức ngày xưa cũ thôi thúc mình phải hành động để góp phần giúp các bé có tương lai tốt đẹp hơn”, anh Tiến nói.

Vậy là dự án “Cơm vùng cao” ra đời. Ý tưởng giản dị: CLB sẽ kết nối những tấm lòng của nhà hảo tâm giúp cải thiện dinh dưỡng.

Anh Tiến (hàng trên cùng, thứ 3 từ trái qua) cùng CLB Ánh Sao đến điểm trường Chua Say, tỉnh Hà Giang trước đây (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) ẢNH: NVCC

Một buổi sáng năm 2011, trên chuyến xe buýt đưa anh từ phòng trọ đến trường đại học, hình ảnh những người vô gia cư co ro bên hè phố, những bệnh nhân nghèo chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện, những đứa trẻ lang thang bán vé số đã khắc sâu vào ký ức Nguyễn Quốc Tiến - chàng trai trẻ từ Lâm Đồng xuống TP.HCM học tập.

“Những hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong đầu, khiến trái tim mình không thể làm ngơ. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể làm gì giúp đỡ cho họ vơi bớt đi khó khăn?”, anh Tiến nhớ lại.

Câu hỏi ấy dần trở thành hành động. Năm 2014, khi còn là sinh viên năm cuối, anh đăng một bài kêu gọi thành lập nhóm thiện nguyện. Chẳng ai quen ai, nhưng 18 người trẻ đã tìm đến nhau với một niềm tin chung: “Cùng nhau gắn kết, chia sẻ yêu thương”.

CLB Từ thiện Ánh Sao ra đời từ đó, mỗi thành viên cùng nhau góp 50.000 đồng, 100.000 đồng với số quỹ khởi đầu chỉ có 1,25 triệu đồng. Số tiền nhỏ bé nhưng đã nấu được 170 suất cơm chay phát miễn phí tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Không bếp, không nồi, chỉ mượn tạm hiên nhà, mượn nồi niêu, mua lại rau củ từ chợ đầu mối. Trong làn khói bếp củi và tiếng cười giòn tan, những suất cơm đầu tiên của Ánh Sao đã ra đời.

Các em nhỏ được thưởng thức những món mình chưa từng được ăn ẢNH: NVCC

Sau nhiều năm phát cơm từ thiện ở thành phố, năm 2017, anh Tiến quyết định chuyển hướng: “Không thể chỉ làm vì lòng tốt nữa. Chúng tôi phải làm có trách nhiệm, có định hướng, và giáo dục là gốc”.

Tuổi thơ nghèo khó ở vùng kinh tế mới Tây nguyên giúp anh thấu hiểu cái đói có thể đánh cắp tuổi thơ như thế nào. Trong những chuyến đi thiện nguyện về miền núi, hình ảnh lũ trẻ chân trần, bữa cơm rất đạm bạc khiến anh nghẹn lòng.

“Mình nhìn thấy tuổi thơ của mình trong các bạn nhỏ, những ký ức ngày xưa cũ thôi thúc mình phải hành động để góp phần giúp các bé có tương lai tốt đẹp hơn”, anh nói.

Vậy là dự án “Cơm vùng cao” ra đời. Ý tưởng giản dị: CLB sẽ kết nối những tấm lòng của nhà hảo tâm giúp cải thiện dinh dưỡng cho các bé và đồng hành cùng với thầy cô giáo vùng cao.

Gian hàng đồ chơi luôn được các em “săn đón” nhiều nhất ẢNH: NVCC

Thực tế ở nhiều bản làng, dù học phí được miễn, sách vở được hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, nhưng vẫn có hàng ngàn em nhỏ đến lớp với những bữa cơm cặp lồng thiếu thốn dinh dưỡng được chuẩn bị từ gia đình.

Khi có bữa cơm miễn phí tại trường, các em đến lớp đều đặn, học tiếng phổ thông tốt hơn, biết chào hỏi lễ phép. “Ngày xưa vào bản, tụi nhỏ chỉ nói “xin, xin”. Giờ đi học rồi, các em biết nói “cháu cảm ơn chú, cháu chào bác”, anh Tiến kể với ánh mắt rạng rỡ.

Ở Trường mầm non Húc (Quảng Trị), từ khi được Ánh Sao hỗ trợ, học sinh đi học đều hơn, tình trạng suy dinh dưỡng giảm rõ rệt. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Phụ huynh mừng lắm. Có những gia đình nghèo không lo nổi tiền ăn, giờ nhờ hỗ trợ mà con đi học đủ ngày. Các cô giáo chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Trong năm 2025, “Cơm vùng cao” đã lan tỏa đến 196 điểm trường ở 8 tỉnh, thành bao gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Đà Nẵng. Năm 2025, ngân sách chương trình đạt gần 12 tỉ đồng - tất cả đều từ những tấm lòng hảo tâm gửi gắm.

Dự án “Đỡ đầu trẻ mồ côi” thay đổi cuộc đời nhiều em nhỏ

Bên cạnh “Cơm vùng cao”, CLB Từ thiện Ánh Sao còn duy trì nhiều hoạt động khác: xây trường học vùng lũ, trao áo ấm, phát gạo, tổ chức Trung thu, chương trình “Tết yêu thương” cho người già neo đơn.

Đặc biệt, dự án “Đỡ đầu trẻ mồ côi” đã thay đổi cuộc đời nhiều em nhỏ. Anh Tiến hiện cũng là người trực tiếp đỡ đầu 1 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ năm lớp 7 đến nay đã đến lớp 12. Để em yên tâm học tập, anh và vợ cũng đã chuẩn bị để lo cho bé theo học đại học.

“Mỗi lần nhận kết quả học tập và tin nhắn cảm ơn của bé đều là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn”, anh chia sẻ.

Câu lạc bộ Ánh Sao tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Cẩm Vân - một nhà hảo tâm gắn bó với Ánh Sao từ năm 2020 - nói: “Tôi làm trong khả năng của mình thôi, nhưng nghĩ đến cảnh các bé được ăn no, được đi học, thì thấy rất vui”.

Với sinh viên Võ Đức Nhuận, sự hỗ trợ toàn phần từ chị Mai là 1 nhà hảo tâm trong cộng đồng Ánh Sao đã giúp bạn vượt qua hoàn cảnh gia đình nghèo khó, theo đuổi con đường học vấn và thi đỗ vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Chị cũng chia sẻ tạo điều kiện cho bạn sang Đức du học và sẽ chăm lo cho bạn đầy đủ”, chị Mai xúc động nói.

Những câu chuyện ấy cho thấy Ánh Sao không chỉ mang đến bữa ăn, mà còn chắp cánh cho những ước mơ dài lâu.

Hành trình thiện nguyện của CLB Ánh Sao có những ký ức không thể quên. Năm 2020, khi miền Trung chìm trong bão lũ, anh Tiến cùng Ánh Sao đã có chuyến đi mà anh gọi là “khoảnh khắc sống chết kề nhau”. Xe cứu trợ len lỏi qua những đoạn đường vừa đi xong đã sạt lở phía sau.

“Không có gì đảm bảo cả. Tôi chỉ nghĩ nếu trời gọi thì mình dạ thôi”, anh kể lại, giọng chùng xuống.

Ban đầu dự tính đi 3 ngày, nhưng rồi đoàn ở lại suốt 14 ngày giữa vùng lũ, nhờ tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Hơn 1 tỉ đồng quyên góp được đã đến tận tay bà con vùng thiên tai.

“Chắc vì thương quá, nên mình quên cả sợ”, anh Tiến nói. Chuyến đi ấy trở thành một trong những dấu mốc lớn nhất trong hành trình Ánh Sao.

Hơn 11 năm qua, từ một nhóm sinh viên góp mỗi tháng 50.000 đồng, Ánh Sao đã trở thành điểm tựa của hàng ngàn mảnh đời. Nhưng với anh Tiến, tất cả chỉ mới bắt đầu.

“Còn nhiều em nhỏ đang cần được hỗ trợ, đang cần được đến trường. Chúng tôi sẽ đi tiếp, dù chặng đường phía trước dài bao nhiêu”, anh nói.

Trong ánh mắt anh, niềm tin vẫn rực sáng, như tên gọi của chính câu lạc bộ: Ánh Sao - ánh sáng nhỏ nhưng không ngừng lan tỏa, soi sáng con đường đến tương lai cho biết bao em nhỏ miền núi.