Những cái nhất của chương trình 'Dòng chảy bất tận' - Ngày Quốc gia Việt Nam tại Dubai

Thành công của chương trình Dòng chảy bất tận được đánh giá cao và mở đầu cho lộ trình triển khai chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Trong khuôn khổ hoạt động của Triển lãm Thế giới – EXPO 2020 Dubai, Ngày Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng quá bất ngờ cho mọi khách tham quan và nước chủ nhà. Nhiều hoạt động trong ngày này đã giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của Việt Nam như: chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận, trình chiếu phim ngắn Con Rồng Cháu Tiên tại Quảng trường Al Wasl, Tuần phim Việt Nam, triển lãm tranh Đông Hồ, giới thiệu nghề dệt thủ công thổ cẩm, các hoạt động trao đổi thương mại, kết nối doanh nghiệp…

Đúng 16 giờ 30 (giờ Dubai) ngày 30.12.2021, chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận (Grand Art fashion show The Eternal Flow) được mở đầu bằng lời giới thiệu về văn hóa Việt Nam qua lời dẫn chuyện của MC Kiều Hải Chuyên và Anthony Hoàng.

"Việt Nam của chúng tôi là một quốc gia có hơn 4.000 năm lịch sử. Trong suốt dòng chảy bất tận của hành trình xây dựng và phát triển đất nước, chúng tôi luôn tự hào về nòi giống Rồng- Tiên và những nét văn hóa đặc biệt được tạo nên từ quá trình dựng nước và giữ nước. Dù qua bao thăng trầm, những nét văn hóa độc đáo ấy không hề mất đi mà vẫn cứ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một gia tài quý giá mà cả dân tộc luôn nâng niu, trân trọng và bồi đắp để góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam đẹp đẽ, rực rỡ mà lại rất đỗi bình dị, nhẹ nhàng".

Trên nền nhạc Múa sen, bộ sưu tập thời trang áo dài tơ tằm Những giấc mơ của nhà thiết kế Vũ Việt Hà thật sự mang đến một không gian văn hóa đầy mê hoặc. Lấy ý tưởng từ nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam, những di sản của Việt Nam được thế giới công nhận kết hợp với kỹ thuật thêu truyền thống đã giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam lên tà áo dài.

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho biết: “Việt Nam được biết đến với truyền thống ươm tơ dệt lụa, chính vì vậy tôi đã dùng sợi tơ tằm Hà Giang dệt theo cách của người Mông để có một chất liệu đặc biệt phù hợp với dáng áo dài cổ rộng dày liền thân. Bộ sưu tập với tông màu nude trung tính hoàn toàn được dệt và nhuộm thủ công bằng chất liệu tự nhiên để có được sự thân thiện với môi trường với điểm nhấn là những hình ảnh di sản của quốc gia thêu rất tỉ mỉ”.

Những bộ áo dài trên chất liệu tơ tằm với hình ảnh về các di sản thiên nhiên của Việt Nam được thêu thủ công tinh tế. Đó là cách mà nhà thiết kế Vũ Việt Hà muốn gửi gắm tình yêu - niềm tự hào về đất nước, đồng thời gửi lời chào mời đến bạn bè 5 châu cùng đến với Việt Nam.

Bộ sưu tập Thổ cẩm của nhà thiết kế Chula được biểu diễn trong không gian Âm hưởng Tây Nguyên qua phần trình diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn nghệ nhân Cồng chiêng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Nông). Vũ điệu của tre, âm điệu của cồng chiêng - những nhạc cụ có từ thời xưa truyền lại như những âm vang từ quá khứ hào hùng.

Trong vũ điệu của tre và tiếng chiêng trầm hùng mang âm hưởng núi rừng là những bộ trang phục được thiết kế từ những tấm thổ cẩm rực rỡ mang đầy tình yêu với cuộc sống và năng lượng mạnh mẽ của một đất nước kiên cường. Bộ sưu tập Mosaics of Vietnam (Những mảnh ghép Việt Nam) của nhà thiết kế Diego (thương hiệu Chula) một người bạn Tây Ban Nha, đã vì tình yêu thổ cẩm Việt, văn hóa Việt mà tạo nên.

Trong cảm xúc thăng hoa của không gian văn hóa Việt Nam, sự xuất hiện bộ sưu tập thời trang thổ cẩm Dream Blossom (Hái mơ) của nhà thiết kế Lý Quí Khánh đã đẩy cảm xúc của một chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang lên đến đỉnh cao hơn. Sự sáng tạo gam màu điện hóa xuyên suốt các tác phẩm của anh như một minh chứng cho việc tái hiện trẻ trung, vui tươi của thời trang cao cấp và di sản văn hóa, mang đến tầm nhìn toàn cầu nhưng độc đáo từ một trong những nhà thiết kế thời trang nổi bật nhất Việt Nam.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh hy vọng với bảng màu tái hiện nghệ thuật truyền thống vào thế giới thời trang cao cấp sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ cũng như nghề thủ công địa phương. Lý Quí Khánh - một nhà thiết kế trẻ của Việt Nam đã khéo léo kết hợp những nét độc đáo của thổ cẩm Việt vào các bộ trang phục của mình. Nét phóng khoáng, sự hiện đại của cuộc sống đương đại lẫn sự độc đáo của văn hóa truyền thống ẩn sâu vào trong từng hoa văn thổ cẩm như một thông điệp mà những người trẻ hiện nay muốn gửi gắm, đó là: bản sắc văn hóa truyền thống sẽ như dòng chảy bất tận không bao giờ ngừng.





Thổ cẩm, một trong những gia tài quý giá mang tính truyền thừa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên sự đặc sắc của văn hóa Việt. Những tấm thổ cẩm rực rỡ từ khung cửi là kết tinh của nhiều giá trị văn hóa lâu đời đã vượt ra khỏi các ngôi nhà truyền thống, xuất hiện trang trọng tại các không gian rộng lớn và hiện đại hơn. Đó là một cách mà những thế hệ đi sau giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa mà mình được thừa hưởng từ những người đi trước. Hội nhập nhưng không hòa tan, vươn ra thế giới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa, đó là điều mà bao thế hệ người Việt luôn giữ trong lòng, kết tinh và gắn chặt ngàn đời.

Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận – Grand art Fashion show The Eternal Flow đã góp phần phát huy giá trị văn hóa của nghề dệt thổ cẩm truyền thống, giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về các sản phẩm ứng dụng của các đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, một phương cách thúc đẩy và hỗ trợ các sản phẩm của nghề dệt thổ cẩm tham gia thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia trong ngành văn hóa – may mặc từ thổ cẩm.

Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow có sự góp mặt của Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á hậu Hà Thu, Á hậu Lệ Hằng… các người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu quốc tế.

Chương trình có sự tham gia trình diễn hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, hoa hậu, người mẫu, diễn viên trình diễn dàn nhạc cụ dân tộc đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn nghệ nhân Cồng Chiêng Tây Nguyên (Đắk Nông)...

Trong dư âm còn lan tỏa của chương trình Dòng chảy bất tận, phần trình chiếu trên mái vòm lá cờ Tổ quốc 2 phút đã mang đến xúc động đỉnh điểm cho mọi Việt kiều và người Việt Nam có mặt tại quảng trường mái vòm lớn nhất thế giới Al Wasl trong Triển lãm Thế giới - EXPO 2020 Dubai.

Nối tiếp, bộ phim ngắn về cội nguồn các tộc người Việt dựa trên truyền thuyết văn hóa dân gian Con Rồng Cháu Tiên đã chạm đến sự tự hào và khát khao tôn vinh dân tộc. Đây là bộ phim ngắn đánh dấu việc ê-kíp Tổng đạo diễn Huy Nguyễn kiêm chỉ đạo nghệ thuật đã dành hết tâm sức trong 2 tháng gấp rút hoàn thành và chinh phục được những kỹ thuật khó nhất hiện nay về công nghệ trình chiếu mapping. Càng khó hơn khi được mapping trọn vẹn 360 độ với góc nhìn cầu lõm của mái vòm.

PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ Trưởng Bộ VH-TT-DL - Chỉ đạo nghệ thuật chương trình Dòng chảy bất tận tại Triển lãm Thế giới - EXPO 2020 (Dubai, UAE) phát biểu về chương trình: "Chương trình nghệ thuật này có thể nói là chương trình có số lượng diễn viên Việt Nam tham dự tại nước ngoài đông nhất từ trước tới nay và đạt chất lượng tốt về nghệ thuật, đáp ứng được việc giới thiệu những nét quý giá của di sản văn hóa nghệ thuật độc đáo của Việt Nam từ hoa văn thổ cẩm của 54 dân tộc Việt Nam, Quan họ, Cồng chiêng, múa Sạp của dân tộc Thái đến các loại đàn dân tộc truyền thống của Việt Nam: đàn bầu, T’rưng, sáo, tì bà, tranh, trống… Bên cạnh đó là sự giao thoa, đưa những giá trị này hòa quyện với đời sống hiện đại bằng những giai điệu, điệu múa, nghệ thuật xiếc, thời trang để có thể đưa khán giả thế giới gần hơn tới đất nước Việt Nam giàu bản sắc dân tộc. Trong chương trình biểu diễn tại sân khấu mái vòm, các tiết mục trình diễn ca múa nhạc dân tộc của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, biểu diễn xiếc của Liên đoàn Xiếc trung ương, cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, thời trang áo dài, thổ cẩm của các nhà thiết kế tên tuổi Vũ Việt Hà, Lý Quý Khánh và Chula được kết hợp dàn dựng, hòa quyện tạo thành dòng chảy bất tận của hành trình xây dựng và phát triển đất nước, thể hiện niềm tự hào của người dân Việt Nam về nòi giống Con Rồng Cháu Tiên, về bản sắc văn hóa Việt Nam được lưu truyền giữa các thế hệ, trở nên đẹp đẽ, rực rỡ thông qua những thanh âm, giai điệu, màu sắc và sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam".