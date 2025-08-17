Nhơn Hội, dải lụa mềm ôm lấy Hòn Yến

Đường kè dài ôm làng, ôm biển

Điều khiến làng chài Nhơn Hội trở nên khác biệt là gần 1,2 km đường kè men theo bờ biển kéo dài được xây dựng kiên cố, uốn lượn như một dải lụa mềm ôm lấy quần thể Hòn Yến. Những buổi sáng sớm, đứng trên kè nhìn về Hòn Đụn, Hòn Yến, những tảng đá lớn trồi lên giữa làn nước xanh ngọc, dưới chân là thảm san hô lấp lánh trong lòng biển, sóng lăn tăn, gió thì thào thở nhẹ, tạo nên vẻ thanh bình khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân lâu hơn.

Không ồn ã, tấp nập, làng chài Nhơn Hội có 1.025 hộ sinh sống. Ở đây, người dân sống nhờ vào nghề đánh bắt và ươm nuôi tôm hùm giống. Không phải vùng biển nào cũng đủ điều kiện khắt khe về độ mặn, độ trong và dòng chảy như Nhơn Hội để nghề ươm tôm phát triển bền vững. Tôm hùm giống được người dân gọi là lộc biển, khi nơi đây không chỉ là những vùng đánh bắt tôm hùm giống mà còn là vùng ươm nuôi cung cấp cho hai vùng nuôi tôm lớn nhất của tỉnh là Đầm Cù Mông và Vũng Rô.

Làng chài Nhơn Hội còn lưu giữ một nghề truyền thống mang đậm hồn biển: nghề làm cá cơm hấp. Đây là món ăn dân dã, mặn mòi, nhưng được xem là "đặc sản gốc" của nhiều gia đình ven biển, đặc biệt vào mùa cá cơm rộ từ tháng 3 - 5 âm lịch.

Làng chài Nhơn Hội, xã Ô Loan, Đắk Lắk ẢNH: CHÍ TRUNG

Địa điểm lý tưởng để khám phá và trải nghiệm

Có thể nói, Nhơn Hội hội tụ cả 3 yếu tố hiếm có: vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, nghề truyền thống mang giá trị kinh tế cao và văn hóa ẩm thực độc đáo. Nơi đây không chỉ là nơi đi về của những người con xứ biển, mà còn đang từng bước trở thành điểm đến văn hóa, sinh thái hấp dẫn.

Đứng từ làng Nhơn Hội nhìn ra, Hòn Yến như một nấm đá khổng lồ mọc lên giữa mặt nước. Nằm gần đó, Hòn Đụn nhỏ hơn, khiêm nhường như người em đứng bên anh lặng lẽ.

Nếu nhìn Hòn Yến từ trên cao vào thời điểm thủy triều thấp, toàn bộ khu vực này như một bức tranh lập thể. Dưới làn nước hiện ra những mảng san hô sừng sững, tựa rừng cây hóa thạch. Có những loài san hô mang hình quạt, có loài xếp thành đĩa tầng tầng. Nhiều bậc cao niên ở đây nói rằng, xưa kia người ta gọi vùng này là "vườn đá của trời".

Thủy triều rút, từng mảng san hô hiện ra như một rừng hóa thạch dưới chân Hòn Yến ẢNH: CTV

Cùng với gành Đá Đĩa, Cù lao Mái nhà, Hòn Yến là điểm tham quan không thể bỏ qua khi du lịch về phía đông bắc tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, địa phương cùng người dân tích cực thúc đẩy du lịch cộng đồng với các loại hình tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, ca nô, cho du khách trải nghiệm làm cá cơm, văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, địa phương đang thuê đơn vị tư vấn quy hoạch tổng thể khu vực Hòn Yến, trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Ô Loan và vùng phụ cận, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối trục đường chính đến khu vực Hòn Yến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm để phát triển du lịch. (còn tiếp)

Hòn Yến - Hòn Đụn và câu chuyện về tình thân hóa đá của hai anh em được người dân làng chài Nhơn Hội lưu truyền ẢNH: TÍN PHAN

Bình minh trên làng chài Nhơn Hội khiến bao du khách say đắm ẢNH: CHÍ TRUNG

Làng chài Nhơn Hội có 1.025 hộ sinh sống chủ yếu nhờ vào nghề đánh bắt và ươm nuôi tôm hùm giống ẢNH: CHÍ TRUNG

Nhơn Hội còn nổi tiếng với nghề làm cá cơm ẢNH: MINH TRƯỜNG

Nghề làm cá cơm tại Hòn Yến rơi vào tháng 3 - 5 âm lịch ẢNH: MINH TRƯỜNG

Khung cảnh bình yên tại Hòn Yến ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hòn Yến là địa điểm check-in không thể bỏ qua của giới trẻ hiện nay ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN