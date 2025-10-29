Những câu chuyện lay động lòng người tại lễ trao giải 'Vượt lên số phận'

Chiều 29.10, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh Niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ 8.

Cuộc thi là hành trình tìm kiếm và tôn vinh những con người chịu nhiều thiệt thòi nhưng không ngừng khát khao sống, khát khao cống hiến. Từ hơn 1.000 bài viết gửi về, ban tổ chức đã chọn ra những tác phẩm tiêu biểu khắc họa chân thực nghị lực phi thường, tinh thần bền bỉ và niềm tin mãnh liệt của những con người vượt lên chính mình.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh: "Mỗi bài dự thi không chỉ là một tác phẩm báo chí mà còn là thông điệp nhân văn mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần sẻ chia và ý chí vươn lên trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".

Giải A thuộc về tác phẩm Chàng rồng phương Đông - nhân vật trong ảnh - của Phạm Sỹ Long (Hà Tĩnh) ẢNH: HUY KHÁNH

Nhiều câu chuyện lay động lòng người đã được tôn vinh tại lễ trao giải. Tác phẩm Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi của tác giả Nguyễn Minh Châu (bút danh Gia Linh) xuất sắc giành giải đặc biệt.

Dù chỉ cao 1,19 m vì khuyết tật loạn sản sụn, chị Châu vẫn nỗ lực học tập và trở thành cán bộ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Hành trình của chị là minh chứng cho niềm tin rằng "ý chí mạnh mẽ có thể biến điều không thể thành có thể".

Tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái

Giải A thuộc về tác phẩm Chàng rồng phương Đông của Phạm Sỹ Long (Hà Tĩnh) - chàng trai mất khả năng vận động từ năm 16 tuổi nhưng đã viết bằng miệng, sáng tác hàng trăm bài thơ, truyện ngắn và sáng lập khóa học truyền cảm hứng "Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn". Câu chuyện của Long cho thấy nghịch cảnh có thể bào mòn thể xác, nhưng không thể dập tắt ý chí.

Hai giải B được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Đình Đạt (Bộ Quốc phòng) với bài Vươn lên từ thử thách - viết tiếp giấc mơ đời và tác phẩm Chàng trai vẽ màu của hy vọng từ gam màu da cam nghiệt ngã của Lương Đình Khoa (Hưng Yên).

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đoạt giải ẢNH: HUY KHÁNH

Ba giải C lần lượt thuộc về các tác giả: Hoàng Thị Diệp với bài Chuyện chiến binh K đạp xe xuyên Việt 2.500 km bằng xe đạp; Vũ Thị Hải Anh với Vượt lên số phận, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; và Trần Thị Khanh với Bản hùng ca thầm lặng.

Ngoài ra còn có 5 giải khuyến khích và 4 giải chuyên đề. Khép lại mùa giải thứ 8, ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sân chơi ý nghĩa này, để những câu chuyện về nghị lực sống, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên tiếp tục lan tỏa trong xã hội.