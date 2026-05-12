Nhu cầu nhà ở vừa túi tiền rất lớn

Kết nối giao thông mở cơ hội cho nhà vừa túi tiền ở vùng ven

Theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn là thị trường có nhu cầu rất lớn, song nguồn cung lại đang thiếu hụt nghiêm trọng vì nhiều "điểm nghẽn" kéo dài. Trở ngại đầu tiên nằm ở việc tạo lập quỹ đất phù hợp. Muốn phát triển nhà ở vừa túi tiền, doanh nghiệp buộc phải dịch chuyển ra khu vực vùng ven vì gần như không còn cơ hội tạo ra sản phẩm giá hợp lý tại khu vực trung tâm.

Nhu cầu nhà ở bình dân rất lớn nhưng nguồn cung rất khan hiếm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở vừa túi tiền, đặc biệt tại các khu vực vùng ven TP.HCM. Trong đó xu hướng giãn dân ra khu vực phía đông, phía tây hay phía bắc TP.HCM đang diễn ra rõ nét nhờ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thay đổi quan niệm "xa trung tâm là bất tiện" trước đây.

"Trong giai đoạn tới, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng hay các chương trình ưu đãi tài chính, doanh nghiệp bất động sản sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế của cư dân. Các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là sân chơi của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi các doanh nghiệp quy mô vừa sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân", ông Ngô Quang Phúc nói.

TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia lưu ý, dù có nhiều triển vọng, thị trường vẫn đang đối mặt với những "nút thắt" lớn cần giải quyết. Nhất là tình trạng giá nhà đang quá cao, đây là vấn đề nhức nhối nhất. Chỉ số giá căn hộ so với thu nhập bình quân tại Việt Nam năm 2026 là 30,2 năm, tăng mạnh so với mức 23,5 năm của năm 2023. Hiện Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong số các quốc gia khó tiếp cận nhà ở nhất.

Để thị trường phát triển lành mạnh và tốiuwu cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, TS Cấn Văn Lực đề xuất cần hoàn thiện sớm việc sửa đổi luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh Bất động sản, vận hàng Quỹ nhà ở Quốc gia và các quỹ đầu tư tín thác.

Cần có biện pháp cụ thể để giảm mặt bằng giá nhà đất, kiểm soát phù hợp tín dụng bất động sản (tối đa tăng 15% năm 2026). Giảm mạnh thủ tục phê duyệt dự án, linh hoạt trong áp dụng bảng giá đất mới để không làm tăng chi phí đầu vào quá mức. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và bất động sản theo Nghị định 357 để tăng tính minh bạch.

Bộ Xây dựng ban hành nhiều chính sách để hạ hạ giá nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Giá bất động sản cao một phần do đầu cơ

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận hiện giá bất động sản đang quá cao so với thu nhập của đa số người dân. Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá đất hay chi phí đầu vào, mà còn liên quan đến tình trạng đầu cơ, "thổi giá" và thiếu minh bạch thông tin thị trường.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến vận hành đồng bộ từ ngày 1.7 tới. Hệ thống này sẽ công khai toàn bộ thông tin pháp lý dự án, quy hoạch, giao đất, cấp phép, giao dịch và giá giao dịch bất động sản. Khi thị trường minh bạch hơn, người dân và nhà đầu tư sẽ có đầy đủ dữ liệu để đưa ra quyết định, từ đó góp phần hạn chế đầu cơ và giảm hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Ngoài ra, một điểm nghẽn lớn khác của thị trường hiện nay là khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Các ngân hàng hiện kiểm soát chặt việc cho vay đối với dự án chưa hoàn thiện pháp lý, trong khi số lượng dự án tồn đọng pháp lý vẫn rất lớn.

Bộ Xây dựng thống kê hiện còn khoảng 4.500 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc pháp lý, với tổng quy mô vốn khoảng hơn 3 triệu tỉ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo gỡ được hơn 1.000 dự án, giải phóng khoảng hơn 800.000 tỉ đồng nguồn lực cho thị trường. Khi pháp lý được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, thị trường cũng vận hành minh bạch và ổn định hơn.