Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những câu chuyện tình quân dân từ phòng tranh

Đức Nhật
Đức Nhật
Nhiều tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V tái hiện hình ảnh bộ đội giúp dân trong bão lũ, lan tỏa tình quân dân gắn bó, nghĩa tình.

 Ngày 6.8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V nam miền Trung và Tây nguyên lần thứ 30 năm 2026.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 1.

Không gian Triển lãm Mỹ thuật khu vực V nam miền Trung và Tây nguyên lần thứ 30 tại Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tình quân dân trong bão lũ

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 6 - 15.8 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Năm nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả. Trong đó có 149 tác phẩm của 96 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 207 tác phẩm của 147 hội viên, cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật đến từ các địa phương trong khu vực V gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 2.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả để trưng bày tại triển lãm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, chất liệu tổng hợp..., phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Qua xét chọn, hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả để trưng bày, gồm 132 tác phẩm của 111 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 125 tác phẩm của 106 hội viên, cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 3.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 4.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 5.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 6.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 7.

Hình ảnh người lính trong thiên tai qua góc nhìn của các họa sĩ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, triển lãm năm nay dành nhiều không gian cho những sáng tác lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính trong thiên tai, khắc họa tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của các chiến sĩ khi không quản hiểm nguy hỗ trợ người dân ứng phó bão lũ, khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa sau thiên tai. Tình quân dân gắn bó trong những thời khắc khó khăn cũng được thể hiện qua nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc, tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho triển lãm.

Bên cạnh đề tài về người lính, nhiều sáng tác còn tái hiện sinh động đời sống lao động của ngư dân với những chuyến tàu vươn khơi, hoạt động đánh bắt thủy hải sản, qua đó khắc họa tinh thần bám biển, gìn giữ ngư trường của Tổ quốc. Đời sống sinh hoạt, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên cũng được các nghệ sĩ khai thác qua những góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 8.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 9.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 10.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 11.

Các tác phẩm khắc họa đời sống, sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc khu vực Tây nguyên

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ yêu hội họa

Không chỉ quy tụ đông đảo họa sĩ trong khu vực, Triển lãm Mỹ thuật khu vực V năm nay còn thu hút nhiều bạn trẻ yêu mỹ thuật đến tham quan, thưởng lãm. Trong số đó có Kiều Lưu Hạ Vỹ và Lê Nguyễn Hoài Thương - hai nữ sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, đang ấp ủ kế hoạch theo đuổi con đường nghệ thuật.

Cùng dành tình yêu cho hội họa, Hạ Vỹ đăng ký xét tuyển ngành thiết kế đồ họa, trong khi Hoài Thương lựa chọn ngành sư phạm mỹ thuật. Cả hai cho biết đây là lần đầu được tham quan một triển lãm mỹ thuật quy mô với hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều chất liệu, phong cách và đề tài khác nhau.

Hạ Vỹ chia sẻ, trước đây em chủ yếu được tiếp cận hội họa qua các tác phẩm của thầy giáo - một họa sĩ tham gia triển lãm lần này. Việc trực tiếp thưởng lãm nhiều sáng tác giúp em có thêm góc nhìn về nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm khắc họa hình ảnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn và tình quân dân trong thiên tai.

"Mỗi tác phẩm đều chứa đựng tâm huyết của người nghệ sĩ. Qua những bức tranh này, em cảm nhận được sự hy sinh của lực lượng cứu hộ cũng như những mất mát mà người dân phải trải qua trong thiên tai", Hạ Vỹ nói.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 13.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 14.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 15.
Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 16.

Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ yêu mỹ thuật đến thưởng lãm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, Hoài Thương cho rằng chuyến tham quan không chỉ giúp em hiểu thêm về các loại hình mỹ thuật mà còn tiếp thêm động lực để theo đuổi mục tiêu trở thành giáo viên mỹ thuật trong tương lai.

Cũng đến tham quan triển lãm, cô Ngô Thị Lan Hương, giáo viên tiểu học tại Gia Lai, đánh giá mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn sáng tạo riêng của người nghệ sĩ. Theo cô, nhiều sáng tác đã tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa, đời sống của người dân Nam Trung bộ và Tây guyên, qua đó giúp công chúng có thêm góc nhìn về vùng đất và con người nơi đây.

"Sau khi thưởng lãm, tôi cảm nhận rõ nét sự chịu thương chịu khó của người dân miền Trung cũng như sự phóng khoáng, thân thiện của đồng bào Tây nguyên. Những tác phẩm này không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn truyền cảm hứng để tôi tiếp tục tìm hiểu và thử sức với hội họa", cô Hương cho biết.

Tình quân dân trong bão lũ đến với triển lãm mỹ thuật- Ảnh 17.

Triển lãm là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu chuyên môn, giới thiệu tác phẩm mới đến công chúng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V là hoạt động thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác của các họa sĩ thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên; đồng thời tạo diễn đàn để các nghệ sĩ giao lưu chuyên môn, giới thiệu tác phẩm mới đến công chúng và tuyển chọn những sáng tác tiêu biểu để trao giải theo quy định của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tin liên quan

Hành trình trở về của những kiệt tác mỹ thuật Việt Nam

Hành trình trở về của những kiệt tác mỹ thuật Việt Nam

Trở về - tên gọi cuộc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025 tại TP.HCM - như tiếng reo hoan ca của những kiệt tác tranh Đông Dương, từng theo chân các danh họa VN lưu lạc nơi xứ người nay tìm về với đất mẹ. Một số tác phẩm có giá trị như bảo vật quốc gia được trả lại vị trí xứng đáng ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Và biết bao chuyện thú vị về những chuyến hồi hương ấy, dành kể dịp xuân này…

Khám phá thêm chủ đề

triển lãm mỹ thuật Tây nguyên miền Trung bão lũ Gia Lai tình quân dân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận