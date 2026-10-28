Những cách giúp smartphone dùng bền đến 7 năm

Tuy nhiên, sự nâng cấp diễn ra trên smartphone hiện nay đang khá chậm, khiến nhiều sản phẩm mua cách nay 5 năm vẫn đủ tốt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Thời gian hỗ trợ cập nhật bảo mật cũng đã tăng từ 2 lên 7 năm, đặc biệt là các mẫu điện thoại Samsung và iPhone đã cải thiện đáng kể. Nhưng làm thế nào để tận dụng hết sự hỗ trợ lên đến 7 năm này? Dưới đây là một số mẹo mà người dùng nên áp dụng.

Những chiếc smartphone cũ vẫn có thể chạy tốt 7 năm nếu được "chăm sóc" đúng cách ẢNH: T.L

Sử dụng kính cường lực và ốp lưng

Ngay cả khi smartphone cao cấp có độ bền cao, việc sử dụng ốp lưng vẫn là một lựa chọn khôn ngoai. Những cú rơi có thể làm hỏng màn hình, và các bài kiểm tra cho thấy chỉ cần một cú rơi từ độ cao 1 mét cũng có thể làm hỏng màn hình. Trong khi đó ốp lưng bảo vệ smartphone khỏi những cú va chạm mạnh, kính cường lực lại giúp giảm thiểu thiệt hại và dễ dàng thay thế.

Thay pin smartphone

Một viên pin mới sẽ giúp người dùng không còn phải sạc smartphone liên tục và cải thiện hiệu suất đáng kể. Thay pin là một trong những cách tốt nhất để khôi phục hiệu suất điện thoại, thậm chí khiến nhiều người như cảm thấy mình đang sử dụng một smartphone mới.

Nếu máy đã dùng được 4 - 5 năm, việc thay pin chắc chắn sẽ tạo ra khác biệt lớn, trong khi chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với mua mới. Trong trường hợp không thay pin, việc thay đổi thói quen sạc có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin, với mức pin lý tưởng nên duy trì từ 40% đến 80%. Việc thường xuyên sạc đầy và xả cạn pin có thể làm giảm tuổi thọ của pin.

Cập nhật thường xuyên

Các bản cập nhật mới thường bổ sung tính năng nặng hơn, khiến smartphone trở nên quá tải, trong khi các ứng dụng có xu hướng trở nên cồng kềnh hơn theo thời gian khiến hiệu suất giảm sút. Tuy nhiên, việc cập nhật vẫn rất quan trọng, đặc biệt để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các mối đe dọa an ninh.

Các bản vá bảo mật không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn có thể cải thiện hiệu suất hoạt động. Đây là điều quan trọng đối với các thiết bị cũ vì tin tặc thường nhắm đến những hệ điều hành đã lỗi thời.

Khởi động lại máy hằng tuần

Nhiều người chỉ làm điều này khi cập nhật phần mềm, nhưng việc khởi động smartphone thường xuyên (lý tưởng là mỗi tuần một lần) có thể giúp cải thiện hiệu suất. Cập nhật cũng giúp khắc phục nhiều vấn đề, từ lỗi phần mềm đến rò rỉ bộ nhớ, đặc biệt là bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công mạng.

Người dùng được khuyến cáo khởi động lại điện thoại mỗi tuần một lần ẢNH: K. VĂN

Để tránh quên khởi động lại, người dùng có thể cài đặt nhắc nhở khởi động. Với thời gian hoàn tất chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút, nhiều vấn đề và sự chậm chạp có thể biến mất để nhường chỗ cho hệ thống mượt mà hơn.

Tránh để điện thoại ướt

Hầu hết smartphone hiện nay đều có khả năng chống nước với tiêu chuẩn IP để sử dụng dưới nước ở độ sâu nhất định mà không gây hại cho thiết bị. Tuy nhiên, khả năng này không phải là vĩnh viễn. Việc tiếp xúc thường xuyên với nước có thể làm mòn lớp keo và niêm phong bảo vệ bên trong điện thoại.

Đặc biệt, một số hóa chất như xà phòng hay kem chống nắng cũng có thể làm hỏng lớp niêm phong. Do đó, để đảm bảo độ bền lâu dài, người dùng nên hạn chế để máy tiếp xúc với nước.

Vệ sinh cổng sạc

Cổng sạc có thể gặp vấn đề do bụi bẩn tích tụ theo thời gian. Để khắc phục, hãy tắt điện thoại và sử dụng khí nén để thổi sạch cổng sạc. Người dùng cũng có thể dùng tăm xỉa răng hoặc tăm bông nhúng cồn để loại bỏ mảnh vụn. Để bảo vệ cổng sạc, hãy xem xét mua nắp che bụi cho cổng USB-C nhằm ngăn bụi xâm nhập khi không sử dụng.

Kiểm soát bộ nhớ trong

Smartphone hiện đại sử dụng bộ nhớ flash, vốn có giới hạn về số chu kỳ ghi/ghi lại, do đó hãy giữ khoảng 20% dung lượng trống để đảm bảo tuổi thọ cho thiết bị. Hơn nữa, khi bộ nhớ trong gần đầy, điện thoại có thể hoạt động chậm hơn và gặp lỗi.