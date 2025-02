Nhộn nhịp xuất khẩu hàng hóa, khởi công dự án đầu năm

Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 1 do Hãng phân tích dữ liệu S&P Global (Mỹ) công bố cho biết tâm lý của doanh nghiệp (DN) sản xuất tại VN đã lạc quan hơn trong năm 2025.

Tàu chở hàng xuất khẩu trong lô hàng 100.000 tấn phân bón Cà Mau xuất hành ngày đầu năm mới ẢNH: PVCFC

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty phân bón Cà Mau (PVCFC): Đẩy mạnh xuất khẩu ngay từ đầu năm

ẢNH: NVCC

Trong ngày đầu năm mới, PVCFC đã đàm phán thành công 5 tàu hàng xuất khẩu với tổng khối lượng hơn 100.000 tấn urê, trong đó 2 tàu đi Úc, là thị trường phân bón với khối lượng hơn 30.000 tấn. Thực tế, dù đang trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhưng các nhà máy của PVCFC vẫn sáng đèn nhộn nhịp sản xuất. Các bộ phận vận hành, khối kinh doanh,… cũng túc trực để triển khai hiệu quả các đơn hàng đầu năm. Không khí lao động khẩn trương, tích cực ngay trong những ngày đầu tiên của năm cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc hiệu quả của tất cả cán bộ công nhân viên PVCFC hướng đến mục tiêu chung là mang những sản phẩm chất lượng nhất của PVCFC phủ sóng khắp VN và thế giới.

Bởi sau khi xuất khẩu thành công 2 chuyến tàu đi Úc này, PVCFC sẽ có cơ hội đạt xếp hạng cao nhất cho mặt hàng phân bón nhập khẩu vào thị trường khó tính này. Hiện tại, giá phân bón thế giới đang cao và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhẹ trên toàn cầu từ 3 - 5% trong năm 2025. Do đó, việc xuất khẩu 100.000 tấn urê trong thời điểm thấp vụ trong nước như hiện tại là một tín hiệu tích cực, hứa hẹn một năm 2025 đầy khởi sắc của PVCFC.

Ở trong nước, năm 2025, ngành phân bón được dự báo vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trước tình hình đó, PVCFC vẫn sẽ nỗ lực và quyết tâm đặt mục tiêu tiêu thụ 1,5 triệu tấn phân bón các loại và vận hành hiệu quả 3 nhà máy: Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau và NPK Hàn-Việt. Để hoàn thành các mục tiêu này, PVCFC sẽ triển khai thực hiện phát triển bền vững (ESG), xây dựng Nhà máy thông minh đạm Cà Mau, đẩy mạnh công tác đầu tư, quản trị danh mục đầu tư hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng cường mạng lưới tiếp thị phân phối… Đặc biệt, PVCFC sẽ đẩy mạnh kết nối và hợp tác với các DN hàng đầu trong và ngoài nước, tìm kiếm, tận dụng mọi cơ hội xuất khẩu để không chỉ giảm lượng hàng tồn kho trong thời điểm thấp vụ trong nước mà còn mở rộng thị trường, khẳng định được vị thế thương hiệu tại VN cũng như trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng giám đốc thương hiệu cà phê nông sản Meet More: Sẽ là một năm khởi sắc cho cà phê chế biến

ẢNH: NVCC

Những ngày đầu năm mới, thương hiệu cà phê Meet More đã khai xuân bằng những đơn hàng nội địa. Thực ra, từ mùng 2 tết, chúng tôi đã có khách hàng gọi điện đặt 300 thùng cà phê nông sản để bán trong nước, đặc biệt hơn là những ngày đầu năm đã nhận được đơn hàng 1 container các loại sản phẩm như cà phê khoai môn, cà phê muối biển và cà phê dừa xuất khẩu cho thị trường Úc. Thị trường Mỹ cũng đã có thêm khách hàng mới và sau ngày 20 tháng giêng âm lịch, chúng tôi tập trung sản xuất cho thị trường Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc. Có thể nói năm 2025 đã xuất hiện những tín hiệu tốt cho thị trường cà phê hòa tan. Thương hiệu Meet More đã có vị trí nhất định trên thị trường quốc tế sau nhiều năm nỗ lực khai phá và quảng bá, người tiêu dùng nhiều nước cũng đã biết đến và sử dụng quen những dòng sản phẩm cà phê nông sản của chúng tôi, và đây cũng là cơ hội để các sản phẩm nông sản chế biến sâu của VN từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Nhìn rộng ra ngành cà phê chế biến, nhu cầu tiêu thụ đang có xu hướng tăng từ 15 - 20% so với năm 2024, điều này sẽ thuận lợi cho các nhà sản xuất cà phê chế biến sâu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là giá cà phê nguyên liệu tăng quá cao, đẩy giá thành sản xuất tăng thêm 15 - 20%. Công ty chúng tôi cũng không thể chủ động được nguồn nguyên liệu nên chỉ có thể ký hợp đồng ngắn hạn. Dự báo có thể phải đến hết tháng 4.2025, tình hình mới có vẻ khả quan hơn khi Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột kết thúc và các nhà cung cấp cà phê nguyên liệu sẽ đẩy mạnh sản lượng dự trữ ra thị trường.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ bất động sản EximRS: Chúng tôi đã sẵn sàng để bứt phá

ẢNH: NVCC

Năm 2025 là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản. EximRS không chỉ thích nghi mà còn chủ động định hướng, tiên phong thay đổi, sẵn sàng bứt phá, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và thị trường.

Ngay từ những ngày đầu năm, DN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với một chiến lược phát triển toàn diện. Dự kiến trong năm nay, công ty sẽ ra mắt thị trường hơn 2.000 sản phẩm, trong đó 70% là căn hộ tầm trung tại khu vực phía nam, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của đại đa số khách hàng. 30% còn lại là dòng sản phẩm nhà phố và biệt thự tại khu vực phía bắc, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp. Riêng trong quý 1 năm nay, EximRS sẽ ra mắt hơn 1.000 căn hộ giá tốt tại Biên Hòa (Đồng Nai).

EximRS xác định nhân sự là yếu tố cốt lõi trong giai đoạn này. Chúng tôi dự kiến chiêu mộ thêm 400 chuyên viên kinh doanh, nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng tiếp cận những giải pháp đầu tư và an cư tối ưu.

Thị trường đang bước vào một giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những DN nhạy bén, có chiến lược đúng đắn và khả năng thích ứng nhanh sẽ có nhiều cơ hội bứt phá hơn. Để sẵn sàng cùng thị trường bước vào kỷ nguyên mới, EximRS đặc biệt chú trọng vào chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu khách hàng, hướng đến tối ưu trải nghiệm của khách hàng và gia tăng hiệu quả đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư lớn, tổ chức tài chính, công ty dịch vụ, công nghệ nhằm mang đến những giải pháp bất động sản toàn diện, từ tư vấn pháp lý, tài chính, đến quản lý, vận hành và khai thác giá trị bất động sản.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh: Năm nay lượng đơn hàng sẽ tăng

ẢNH: NVCC

Sáng mùng 6 tết (ngày 3.2), công ty khai trương và bắt tay vào làm việc luôn vì có đơn hàng phải kịp để giao mùng 8 tết (ngày 5.2). Giao hàng xong sẽ tiếp tục sản xuất cho các đơn hàng khác nên có thể nói hoạt động giao hàng, sản xuất cứ liên tục không ngừng nghỉ. Hiện hơn 50% doanh thu của Duy Khanh đến từ cung cấp các sản phẩm xuất khẩu tại chỗ (làm thủ tục xuất khẩu nhưng giao hàng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho DN FDI có nhà máy tại đây). DN nước ngoài sẽ làm tiếp phần còn lại, xuất khẩu hoặc cung ứng cho DN trong nước, tùy ngành hàng.

Theo tôi, có rất nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy năm nay lượng đơn hàng sẽ tăng. Thế nên chúng tôi khai xuân sản xuất trong tâm thế rất thoải mái, lạc quan. Đơn hàng tăng, khách hàng đặt số lượng nhiều hơn. Có khách hàng đã làm việc thỏa thuận xong từ những ngày cận tết, có thể ký hợp đồng luôn, song chúng tôi để sang tuần đầu tân niên cho có khí thế.

Năm 2025, chúng tôi kỳ vọng lượng đơn hàng có thể tăng từ 30 - 40%. Kế hoạch của công ty là tiếp tục đầu tư mở rộng các loại máy móc thiết bị nâng cao trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu, sản phẩm dập ép bộ kim loại siêu kết. Mức đầu tư mở rộng dự kiến thêm 60 - 70 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Tổng giám đốc Công ty Thiên Phát: Một năm bận rộn đã bắt đầu

ẢNH: NVCC

Mùng 6 tết (ngày 3.2), công ty đã khai trương cho một năm đầy bận rộn. Bởi ngay từ ngày 1.2 (tức mùng 4 tết), DN chúng tôi đã được UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với công nhận chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội (NOXH) rộng 1 ha, với hơn 900 căn cho cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang ở tỉnh Bình Dương. Ngay sau lễ nhận quyết định, công ty bắt tay ngay vào các bước tiếp theo để kịp khởi công dự án vào tháng 4 năm nay. Ngoài dự án trên, dự kiến trong năm nay và các năm tiếp theo, công ty cũng làm thêm 5.000 căn NOXH, với đầy đủ tiện ích như trường học, công viên... cho người nghèo, mà đa số là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Trong ngày 3.2, tôi đã đến các công ty thành viên như gỗ, bê tông để khai trương công ty, lì xì đầu năm và động viên anh em quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm nay. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng rất sâu sát và tạo điều kiện cho DN nên 30.4 năm nay sẽ khởi công xây dựng 900 căn NOXH đầu tiên.

Tôi nhận thấy hiện nay đang có sự đổi mới, quyết tâm từ T.Ư đến địa phương. Nhất là lãnh đạo tỉnh Bình Dương quyết tâm để đưa tỉnh lên TP trực thuộc T.Ư nên ngoài phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế, còn phải tăng dân số cơ học và phát triển mạnh đô thị hóa, nhà ở. Các tập đoàn lớn đến Bình Dương cũng cần có các công ty phụ trợ và chương trình nhà ở là dịch vụ phụ trợ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hữu hiệu nhất. Công nghiệp hóa phải song song với đô thị hóa. Có chỗ ở, người lao động mới gắn bó, mới cống hiến cho DN được. Có chỗ ở, người lao động mới có động lực, cố gắng làm, góp phần tăng trưởng GDP. Đồng thời có chỗ ở ổn định thì thế hệ con cái họ cũng sẽ có cơ hội phát triển tốt.

Tôi mong rằng Chính phủ có chính sách cho dân nghèo vay vốn mua NOXH với lãi suất ưu đãi hơn, thời gian dài và an toàn, bởi gói tín dụng 120.000 tỉ đồng hiện lãi suất đang quá cao và không ổn định. DN như chúng tôi mong tạo ra được công ăn việc làm, tạo ra được giá trị cho xã hội. Trong tình hình hiện nay phải phát triển nhiều NOXH để kéo giá nhà xuống, bởi các DN nếu chỉ chú trọng đầu tư nhà ở cao cấp đến một lúc nào đó sẽ khủng hoảng tiếp, vì nó chỉ đáp ứng nhu cầu cho một số ít người.

Ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch HĐQT Vinacacao: Nhộn nhịp ca cao Việt đi các nước

ẢNH: NVCC

Mùng 6 tết, công ty khai trương và cũng vừa hoàn tất hồ sơ xuất khẩu lô hàng thành phẩm ca cao đi Nga. Trước tết là xuất một lô hàng ca cao thành phẩm sang Hàn Quốc. Năm nay, châu Âu siết chống phá rừng đối với vùng đất trồng ca cao, cà phê… Đây là thách thức lớn do VN có sản lượng xuất khẩu cà phê, ca cao lớn; nhưng tôi cho đây là tín hiệu vui của toàn ngành trong năm mới này. Có thể có một số quốc gia từng dẫn đầu trong xuất khẩu ca cao với sản lượng lớn, buộc phải quay lại vạch xuất phát do không đáp ứng được nhu cầu các nước châu Âu đưa ra. Vinacacao cũng như ngành ca cao VN lại có nhiều lợi thế. Chúng ta có sản phẩm chất lượng, đạt yếu tố kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái… chắc chắn sẽ có lợi thế. Theo tôi, ngành ca cao VN có tương lai khá tốt, chúng ta tạo được nguồn hàng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn tiến bộ. Đây là yếu tố thuận lợi, giúp VN cạnh tranh tốt. Tôi đặt kỳ vọng tăng trưởng thị phần của ngành năm nay hơn 30% so năm trước.

Ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng giám đốc Công ty TNHH lúa gạo VN (Vinarice): Gạo Việt "xuất hành" qua EU với giá 1.100 USD/tấn

ẢNH: NVCC

Ngày 3.2 (mùng 6 tết), sau cuộc gặp mặt chúc tết và lì xì đầu năm của lãnh đạo công ty với toàn thể cán bộ công nhân viên, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc. Công nhân nhà máy bắt đầu hoạt động chế biến cho những đơn hàng xuất khẩu đã ký kết với đối tác trước đó. Đội sản xuất thì đi thăm vùng nguyên liệu để chuẩn bị cho việc thu hoạch lúa đông xuân vào hôm sau (mùng 7 tết), với diện tích khoảng 28 ha. Hôm nay, mùng 7 tết, Vinarice xuất 2 container gạo thơm chất lượng cao sang thị trường châu Âu mà đích đến cụ thể là CH Czech với giá bán lên đến 1.100 USD/tấn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xuất kho 35 tấn lúa thơm ĐT 8 đưa về các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng cho bà con chuẩn bị xuống giống vụ mới sau khi thu hoạch vụ đông xuân sớm vào thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Từ cuối năm 2024, Vinarice đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm gạo thơm chất lượng cao Ngọc Nương 9, một giống hoàn toàn mới, rất ngon cơm. Chúng tôi đang đưa giống gạo này vào sản xuất theo quy trình của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, giới thiệu với thị trường trong nước và thế giới dòng sản phẩm "gạo low carbon" hoàn toàn mới mang đặc trưng riêng của công ty và VN. Chúng tôi cũng sẽ mang sản phẩm này tham gia cuộc thi gạo ngon quốc tế.

Có tín hiệu tích cực trong tháng đầu năm 2025, đó là nhiều DN Trung Quốc quay lại thị trường, dù giá gạo thế giới giảm khá mạnh. Đây là tin vui cho gạo VN vì trong suốt 2 năm qua, các DN Trung Quốc gần như không tham gia thị trường gạo Việt. Thương nhân Philippines cũng bắt đầu nhập khẩu trở lại sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Điều này khiến giá lúa gạo vụ đông xuân đang khởi sắc trở lại khi nông dân bắt tay vào việc thu hoạch ngay sau tết. Dù giá không cao bằng 2 năm qua nhưng vẫn đảm bảo cho bà con trồng lúa có lãi trên 30%. Tôi tin rằng VN vẫn đảm bảo mục tiêu xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo dù Ấn Độ có xuất khẩu bình thường trở lại, vì gạo VN có phân khúc thị trường riêng với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh.

Nhà máy của Công ty Phân bón Cà Mau luôn sáng đèn trong kỳ nghỉ tết để kịp giao hàng xuất khẩu đầu năm ẢNH: PVCFC

Lô hàng xuất khẩu đầu năm của Công ty Vinacao được đưa ra cảng Ảnh: Vinacao cung cấp