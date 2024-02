Những chàng trai 'vàng' trong làng bảo mật

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty VSC: "Cuộc thi vẫn chỉ là cuộc chơi, vẫn còn có các mục tiêu khác Team Viettel cần phải chinh phục. Chiến thắng tại Pwn2Own chỉ là khởi đầu, chúng tôi đang hiện thực hóa sứ mệnh trở thành chiếc khiên vững chắc đảm bảo an ninh mạng để người dân sinh sống và làm việc an toàn hơn trên môi trường mạng, đưa ngành bảo mật Việt Nam khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ an ninh mạng thế giới. Nếu chúng ta có tầm nhìn đủ xa, niềm tin đủ lớn, quyết tâm không từ bỏ, hành động đủ thực tế, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu".