Những ai được miễn, hoãn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh?

Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Về cơ bản, dự thảo là văn bản hợp nhất các quy định nằm trong các thông tư cũ (có thông tư ban hành từ năm 2012). Nhưng có một số nội dung mới hoặc được diễn đạt rõ ràng hơn, như những ai được miễn, giảm, hoãn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

Những quy định về môn giáo dục quốc phòng và an ninh nay được Bộ GD-ĐT hợp nhất trong một thông tư, đang xin ý kiến góp ý cho dự thảo ẢNH: QUÂN KHU 7

Theo dự thảo thông tư, học sinh, sinh viên được miễn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh gồm: sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành giáo dục quốc phòng an ninh; người nước ngoài; người học văn bằng thứ 2 trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học hoàn thành nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ nào thì được miễn nội dung đã học tương ứng.

Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần đã học gồm: học sinh, sinh viên chuyển trường; học sinh, sinh viên đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn, hoàn thành nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh nào thì được miễn học và thi các nội dung đã học.

Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự gồm: người học là tu sĩ thuộc các tôn giáo; người học có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia công an nhân dân, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền cấp.

Đối tượng được tạm hoãn học gồm: học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài tại Việt Nam; người học bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; người học là phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản.

Người đứng đầu các nhà trường là cấp có thẩm quyền xem xét tạm hoãn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học của trường mình. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Dự kiến, sau khi lấy ý kiến và chính thức ban hành, thông tư mới sẽ thay thế Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT, Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH và các văn bản khác có liên quan, tạo ra hành lang pháp lý thống nhất cho môn giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc.

Xem toàn văn dự thảo thông tư ở đây.