Nhộn nhạo thị trường pháo dịp tết: Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn sớm

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), cho biết trong triển khai Kế hoạch số 09/KH-TCQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng cục Quản lý thị trường xác định pháo nổ là mặt hàng trọng điểm, yêu cầu lực lượng quản lý các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hơn 100 kg pháo MINH NHẬT

Theo ông Linh, điểm khó khăn hiện nay là mặt hàng pháo nổ được các đối tượng xé nhỏ, quảng bá, rao bán thông qua các tài khoản mạng xã hội nên việc xác minh, xử lý rất phức tạp, mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Tổng cục Quản lý thị trường xác định xử lý vi phạm trên không gian mạng sẽ là mặt trận đấu tranh chính trong thời gian tới; các đơn vị phải cử cán bộ chủ động thâm nhập, theo dõi các nền tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xác minh thông tin rao bán pháo nổ và mặt hàng cấm khác.

Để ngăn chặn pháo nổ, pháo lậu từ nước ngoài vận chuyển vào Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh biên giới chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, trong đó có pháo nổ, pháo lậu từ tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không vào thị trường nội địa tập kết, tiêu thụ.

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, ở trong nước, lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường thu thập thông tin, thẩm tra xác minh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quảng bá, rao bán pháo nổ trái phép trên các nền tảng mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), ký ban hành mới đây, pháo nổ là mặt hàng cấm. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn đang được vận chuyển, buôn bán với nhiều hình thức tinh vi.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; tập trung kiểm soát chặt chẽ sàn giao dịch thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) mua, bán trực tuyến... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, trong đó có mặt hàng pháo nổ, pháo lậu.

Theo Cục Cảnh sát QLHC về TT-XH (C06) Bộ Công an, năm 2023, cả nước đã phát hiện 2.354 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, qua đó bắt giữ hơn 3.000 đối tượng, thu hơn 40.000 kg pháo các loại.

Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo càng diễn biến phức tạp. Nhiều người hám lợi nắm bắt nhu cầu mua, sử dụng pháo hoa của người dân đã lợi dụng các hình thức để kinh doanh pháo trá hình cũng như chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06, cho biết hoạt động mua bán, vận chuyển pháo trái phép ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng vào dịp tết; lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép số lượng lớn. Ông khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đặc biệt là pháo.

Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép NGUYỄN BÍCH

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và cả đốt pháo đều vi phạm pháp luật, cần phải lên án và kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng, chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý kịp thời.

Liên quan vấn đề này, thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó cục trưởng C06, cảnh báo một trong những diễn biến đáng lo ngại trong thời gian gần đây là tình trạng học sinh sản xuất, bán pháo nổ diễn ra tương đối nhiều. Các học sinh và thanh thiếu niên độ tuổi dưới 18 tự chế tạo pháo, tự lên mạng mua hóa chất để trộn ra thuốc pháo và chế tạo ra pháo sử dụng, gây ra rất nhiều vụ tai nạn.

Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho hay đối với pháo nổ, Bộ Công an đã có chuyên đề và chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với C06, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan chủ động nắm tình hình, rà soát từ cơ sở để phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn từ sớm.

Theo thượng tá Tài, ngoài công tác đấu tranh, việc tuyên truyền cũng rất cần thiết. Công an đã tuyên truyền đến từng người dân, cho từng hộ kinh doanh, gia đình cam kết không buôn bán, đốt pháo và các hành vi vi phạm khác liên quan đến pháo, vật liệu nổ.