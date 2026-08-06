Những câu chuyện tình quân dân từ phòng tranh

Ngày 6.8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V nam miền Trung và Tây nguyên lần thứ 30 năm 2026.



Không gian Triển lãm Mỹ thuật khu vực V nam miền Trung và Tây nguyên lần thứ 30 tại Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tình quân dân trong bão lũ

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 6 - 15.8 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Năm nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả. Trong đó có 149 tác phẩm của 96 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 207 tác phẩm của 147 hội viên, cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật đến từ các địa phương trong khu vực V gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả để trưng bày tại triển lãm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, chất liệu tổng hợp..., phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Qua xét chọn, hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả để trưng bày, gồm 132 tác phẩm của 111 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 125 tác phẩm của 106 hội viên, cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Hình ảnh người lính trong thiên tai qua góc nhìn của các họa sĩ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, triển lãm năm nay dành nhiều không gian cho những sáng tác lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính trong thiên tai, khắc họa tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của các chiến sĩ khi không quản hiểm nguy hỗ trợ người dân ứng phó bão lũ, khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa sau thiên tai. Tình quân dân gắn bó trong những thời khắc khó khăn cũng được thể hiện qua nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc, tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho triển lãm.

Bên cạnh đề tài về người lính, nhiều sáng tác còn tái hiện sinh động đời sống lao động của ngư dân với những chuyến tàu vươn khơi, hoạt động đánh bắt thủy hải sản, qua đó khắc họa tinh thần bám biển, gìn giữ ngư trường của Tổ quốc. Đời sống sinh hoạt, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên cũng được các nghệ sĩ khai thác qua những góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc.