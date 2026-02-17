Những chiếc điện thoại 'độc lạ' nhất thế giới từng ra mắt

Trong dòng chảy thị trường smartphone, giữa hàng ngàn mẫu điện thoại thiết kế 'na ná' nhau, vẫn có những thiết bị chọn lối đi riêng đầy nổi loạn. Có chiếc trở thành huyền thoại, cũng có thiết bị nhanh chóng bị quên lãng, nhưng tất cả đều để lại câu hỏi lớn về giới hạn của sự sáng tạo.

1. BlackBerry Passport

Với thiết kế hình vuông hoàn hảo và màn hình 4,5 inch tỷ lệ 1:1, Passport thách thức mọi quy chuẩn cầm nắm thời bấy giờ. Nhà sản xuất tin rằng các bảng tính Excel và tài liệu Word sẽ hiển thị tối ưu nhất trên khung hình này. Điểm nhấn là bàn phím QWERTY cảm ứng độc đáo, cho phép người dùng vuốt trên phím để cuộn trang. Tuy nhiên, chính chiều rộng bất thường đã khiến việc sử dụng bằng một tay trở thành 'nhiệm vụ bất khả thi'.

Thiết kế lạ mắt của chiếc BlackBerry Passport ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEW ATLAS

Dù có thời lượng pin ấn tượng và khả năng bảo mật hàng đầu, Passport vẫn không thể cứu vãn một hệ điều hành BlackBerry 10 nghèo nàn về ứng dụng.

2. YotaPhone 2

Trong khi thế giới mải mê với màn hình màu rực rỡ, YotaPhone 2 đã chọn một lối đi riêng với màn hình mực điện tử (E-ink) ở mặt lưng.

Mặt lưng màn hình E-ink luôn bật của YotaPhone 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Chiếc điện thoại đến từ Nga này sở hữu hai cá tính gồm mặt trước là màn hình AMOLED sắc nét, mặt sau là màn hình E-ink 4,3 inch luôn hiển thị. Ý tưởng này cực kỳ thông minh khi cho phép người dùng đọc sách, xem thông báo hoặc bản đồ mà gần như không tiêu tốn năng lượng.

Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng. Tốc độ phản hồi chậm chạp của màn hình E-ink cùng phần mềm chưa được tối ưu tốt đã khiến trải nghiệm người dùng bị đứt quãng. YotaPhone 2 vẫn là một biểu tượng của sự sáng tạo thuần túy, nhưng đáng tiếc là nó không đủ sức để duy trì sự tồn tại của hãng sản xuất trên bản đồ thế giới.

3. HTC ChaCha

Trở lại năm 2011, khi Facebook đang ở đỉnh cao, HTC đã hiện thực hóa cơn sốt mạng xã hội bằng chiếc HTC ChaCha với nút bấm chuyên dụng.

Nằm ngay góc dưới bàn phím QWERTY là một nút vật lý mang logo Facebook xanh đặc trưng. Chỉ cần một cú chạm, người dùng có thể đăng trạng thái, chia sẻ ảnh ngay lập tức. Đây là một nỗ lực nhằm chiếm trọn trái tim thế hệ Millennial thời bấy giờ.

HTC ChaCha với nút bấm Facebook vật lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào một nền tảng phần mềm bên thứ ba chính là điểm yếu. Khi thói quen người dùng thay đổi và ứng dụng Facebook được cập nhật liên tục, nút bấm vật lý này nhanh chóng trở thành một chi tiết thừa thãi và lạc hậu. HTC ChaCha dừng chân như một minh chứng cho bài học: Phần cứng không nên chạy theo những xu hướng phần mềm nhất thời.

4. LG G5

LG G5 (2016) từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên điện thoại module (lắp ghép), nơi người dùng có thể nâng cấp phần cứng như chơi trò Lego.

Mẫu điện thoại lắp ghép đầu tiên của LG ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FORTUNE

LG đã tạo ra một cơ chế cho phép tháo rời phần đáy máy để lắp thêm các module (LG Friends) như báng cầm máy ảnh chuyên dụng hay bộ giải mã âm thanh Hi-Fi. Ý tưởng này cực kỳ đột phá, hứa hẹn một tương lai thiết bị không bao giờ lỗi thời.

Nhưng 'ác mộng' bắt đầu từ khâu thực hiện. Để thay module, người dùng phải tháo pin, khiến máy tắt hoàn toàn. Số lượng module nghèo nàn cùng giá thành đắt đỏ đã giết chết LG G5 ngay từ khi mới ra đời. Dẫu vậy, G5 vẫn được nhớ đến như một trong những chiếc điện thoại sáng tạo và liều lĩnh nhất mà LG từng sản xuất.

5. Samsung Galaxy Note

Ít ai nhớ rằng, chiếc Galaxy Note đời đầu (2011) từng bị các chuyên gia công nghệ cười nhạo vì màn hình 5,3 inch được cho là… quá cỡ.

Thời điểm đó, tiêu chuẩn smartphone chỉ khoảng 3,5 - 4 inch. Sự xuất hiện của Note cùng chiếc bút S Pen bị xem là một bước lùi ngớ ngẩn. Những hình ảnh chế (meme) so sánh việc nghe gọi bằng Note với việc áp một chiếc dép lên mặt tràn lan trên internet.

Galaxy Note đời đầu từng bị chê vì màn hình quá khổ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Thế nhưng, Samsung đã đúng. Người dùng khao khát không gian trải nghiệm lớn hơn để làm việc và giải trí. Galaxy Note không chỉ tạo ra định nghĩa 'Phablet' mà còn buộc toàn bộ ngành công nghiệp - gồm cả đối thủ Apple - phải chạy đua tăng kích thước màn hình. Đây chính là kẻ thay đổi hoàn toàn diện mạo của smartphone hiện đại.

6. Nokia Lumia 1020

Vào năm 2013, Nokia Lumia 1020 khiến cả thế giới sửng sốt với cụm camera lồi mang cảm biến lên tới 41 MP.

Với ống kính Carl Zeiss và công nghệ PureView, Lumia 1020 chụp ra những bức ảnh có độ chi tiết mà ngay cả nhiều smartphone năm 2026 vẫn phải nể phục. Khả năng zoom kỹ thuật số không mất chi tiết và chụp ảnh RAW đã biến nó thành chiếc điện thoại trong mơ của mọi nhiếp ảnh gia.

Chiếc Lumia 1020 với khả năng nhiếp ảnh đỉnh cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Nhưng 'vũ khí' hạng nặng này lại đặt trong một bức tường rào không lối thoát mang tên Windows Phone. Sự thiếu hụt trầm trọng của các ứng dụng phổ biến đã khiến Lumia 1020 không thể tiếp cận được số đông người dùng. Nó mãi mãi dừng lại như một tượng đài về nhiếp ảnh, một huyền thoại về sự kết hợp giữa phần cứng đỉnh cao và hệ điều hành kém may mắn.

7. Motorola Moto X

Trước khi khái niệm cá nhân hóa trở nên phổ biến, Motorola đã đi trước một bước với dịch vụ Moto Maker dành cho chiếc Moto X (2013).

Thay vì những màu trắng, đen đơn điệu, Moto X cho phép người dùng tự tay thiết kế chiếc máy từ mặt lưng bằng gỗ tre, gỗ óc chó đến da thật và các chi tiết viền kim loại đầy màu sắc. Mỗi chiếc máy là độc nhất, được lắp ráp riêng theo yêu cầu của khách hàng.

Motorola Moto X dừng chân sớm trong cuộc chơi cá tính người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Dù được yêu thích nồng nhiệt, nhưng mô hình sản xuất theo yêu cầu đã tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống vận chuyển và đẩy chi phí lên cao. Motorola sau đó đã phải thu hẹp quy mô và khai tử Moto Maker, nhưng tinh thần 'tôn trọng cá tính người dùng' của Moto X vẫn luôn là một điểm sáng rực rỡ trong lịch sử hãng.

8. Samsung Galaxy Fold

Ra mắt năm 2019, Galaxy Fold đời đầu là một thiết bị gây tranh cãi khủng khiếp nhưng lại là tiền đề cho một kỷ nguyên mới.

Chiếc máy này mang đến cảm giác như bước ra từ phim viễn tưởng với màn hình có thể gập đôi. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên gặp hàng loạt sự cố về độ bền và màn hình ngoài nhỏ đến mức khó tin. Tỷ lệ khung hình kỳ lạ khiến việc gõ phím trở thành một thử thách đối với bất kỳ ai.

Galaxy Fold năm 2019 đặt nền móng cho loạt điện thoại gập Samsung ngày nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Nhưng nếu không có những bước đi chập chững đầy lỗi của Galaxy Fold 2019, thế giới sẽ không có những chiếc Galaxy Z Fold7 hoàn hảo và mạnh mẽ của hiện tại. Samsung đã chứng minh rằng đôi khi phải chấp nhận sự 'kỳ dị' và những thất bại ban đầu để có thể dẫn đầu một cuộc cách mạng.