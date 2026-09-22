Những chú heo đất góp yêu thương

Nhân lên tình yêu thương từ hành động nhỏ

Từ những khoản tiết kiệm nhỏ của cán bộ, đảng viên trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, hàng trăm chú heo đất ở phường Dầu Giây (Đồng Nai) đã được nuôi đầy qua từng ngày. Khi được khui, những đồng tiền ấy góp thành nguồn quỹ để trao học bổng, sách vở, bảo hiểm y tế và những phần quà tiếp sức trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Đảng viên khối cơ quan nuôi heo đất ẢNH: TGCC

Bà Lê Thị Kim Trinh, Trưởng ban Xây dựng phường Dầu Giây, cho biết mô hình "Nuôi heo đất hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" được triển khai từ tháng 8.2025. Mục tiêu không chỉ là thực hành tiết kiệm mà còn tạo nguồn lực để chăm lo những học sinh, trẻ em còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Trinh, mỗi đảng viên đóng góp tối thiểu 10.000 đồng trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Với hơn 1.500 đảng viên tham gia, những khoản tiền nhỏ được góp lại thành nguồn quỹ đáng kể.

"Chúng tôi mong mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể đóng góp bằng những việc làm nhỏ nhất, nhưng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", bà Trinh nói.

Đến nay, mô hình có 37 chi, đảng bộ cơ sở và 11 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện, thu hút hơn 1.500 đảng viên tham gia.

Bà Phan Thị Ngọc Phương, Bí thư Chi bộ khu phố Hưng Lộc, cho biết trước mỗi buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đều thực hiện nuôi heo đất. Có người đóng mức tối thiểu, có người góp nhiều hơn tùy khả năng.

"Điều đáng quý là từ những đồng tiền nhỏ, mọi người dần hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức sẻ chia. Việc này cũng trở thành một phần trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng", bà Phương chia sẻ.

Các chiến sĩ công an nuôi heo đất ẢNH: TGCC

Trao yêu thương trước thềm năm học mới

Cuối tháng 8, trước thềm năm học mới, những chú heo đất được cán bộ cơ sở, giáo viên, chiến sĩ công an, bộ đội, bác sĩ và người dân chăm chút suốt một năm cũng được mang về ngày hội "Khui heo đất".

Đảng viên chi bộ khu phố nuôi heo đất ẢNH: TGCC

Không khí ngày hội rộn ràng, nhưng phía sau những tiếng cười, những chú heo đất được đập ra là những khoản tiết kiệm rất đỗi giản dị: vài chục nghìn, vài trăm nghìn đồng được góp lại từ mỗi người.

Năm nay, ngày hội thu được 153,9 triệu đồng. Trong đó, 23 trẻ em mồ côi được trao trực tiếp 23 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng. Hơn 139 triệu đồng còn lại được dùng để chuẩn bị 180 phần quà gồm sách giáo khoa, đồ dùng học tập và thẻ bảo hiểm y tế, trao cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 9 trường học trong dịp khai giảng.

Là một trong những đảng viên tích cực hưởng ứng mô hình, bà Đặng Thị Hương, Chi bộ khu phố Xuân Thạnh, cho rằng điều khiến bà vui nhất không chỉ là số tiền thu được sau mỗi lần khui heo.

"Điều đáng quý là nhiều người cùng góp một phần nhỏ của mình. Khi nhiều bàn tay cùng chung sức, những khoản tiết kiệm nhỏ có thể giúp được những em nhỏ đang cần sự hỗ trợ", bà Hương nói.

Với thầy Trương Công Đức, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Hùng Vương, những phần quà đến đúng lúc giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt áp lực đầu năm học.

"Sự sẻ chia của cán bộ, đảng viên trên địa bàn là nguồn động viên lớn đối với thầy và trò. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những món quà còn giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng", thầy Đức chia sẻ.

Ngày hội khui heo đất ẢNH: TGCC

Từ nguồn quỹ, những chú heo đất lại tiếp tục được trao về các chi, đảng bộ, trường học, cơ quan, đơn vị. Tại buổi lễ, 155 chú heo đất mới được trao để tiếp tục hành trình tiết kiệm cho năm học 2027 - 2028.

Đảng viên tham dự đập heo đất ẢNH: TGCC

Mỗi chú heo đất có thể bắt đầu từ một khoản tiền rất nhỏ. Nhưng khi được nuôi bằng sự đều đặn và cùng nhau góp sức, những đồng tiền ấy đã trở thành sách vở, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và những món quà đến với trẻ em mồ côi, học sinh khó khăn.

Trao quà cho các trẻ mồ côi ẢNH: TGCC

Có lẽ giá trị của mô hình cũng nằm ở điều giản dị ấy: không cần một khoản đóng góp lớn, chỉ cần mỗi người góp một chút, đúng lúc và bền bỉ, yêu thương sẽ có thêm cơ hội được trao đi.