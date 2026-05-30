Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Tất cả trạm xăng phải bán xăng E10

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương quy định, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi quan trọng kể từ ngày 1.6.2026.

Cụ thể, theo khoản 1 điều 4, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp, sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù xăng E10 được áp dụng rộng rãi từ thời điểm này, nhưng trên thị trường không phải chỉ bán duy nhất xăng E10.

Theo khoản 2 điều 4 thông tư này, loại xăng E5RON92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5RON92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12.2030.

Nhằm bảo đảm lộ trình được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn 1525/TTTN-NV. Theo đó, kể từ ngày 1.6.2026, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bán xăng E10 đúng lộ trình.

Nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VNeTraffic

Ngày 24.4.2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện; có hiệu lực thi hành từ ngày 8.6.2026.

Theo đó, căn cứ điều 1 Thông tư số 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: Cổng dịch vụ công; dịch vụ bưu chính; nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6.5.2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn, chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định.

Nghị định này gồm 4 chương, 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp như: lấn, chiếm rừng; sử dụng môi trường rừng trái quy định; các vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý rừng bền vững; hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; khai thác lâm sản trong rừng trồng trái pháp luật; khai thác rừng tự nhiên trái pháp luật; quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; trồng rừng; bảo vệ rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng; phòng trừ sinh vật hại rừng; phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển rừng; phá rừng; bảo vệ động vật rừng; vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tàng trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật; quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản…

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng và đối với tổ chức là 1 tỉ đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25.6.2026; bãi bỏ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10.1.2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Chặn chiều gọi đi nếu đổi điện thoại không xác thực sinh trắc học

Theo điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, kể từ ngày 15.6.2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Quy định này nhằm chặn đứng kịch bản các đại lý viễn thông sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng ký sẵn SIM, sau đó bán lại cho người khác sử dụng mà không sang tên.

Chốt phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10.6

Theo Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 20.5.2026 của Thủ tướng Chính phủ, phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố cần tập trung vào 3 yêu cầu chính.

Thứ nhất, kiện toàn nhân sự không chuyên trách sau sắp xếp. Bảo đảm chính sách hỗ trợ và giải quyết tốt chế độ cho người thôi việc. Phương án phải thông qua cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành.

Thứ hai, việc sắp xếp phải đạt tiêu chí của Chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ ba, cần đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, địa lý, quốc phòng, an ninh và tính gắn kết cộng đồng. Đặc biệt chú ý đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Khấu trừ thuế GTGT hàng trả góp, trả chậm

Theo điều 4 Nghị định 144/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 20.6.2026, việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên phải dựa trên hợp đồng, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp chưa đến hạn thanh toán theo thỏa thuận nên chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán mà đơn vị vẫn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. Phần điều chỉnh giảm tính trên giá trị không có chứng từ hợp lệ và thực hiện ngay vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ.