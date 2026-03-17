Nhóm thân Iran tung video UAV đánh căn cứ của Mỹ ở Iraq?
Thế giới

Trúc Huỳnh
17/03/2026 19:00 GMT+7

Một video do nhóm dân quân Kataib Hezbollah của Iraq công bố dường như cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công tổ hợp căn cứ Victory của Mỹ tại Baghdad.

Hình ảnh này đánh dấu trường hợp có thể là đầu tiên được biết đến về việc một máy bay không người lái loại FPV tiếp cận thành công căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt này của Mỹ.

Theo đài Al Jazeera ngày 15.3, đoạn phim cho thấy một chiếc FPV nhỏ quần thảo nhiều vòng, dường như để tìm kiếm mục tiêu, sau đó lao vào một nhà chứa kiên cố bằng bê tông, khiến tín hiệu bị cắt.

Không có dấu hiệu nào cho thấy nỗ lực bắn hạ thiết bị, cũng không có binh sĩ hay nhân viên dân sự nào xuất hiện trong hình.

Giới chức Mỹ và Iraq chưa bình luận về video.

Máy bay không người lái FPV được điều khiển từ xa thông qua truyền video thời gian thực, cho phép người điều khiển hướng máy bay trực tiếp vào mục tiêu ở giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn công.

Cách đánh này đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi lực lượng cả hai bên đã nhanh chóng tích hợp máy bay không người lái FPV vào các hoạt động tiền tuyến. Các FPV nhỏ - thường được lắp ráp từ các linh kiện có sẵn trên thị trường - thường được trang bị đầu đạn chống tăng hoặc chất nổ cải tiến để tấn công các xe bọc thép, vị trí pháo binh, kho đạn dược và chiến hào kiên cố với độ chính xác cao.

Nhóm dân quân dùng UAV đánh căn cứ của Mỹ ở Iraq? - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trên chiến trường

ẢNH: REUTERS

Đài Al Jazeera nói hệ thống điều khiển được sử dụng cho UAV trong video chưa được xác nhận độc lập. Nguồn tin này không nêu rõ UAV đó được điều khiển vô tuyến thông thường hay bằng hệ thống dẫn đường bằng sợi quang, vốn có thể giúp máy bay chống lại nhiễu điện tử.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã chuyển giao máy bay không người lái và thông tin tình báo cho Iran, sau đó được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Nga và Iran chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm 14.3 xác nhận Iran “đang hợp tác quân sự” với Nga và Trung Quốc, song không nêu chi tiết.

Báo The Washington Post trước đó dẫn nguồn tin cho rằng Nga đang cung cấp cho Iran dữ liệu tình báo về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định hỗ trợ từ Moscow đã giúp Tehran tập kích thành công nhiều mục tiêu quan trọng của Mỹ và Iran trong khu vực.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 10.3 cho biết Nga đã bác bỏ cáo buộc nước này chia sẻ thông tin tình báo cho Iran, và khẳng định Washington “có thể tin tưởng” tuyên bố từ Moscow.

UAV, rốc két bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết rốc két và ít nhất năm máy bay không người lái đã đánh vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào sáng sớm 17.3, đánh dấu vụ tấn công dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

