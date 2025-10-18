Những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn sinh sản, tình dục

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn học thuật lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025 về lĩnh vực tiết niệu - nam học - y học giới tính.

Tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Quang - Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam chia sẻ: "Hội nghị năm nay không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên ngành nam học và y học giới tính tại Việt Nam. Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn sinh sản, nội tiết, tình dục nam và nữ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người bệnh... Tôi tin rằng những kết quả từ hội nghị này sẽ là nền tảng cho các chương trình đào tạo, hợp tác và chuyển giao kỹ thuật trong tương lai".

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Quang - Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: BVCC

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: "Điều mà y học hiện đại hướng đến là giúp người bệnh sống khỏe mạnh, trọn vẹn cả thể chất và tinh thần. Với chuyên ngành tiết niệu - nam học, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã và đang phát triển mạnh mẽ theo hướng phối hợp liên chuyên khoa để mang lại dịch vụ toàn diện, hiệu quả nhất cho người bệnh".

Từ định hướng ấy, hội nghị đã mở ra nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào hai chủ đề lớn: các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam, cùng với những cập nhật mới trong quản lý rối loạn chức năng tình dục nam và nữ.

Các chuyên gia đã giới thiệu nhiều bước tiến y học, từ hướng dẫn mới của WHO trong thăm khám tinh dịch, xét nghiệm ADN tinh trùng, xét nghiệm di truyền đến các kỹ thuật vi phẫu lấy tinh trùng trong vô tinh không bế tắc. Bên cạnh đó là các giải pháp điều trị rối loạn cương bằng thuốc PDE5i, liệu pháp PRP, sóng xung kích LiSWT, cũng như các chiến lược toàn diện cho xuất tinh sớm và bệnh Peyronie.

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: "Đây là kỳ hội nghị lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực nam giới học và y học sinh sản, mở ra một cơ hội cho các bác sĩ Việt Nam được trao đổi và học hỏi".

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái, Đơn vị Nam học, Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trình bày tại hội nghị

Ảnh: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái, Đơn vị Nam học, Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ những ca bệnh điển hình trong điều trị rối loạn cương và vô sinh ở nam giới, cho thấy hiệu quả rõ rệt khi người bệnh được tiếp cận phác đồ điều trị hiện đại, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng sống.

Một ví dụ điển hình trong điều trị vô sinh nam, người bệnh G., 27 tuổi, kết hôn 2 năm nhưng chưa có con, đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, được chẩn đoán giãn tĩnh mạch tinh trái độ 3 và bên phải độ 2 là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nam. Sau khi được chuyên gia tư vấn, anh được chỉ định vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh 2 bên. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của hệ thống vi phẫu hiện đại. 6 tháng sau, tinh dịch đồ cải thiện rõ rệt với mật độ tinh trùng tăng gấp đôi và khả năng di động đạt chuẩn. 7 tháng sau phẫu thuật, vợ anh có thai tự nhiên.